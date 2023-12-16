Мостовому интересна стажировка в «Краснодаре»: «Я бы хотел. У Ивича есть на что посмотреть»
Александр Мостовой хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре».
Экс-хавбек «Сельты» проходит обучение на тренера в академии РФС.
«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.
Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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