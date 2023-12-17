«Неожиданно, что «МЮ» взял очки и не пропустил – никто не думал, что они уйдут живыми. «Ливерпуль» сыграл намного ниже своего уровня». Невилл о 0:0 на «Энфилде»
Гари Невилл удивлен результатом матча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
В матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде».
«Это станет огромным облегчением для Эрика тен Хага, потому что это была ужасная неделя – после того, что произошло с «Борнмутом» и вылета из Лиги чемпионов из-за неуверенной игры против «Баварии».
Сегодня тучи, несомненно, сгущались, и не было ни одного болельщика «Манчестер Юнайтед», включая меня, который думал, что «Юнайтед» выйдет отсюда живым.
«Ливерпуль» был плох, в этом матче они сыграли намного ниже своего уровня. Их игра в финальной трети поля была ужасна.
[«МЮ»] молодцы, что немного навязали борьбу. Завоевать здесь очко и не пропустить – неожиданный результат», – сказал экс-игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.
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Такие теперь у болельщиков МЮ стандарты качества игры
для вас унести свое очко с энфилда (во всех возможных смыслах этой фразы) - величайшее достижение
Арсенал, Ливер, Сити, Тоттенхэм, Вилла, Ньюкасл разыграют топ-4
Так что Гарри, Велком на спортс, тут грамотнее прогнозы)