Онана делит с Пикфордом 1-е место по сухим матчам сезоне АПЛ (6). У Алиссона, Райи и Викарио по 5 игр на ноль
Андре Онана вышел в лидеры по числу матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ.
Сегодня голкипер «МЮ» не пропустил от «Ливерпуля» (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.
Онана вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.
Подробная статистика Онана доступна здесь.
По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне АПЛ провели Алиссон («Ливерпуль»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Бернд Лено («Фулхэм»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
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