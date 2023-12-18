«Реал» не проигрывает 16 матчей подряд – 13 побед, 3 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений до 16 матчей.
Команда тренера Карло Анчелотти переиграла «Вильярреал» (4:1) в матче Ла Лиги.
Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 16 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 13 побед и трижды сыграла вничью.
Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.
В следующем матче «Реал» встретится с «Алавесом» в матче чемпионата Испании.
Мадридцы до матча «Жироны» находятся на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 42 балла в 17 играх.
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Но до последнего боролись
Плюс тогда был ковидный сезон,всем было тяжело тогда
Надеюсь весной не просядут.
А вот сезон 20/21 тогда да,состав с трудом набирался
Тогда аж помню Зидану недолеченного Рамоса приходилось выпускать
Тут уже до конца сезона
Даже если Милитао в марте восстановится
Ему еще форму набирать после такой травмы.
Да и рисковать им не будут я уверен
И в полуфинал ЛЧ вышел Реал.