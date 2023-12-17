«Неожиданно, что «МЮ» взял очки и не пропустил – никто не думал, что они уйдут живыми. «Ливерпуль» сыграл намного ниже своего уровня». Невилл о 0:0 на «Энфилде»

Гари Невилл удивлен результатом матча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В матче 17-го тура «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде».

«Это станет огромным облегчением для , потому что это была ужасная неделя – после того, что произошло с «Борнмутом» и вылета из Лиги чемпионов из-за неуверенной игры против «Баварии».

Сегодня тучи, несомненно, сгущались, и не было ни одного болельщика « », включая меня, который думал, что «Юнайтед» выйдет отсюда живым.

« » был плох, в этом матче они сыграли намного ниже своего уровня. Их игра в финальной трети поля была ужасна.

[«МЮ»] молодцы, что немного навязали борьбу. Завоевать здесь очко и не пропустить – неожиданный результат», – сказал экс-игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

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