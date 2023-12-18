«Реал» не проигрывает 16 матчей подряд – 13 побед, 3 ничьих

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 16 матчей.

Команда тренера Карло Анчелотти переиграла «Вильярреал» (4:1) в матче Ла Лиги.

Мадридский клуб не проигрывает на протяжении 16 игр кряду – на этом отрезке команда добилась 13 побед и трижды сыграла вничью.

Единственное поражение в сезоне – от «Атлетико» (1:3) – случилось 24 сентября.

В следующем матче «Реал» встретится с «Алавесом» в матче чемпионата Испании.

Мадридцы до матча «Жироны» находятся на первом месте в таблице Ла Лиги, набрав 42 балла в 17 играх.

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23 комментария
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И это учитывая просто гигантское количество травм
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+27
С таким количеством травм это невероятный результат. Мне вот казалось, что Анчи уже ничего нового не даст, но то, как он интегрирует новых игроков, и как с местами несильным ресурсом умудряется выдавать такой результат вызывает восхищение. Надеюсь Алонсо еще следующий сезон останется в Байере и уже после заменит Анчи
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Первый мадридский, испанский, европейский, мировой!🤍💪
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Темп набрали отличный, главное не сбавлять.
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Ответ Ivang King
При Зидане было рекордное количество травм и мы взяли чемпионство, такому клуб как РМ жизненно необходимы испытания, как показывает практика, если их нет привозим их сами себе, потом включаемся
Если ты про сезон 20/21 тогда не взяли чемпионство
Но до последнего боролись
Плюс тогда был ковидный сезон,всем было тяжело тогда
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Лучший клуб Испании.
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Отличная статистика, скажем даже неожиданная.
Надеюсь весной не просядут.
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С учётом травм, невероятная стата
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Ответ Cruel Snake
И это учитывая просто гигантское количество травм
При Зидане было рекордное количество травм и мы взяли чемпионство, такому клуб как РМ жизненно необходимы испытания, как показывает практика, если их нет привозим их сами себе, потом включаемся
+3
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Хорошо продолжили серию. Мадриду традиционно тяжело с Вильярреалом, но сегодня подлодку просто возили почти весь матч.
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Ответ Ivang King
По моему это был сезон 19-20, как раз когда пандемия началась
Тогда не было таких травм
А вот сезон 20/21 тогда да,состав с трудом набирался
Тогда аж помню Зидану недолеченного Рамоса приходилось выпускать
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Ответ SergioRamos92
Тут не несколько месяцев Тут уже до конца сезона Даже если Милитао в марте восстановится Ему еще форму набирать после такой травмы. Да и рисковать им не будут я уверен
Уже пишут, что у Алабы кресты, поэтому обязательно нужно подписать цз. Бюджетный вариант - вернуть Рафу Марина из аренды.
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Ответ Homelender_666
Зидан сделал тогда всё, что мог. Сейчас Карло делает тоже самое. Если у Алабы кресты, то невыход на рынок будет провалом со стороны руководства. На рынке немного дрступных вариантов: есть Инасиу из Спортинга, Варан и всё, вроде. Но это не моя работа. Скауты кого-нибудь найдут. С двумя цз нельзя оставаться на несколько месяцев.
Тут не несколько месяцев
Тут уже до конца сезона
Даже если Милитао в марте восстановится
Ему еще форму набирать после такой травмы.
Да и рисковать им не будут я уверен
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Ответ Homelender_666
Ужасный был сезон в плане травм. Сейчас руководство радостно потирает руки, потому что Карло справляется с таким количеством травм, а это значит, что летом снова можно не вкладывать большие деньги в состав. Привезут Дэвиса и заставят Карло говорить, что состав укомплектован 🤣
Ну в тот сезон до последнего тура боролись за чемпионство
И в полуфинал ЛЧ вышел Реал.
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Ответ SergioRamos92
Тогда не было таких травм А вот сезон 20/21 тогда да,состав с трудом набирался Тогда аж помню Зидану недолеченного Рамоса приходилось выпускать
Может быть, да и рамосу не привыкать, сколько он матчей на уколах отыграл, настоящий воин. Просто почему то вот в голове отложилось, читал статью что рекорд по травмам за сезон набрали и почему то был уверен что взяли ЛЛ, ну ладно, доверюсь тебе )
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Ответ SergioRamos92
Если ты про сезон 20/21 тогда не взяли чемпионство Но до последнего боролись Плюс тогда был ковидный сезон,всем было тяжело тогда
По моему это был сезон 19-20, как раз когда пандемия началась
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неверное, самый эмоциональный матч в этой Ла Лиге для РМ. Получил удовольствие от просмотра. Наконец-то выглядели одним целым и никто не выпадал, красавцы!
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чет там не слышно ничего про доминирующего катарского фергусона чуви. Без доминации чуви в лалиге скучно
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Пока Чапи рассказывает как мог бы побеждать, Реал побеждает от матча к матчу.
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