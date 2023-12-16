Мостовому интересна стажировка в «Краснодаре»: «Я бы хотел. У Ивича есть на что посмотреть»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Футбол

Александр Мостовой хотел бы пройти стажировку в «Краснодаре».

Экс-хавбек «Сельты» проходит обучение на тренера в академии РФС.

«Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.

Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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14 комментариев
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Царь снизошёл.
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Новости о медиафутболе уже не так тошно читать, как новости с Мостовым🤢
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Чего? Этот Ивич же никогда не играл в Сельте, на что там смотреть
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Это честь.... Для Ивича☺️
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Ответ дима кушов
Ивич на самом высоком уровне в футбол играл?
На нормальном.
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Хорошая новость👍 👍👍
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Спортс форсит «новости» о Мостовом, потому что реакция юзеров соответствует ожиданиям редакции. Всё просто🤷‍♂️
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о, наконец методом перебора удалось пристроить эту капризульку! отлично.
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