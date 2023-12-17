Алаба травмировал колено в 1-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Реала» опирался на врачей и не мог наступить на ногу, уходя с поля

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига сборная Австрии по футболу травмы Давид Алаба Начо Фернандес Здоровье Футбол

Давид Алаба получил травму в 1-м тайме матча с «Вильярреалом».

«Реал» принимает «Вильярреал» в рамках 17-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).

На 33-й минуте Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру.

Австрийский защитник не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.

Вместо Алабы в составе «Реала» на поле вышел Начо Фернандес.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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45 комментариев
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Алаба мне кажется сам все понял, столько отчаяния в его взгляде было
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-2
+26
Ответ kilichev.vladimir@icloud.com
Алаба мне кажется сам все понял, столько отчаяния в его взгляде было
Очень похоже на кресты. Просто ужас. Если предположение подтвердится, то до марта (вернётся Милитао) остаёмся с Рюдигером и Начо.
+16
0
+16
В динамике очень страшный эпизод. Очевидно все очень серьезно
+12
-1
+11
Серегу Рамоса выкупить у Севильи надо )
+6
0
+6
Исходя из моего многолетнего диванного опыта - это кресты , 99% что они. Как Реал будет выкручиваться с двумя ЦЗ до конца сезона на три фронта , ума не приложу
+6
0
+6
Жаль, и так травм достаточно. Надеюсь, что все обойдется. Здоровья Давиду!
+7
-3
+4
Ответ Hans Castorp
Исходя из моего многолетнего диванного опыта - это кресты , 99% что они. Как Реал будет выкручиваться с двумя ЦЗ до конца сезона на три фронта , ума не приложу
Надеюсь на подписание кого-то в зимнее окно.
+4
0
+4
А со следующего сезона увеличат матчи в ЛЧ и кардинально много их станет в клубном ЧМ. Возможно то, что мы видим сейчас еще цветочки
+4
0
+4
По его взгляду было видно что это кресты и он это уже знал лежа на газоне.эхххх. Здоровья 🙏🙏
+4
0
+4
Ответ Twisted Fate
Там МЮ от Варана отказывается в зимнее ТО.
Не помню, чтобы Реал кого-то возвращал, но этот вариант не самый плохой будет
+3
0
+3
Ответ Hans Castorp
Исходя из моего многолетнего диванного опыта - это кресты , 99% что они. Как Реал будет выкручиваться с двумя ЦЗ до конца сезона на три фронта , ума не приложу
В январе Кама с Чуви восстановятся, вот тебе и вторая пара ЦЗ :)
+2
0
+2
Здоровья Давиду, надеюсь, что все обойдется и удастся избежать повреждение крестообразной связки.
+3
-1
+2
Жесть какая то с травмами
+2
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Реал переживает игру в кальмара, кто здоровым доберётся до конца сезона?
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Ответ Hans Castorp
Серегу Рамоса выкупить у Севильи надо )
будет хоть кому пенальти забивать)
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Смотрелось конечно жутковато. Надеюсь обойдется и Давид вернется как можно скорее.
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Ответ VuNePonimaete
Реал переживает игру в кальмара, кто здоровым доберётся до конца сезона?
К сожалению, у многих команд в другим чемпионатах - тоже самое
Это наследие ЧМ и такого календаря.
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Ответ Sn00pyyy
Надеюсь на подписание кого-то в зимнее окно.
Силва из Бенфики идеальный вариант
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Ответ Podumainemnogo
будет хоть кому пенальти забивать)
И на угловых было бы огромное преимущество
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блин, нужно вернуть Рафа Марина из аренды. От королевского благородство нужно отказаться (как это было с Франам Гарсией в прошлом году)
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Да блааат
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Ответ Homelender_666
Очень похоже на кресты. Просто ужас. Если предположение подтвердится, то до марта (вернётся Милитао) остаёмся с Рюдигером и Начо.
Реально? Очень жаль. Для Австрии и, тем более, Алабы и ЕВРО ведь считай домашний.
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Скорейшего выздоровления Давид.
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Ответ VuNePonimaete
Кто проклял Реал? ну не бывает такого количества травм, не бывает...
ну почему же
ЧМ посреди сезона,а еще со следующего сезона новый формат ЛЧ,клубный ЧМ
Всякие лиги нации и тд и тп
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Ответ VuNePonimaete
А со следующего сезона увеличат матчи в ЛЧ и кардинально много их станет в клубном ЧМ. Возможно то, что мы видим сейчас еще цветочки
Нужно хотя бы 7 замен. Футбольный консерватизм идёт только во вред. Не знаю ни одного другого командного вида спорта ― в хоккее играют в 4 звена, в баскетболе и волейболе по два состава на площадке могут побывать во время матча.
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минус кресты😔
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Ужас… не дай Бог третья травма крестов за сезон
Очень похоже на это, но верим в лучшее! Здоровья Давиду!
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эт п...ц с защитниками у реала
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Это кресты, просто какой-то ужас и кошмар.
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Этой эпидемии нет конца.
Ей скорее закончится, травмированым скорейшего выздоровления и здоровья
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