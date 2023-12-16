Александр Мостовой хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре».

Экс-хавбек «Сельты» проходит обучение на тренера в академии РФС.

«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.

Наверное, мне стоит поговорить с руководством « ». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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