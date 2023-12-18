Беллингем забил 13 голов в Ла Лиге за 15 матчей – столько же потребовалось Роналду в 2009-м. Быстрее в XXI-м веке это удалось лишь Левандовскому – за 12 игр

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Ла Лига рекорды Роберт Левандовски Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем показал один из лучших стартов в Ла Лиге в XXI-м веке.

В матче с «Вильярреалом» (4:1) 20-летний англичанин забил свой 13-й гол в Ла Лиге.

Эта игра стала для Беллингема 15-й в испанском чемпионате – в текущем сезоне хавбек «Реала» является лучшим бомбардиром лиги.

Криштиану Роналду в 2009 году также понадобилось 15 матчей, чтобы забить первые 13 голов в испанском чемпионате.

В XXI-м веке быстрее это удалось сделать лишь Роберту Левандовскому в сезоне-2022/23 – форварду «Барселоны» потребовалось на это 12 матчей.

Подробная статистика Беллингема доступна здесь.

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12 комментариев
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Очень печально...
Аранча Родригес: Алаба порвал крестообразную связку. Сезон ЗАВЕРШЕН.
😢 😔
+8
-1
+7
Ответ Cruel Snake
Очень печально... Аранча Родригес: Алаба порвал крестообразную связку. Сезон ЗАВЕРШЕН. 😢 😔
Минус основная пара центрдефов и вратарь за один сезон, причём все трое на крестах. Когда-нибудь вообще было такое?
+3
0
+3
Ответ Cruel Snake
Он сам признается, чио ему непривычно столько забивать. Но безусловно приятно. Опять признан лучшим игроком матча 👏 🔥👌
К хорошему быстро привыкаешь
+2
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+2
Он сам признается, чио ему непривычно столько забивать. Но безусловно приятно. Опять признан лучшим игроком матча 👏 🔥👌
+1
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0
Этот парень очень крут!
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Хозяин бчк
+1
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Настрелял за полгода Ла Лиге больше чем за три года в бундеслиге
Хотя по факту даже без голов он полностью окупает свой трансфер
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Джуд: "Для меня, забивать так много - непривычно".

В следующем же матче, не пройдя и дня, забил шикарный гол, свойственный классическим центрфорвардам! 😂🤷🏻‍♂️
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Ответ Cruel Snake
Очень печально... Аранча Родригес: Алаба порвал крестообразную связку. Сезон ЗАВЕРШЕН. 😢 😔
Офигеть. Здоровья.
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