Защитник ЦСКА Роша готов перейти в «Трабзонспор». Трансфер оценивается в 5 млн евро (Haber61)

Защитник ЦСКА Виллиан Роша близок к переходу в «Трабзонспор».

По информации Haber61, бразилец дал согласие на переход в турецкий клуб.

Главный тренер « » Абдулла Авджи одобрил трансфер , и в ближайшее время представители клуба начнут переговоры с агентами игрока.

Сообщается, что трансфер защитника ЦСКА оценивается примерно в 5 млн евро.

В этом сезоне Роша принял участие в 22 матчах за и отдал результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.

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