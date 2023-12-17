Онана делит с Пикфордом 1-е место по сухим матчам сезоне АПЛ (6). У Алиссона, Райи и Викарио по 5 игр на ноль

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Андре Онана вышел в лидеры по числу матчей на ноль в текущем сезоне АПЛ.

Сегодня голкипер «МЮ» не пропустил от «Ливерпуля» (0:0) и провел 6-й сухой матч в АПЛ.

Онана вышел на первое место по этому показателю, догнав вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Подробная статистика Онана доступна здесь.

По 5 сухих матчей в нынешнем сезоне АПЛ провели Алиссон («Ливерпуль»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Бернд ЛеноФулхэм»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Давид Райя («Арсенал») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

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11 комментариев
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Пикфорд в Эвертоне 6 сухарей сделал. Как ему это удалось?
+7
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+7
Ответ ОттоДракула
Пикфорд в Эвертоне 6 сухарей сделал. Как ему это удалось?
Там бешеный Дайч со своими плотными 4-4-2. Неудивительно
+5
0
+5
🦍💪🏿
+2
0
+2
кто смотрел, переобуваемся?
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Онана лучший кипер, Тен Хааг лучший тренер, Холодильник лучший защитник, не понимаю на что жалуются фаны МЮ
+1
-1
0
Онана лучший по сухарям , Тен Хаг тренер месяца . Когнитивный диссонанс
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Ответ QWertY
Там бешеный Дайч со своими плотными 4-4-2. Неудивительно
Играющий в плотный контрпрессинг в этом сезоне.

Дайч перестал играть в лютый автобус на 0:0. Эвертон играет хорошо и зрелищно, дают играть сопернику и играют сами
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