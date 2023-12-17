Онана делит с Пикфордом 1-е место по сухим матчам сезоне АПЛ (6). У Алиссона, Райи и Викарио по 5 игр на ноль

Андре Онана вышел в лидеры по числу матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ.

Сегодня голкипер « » не пропустил от « » (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.

вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря « » .

Подробная статистика Онана доступна здесь.

По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне провели («Ливерпуль»), Сэм Джонстон (« »), (« »), Ник Поуп («Ньюкасл»), Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

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