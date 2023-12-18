Беллингем забил 13 голов в Ла Лиге за 15 матчей – столько же потребовалось Роналду в 2009-м. Быстрее в XXI-м веке это удалось лишь Левандовскому – за 12 игр

Джуд Беллингем показал один из лучших стартов в Ла Лиге в XXI-м веке.

В матче с «Вильярреалом» (4:1) 20-летний англичанин забил свой 13-й гол в Ла Лиге.

Эта игра стала для Беллингема 15-й в испанском чемпионате – в текущем сезоне хавбек «Реала» является лучшим бомбардиром лиги.

Криштиану Роналду в 2009 году также понадобилось 15 матчей, чтобы забить первые 13 голов в испанском чемпионате.

В XXI-м веке быстрее это удалось сделать лишь Роберту Левандовскому в сезоне-2022/23 – форварду «Барселоны» потребовалось на это 12 матчей.

Подробная статистика Беллингема доступна здесь.

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