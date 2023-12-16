«Севилья» уволила Диего Алонсо после 0:3 от «Хетафе». Уругваец возглавлял команду 2 месяца

Теги Севилья Ла Лига отставки Диего Алонсо Футбол

Диего Алонсо покидает пост главного тренера «Севильи».

Клуб из Андалусии объявил об увольнении уругвайского специалиста. Он возглавлял команду с 10 октября этого года. 

Под руководством Алонсо «Севилья» провела 13 матчей во всех турнирах, одержав 2 победы, 5 раз сыграв вничью и потерпев 6 поражений. 

Сегодня красно-белые разгромно проиграли «Хетафе» в домашнем матче – 0:3. После 16 туров Ла Лиги «Севилья» набрала 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. 

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12 комментариев
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Плохо все в Севилье
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Кике Флоресу последний шанс в нормальном клубе дайте отработать
Мб еще сможет себя показать
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Комментатор на окко как в воду глядел
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Наконец то покатились везучие севильцы, надеюсь вылетят, слава богу не вышли в ЛЕ, а то опять бы безобразно выиграли и начался хайп "Сивилья карали лиги ивропы!!1!11, в ЛЕ иглает одна каманда а побиждает Сивилья!!1!". На их убогий футбол уже нет желания смотреть, а с уходом Мончи теперь вообще не за что цепляться. Не стали в свое время грандом, не смогли вырасти из широких штанишек - поделом, шанс был, Атлетико в 21 из дерьма выбрался в победители Ла Лиги и финалиста ЛЧ. Скатертью дорога, баскетболист Эн Несири пусть в сегунде теперь головой забивает с подач 40-летнего Наваса 🤮
+8
-6
+2
Ответ Алекс Мелкумян
Наконец то покатились везучие севильцы, надеюсь вылетят, слава богу не вышли в ЛЕ, а то опять бы безобразно выиграли и начался хайп "Сивилья карали лиги ивропы!!1!11, в ЛЕ иглает одна каманда а побиждает Сивилья!!1!". На их убогий футбол уже нет желания смотреть, а с уходом Мончи теперь вообще не за что цепляться. Не стали в свое время грандом, не смогли вырасти из широких штанишек - поделом, шанс был, Атлетико в 21 из дерьма выбрался в победители Ла Лиги и финалиста ЛЧ. Скатертью дорога, баскетболист Эн Несири пусть в сегунде теперь головой забивает с подач 40-летнего Наваса 🤮
норм ты настрочил. а на ФХ пропал
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Недолго музыка играла 🤣
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Ну прям провалился Диего Алонсо, даже в ЛЕ не попал, вполне слабая группа была, а занял последнее место
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Я бы вернул Мачина или Диего Родригеса, он уже не тренер Олимпиакоса
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Ответ Дядя ТУРА
норм ты настрочил. а на ФХ пропал
та чет тут удобнее)
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