Защитник ЦСКА Роша готов перейти в «Трабзонспор». Трансфер оценивается в 5 млн евро (Haber61)
Защитник ЦСКА Виллиан Роша близок к переходу в «Трабзонспор».
По информации Haber61, бразилец дал согласие на переход в турецкий клуб.
Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи одобрил трансфер Роши, и в ближайшее время представители клуба начнут переговоры с агентами игрока.
Сообщается, что трансфер защитника ЦСКА оценивается примерно в 5 млн евро.
В этом сезоне Роша принял участие в 22 матчах за ЦСКА и отдал результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.
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В ЦСКА не держат и не пытаются закидать деньгами тех, кто хочет уйти в другой клуб.
И отпускают в случае устраивающего клуб предложения.