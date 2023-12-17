Алаба травмировал колено в 1-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Реала» опирался на врачей и не мог наступить на ногу, уходя с поля

Давид Алаба получил травму в 1-м тайме матча с «Вильярреалом».

«Реал» принимает « » в рамках 17-го тура (2:0, первый тайм).

На 33-й минуте Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру.

Австрийский защитник не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.

Вместо Алабы в составе « » на поле вышел .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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