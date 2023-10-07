Виталий Шитов: «Спартак» – лучший клуб России. От него все ждут только побед»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Тюмень Виталий Шитов Футбол

Виталий Шитов назвал «Спартак» лучшим клубом России.

– «Спартак» – это лучший клуб в России. Все ждут от команды только побед. Поэтому четыре поражения на старте сезона – это не тот результат, который хотелось бы видеть.

– Но «Крылья» в последнем матче чемпионата были лучше.

– Сегодня «Крылья», завтра «Спартак». Футбол переменчив, – сказал хавбек «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».

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7 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Знатно лизнул 🤣🤣🤣
+8
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Назар Игорь
Как говорил один российский футболист - "Ваши ожидания - ваши проблемы".
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вне всяких сомнений..
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Максим Макрушин
Ответ Кирилл.С-Пб
Знатно лизнул 🤣🤣🤣
это называется воспитанник клуба, вы о таком не знаете.
+4
-4
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