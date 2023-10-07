Виталий Шитов: «Спартак» – лучший клуб России. От него все ждут только побед»

Виталий Шитов назвал «Спартак» лучшим клубом России.

– «Спартак» – это лучший клуб в России. Все ждут от команды только побед. Поэтому четыре поражения на старте сезона – это не тот результат, который хотелось бы видеть.

– Но «Крылья» в последнем матче чемпионата были лучше.

– Сегодня «Крылья», завтра «Спартак». Футбол переменчив, – сказал хавбек «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».

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