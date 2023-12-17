Алаба травмировал колено в 1-м тайме матча с «Вильярреалом». Защитник «Реала» опирался на врачей и не мог наступить на ногу, уходя с поля
Давид Алаба получил травму в 1-м тайме матча с «Вильярреалом».
«Реал» принимает «Вильярреал» в рамках 17-го тура Ла Лиги (2:0, первый тайм).
На 33-й минуте Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру.
Австрийский защитник не мог наступать на левую ногу – покинуть поле ему помогали два сотрудника медицинского штаба.
Вместо Алабы в составе «Реала» на поле вышел Начо Фернандес.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Очень похоже на это, но верим в лучшее! Здоровья Давиду!
Ей скорее закончится, травмированым скорейшего выздоровления и здоровья