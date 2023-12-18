Защитник ЦСКА Роша готов перейти в «Трабзонспор». Трансфер оценивается в 5 млн евро (Haber61)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Абдулла Авджи Виллиан да Силва Роша Футбол

Защитник ЦСКА Виллиан Роша близок к переходу в «Трабзонспор».

По информации Haber61, бразилец дал согласие на переход в турецкий клуб.

Главный тренер «Трабзонспора» Абдулла Авджи одобрил трансфер Роши, и в ближайшее время представители клуба начнут переговоры с агентами игрока.

Сообщается, что трансфер  защитника ЦСКА оценивается примерно в 5 млн евро.

В этом сезоне Роша принял участие в 22 матчах за ЦСКА и отдал результативную передачу. Его подробная статистика – здесь.

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11 комментариев
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Один из топ-защитников чемпионата за 5 млн. Как же подешевел наш чемпионат…
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За 5 нельзя отдавать, минимум 7-8. Адекватную замену щас найти не получится за эти деньги.
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Ответ Denchik 001
Может, Лукина?
Нет, я не перепутал.
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мда, я окончательно разочаровываюсь в управлении селекцией клуба. один из лучших цз чемпионата, лидер обороны команды, который успел влюбить в себя своими блйцовскими качествами и рвением, вот так легко может уйти...
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Неплохой трансфер)) Но в ЦСКА он неплохо играет. Может лучше останется?))
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Ну и хорошо. Вот и для Торопа место в старте освободится!
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Роша может соглашаться сколько угодно, но его контракт до 30.7.2025 с опцией продления на сезон. Стоимость по трансфермаркт 7 млн. Переход крайне не реален.
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Ответ леннорыч-абрамович
Ну и хорошо. Вот и для Торопа место в старте освободится!
Может, Лукина?
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Ответ леннорыч-абрамович
Нет, я не перепутал.
))) 👍
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Ответ Marcus Goth
мда, я окончательно разочаровываюсь в управлении селекцией клуба. один из лучших цз чемпионата, лидер обороны команды, который успел влюбить в себя своими блйцовскими качествами и рвением, вот так легко может уйти...
Но если сам Роша захочет уйти из команды, то его нужно насильно держать и не отпускать ?

В ЦСКА не держат и не пытаются закидать деньгами тех, кто хочет уйти в другой клуб.
И отпускают в случае устраивающего клуб предложения.
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