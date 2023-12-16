«Севилья» уволила Диего Алонсо после 0:3 от «Хетафе». Уругваец возглавлял команду 2 месяца

Диего Алонсо покидает пост главного тренера «Севильи».

Клуб из Андалусии объявил об увольнении уругвайского специалиста. Он возглавлял команду с 10 октября этого года.

Под руководством « » провела 13 матчей во всех турнирах, одержав 2 победы, 5 раз сыграв вничью и потерпев 6 поражений.

Сегодня красно-белые разгромно проиграли «Хетафе» в домашнем матче – 0:3. После 16 туров «Севилья» набрала 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

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