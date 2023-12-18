«Реал» не проигрывает 16 матчей подряд – 13 побед, 3 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 16 матчей.

Команда тренера переиграла «Вильярреал» (4:1) в матче Ла Лиги.

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 16 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 13 побед и трижды сыграла вничью.

Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.

В следующем матче « » встретится с «Алавесом» в матче чемпионата .

Мадридцы до матча «Жироны» находятся на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 42 балла в 17 играх.

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