«Неожиданно, что «МЮ» взял очки и не пропустил – никто не думал, что они уйдут живыми. «Ливерпуль» сыграл намного ниже своего уровня». Невилл о 0:0 на «Энфилде»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл удивлен результатом матча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

В матче 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) на «Энфилде».

«Это станет огромным облегчением для Эрика тен Хага, потому что это была ужасная неделя – после того, что произошло с «Борнмутом» и вылета из Лиги чемпионов из-за неуверенной игры против «Баварии».

Сегодня тучи, несомненно, сгущались, и не было ни одного болельщика «Манчестер Юнайтед», включая меня, который думал, что «Юнайтед» выйдет отсюда живым.

«Ливерпуль» был плох, в этом матче они сыграли намного ниже своего уровня. Их игра в финальной трети поля была ужасна.

[«МЮ»] молодцы, что немного навязали борьбу. Завоевать здесь очко и не пропустить – неожиданный результат», – сказал экс-игрок «МЮ» в эфире Sky Sports.

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39 комментариев
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Запомните, дети: сегодня Ливерпуль был плох, а МЮ молодцы

Такие теперь у болельщиков МЮ стандарты качества игры
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-9
+27
Любопытный факт хозяйке на заметку. Если сыграть автобусом на 0-0 в 37 матчах и случайно зацепить победу в 38-м, то наберешь ровно 40 очков и спасешься от вылета :)
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-8
+11
Ответ Krauvec Cool
Фанатики Ливерпуля что с лицом?
Так говоришь, как будто победили😂😂
для вас унести свое очко с энфилда (во всех возможных смыслах этой фразы) - величайшее достижение
+14
-5
+9
Ответ Today I feel Qatari
Любопытный факт хозяйке на заметку. Если сыграть автобусом на 0-0 в 37 матчах и случайно зацепить победу в 38-м, то наберешь ровно 40 очков и спасешься от вылета :)
Зато будешь анбитеном)
+9
-2
+7
Ответ Krauvec Cool
Фанатики Ливерпуля что с лицом?
Все нормально, 1 очко от первого места, а у вас как?)
+13
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+6
Ответ Роман
Игра МЮ полный Хтстой. Но ничья для них отличный результат.
Сейчас бы МЮ предъявлять за качество игры
+5
-1
+4
Фанатики Ливерпуля что с лицом?
+14
-11
+3
Ответ Сергей Пацаваца
5 гол нас надломил счёт не игре,вспоминают больщики Валенсии
Ну кстати в этом сезоне статка хага хуже чем легендарная стата лучшего тренера из числа телевизионных экспертов в Валенсии. Но одного с позором уволили, а второй работает как ни в чем не бывало
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Ответ Redhead One
Да, юнайтед максимум команда топ4 в текущей ситуации, вот только травмы и весь негатив тоже погоды не делают. Приемлемый результат, ждём скаузеров в Манчестере
какой топ-4?😂😂😂
Арсенал, Ливер, Сити, Тоттенхэм, Вилла, Ньюкасл разыграют топ-4
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Позорная игра Ливерпуля,не выиграть им АПЛ с такими игроками в атаке как Диас и Нуньес
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Ответ Krauvec Cool
Фанатики Ливерпуля что с лицом?
как и у тебя, когда сити принимал Ливерпуль у себя дома.
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Ответ Krauvec Cool
А для вас играть по четвергам
ну, Ливерпуль хотя бы по четвергам играет в еврокубках :))
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Ответ Krauvec Cool
Это когда Сити стал чемпионом или в тот год когда Сити стал чемпионом?
не дуркуй, в этом сезоне было, когда монструозный сити отскочил у себя дома.
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Неожиданно, что эксперт Гари Невилл опять обделался со своей предматчевой экспертизой.
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5 гол нас надломил счёт не игре,вспоминают больщики Валенсии
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Достаточно было и тех, кто ожидал чего-то подобного на фоне засилия шуточек про 7 (8,9):0, тем более перед Баварией так же разгром много кто предсказывал
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Ответ Snid
это к маню, а сити просто отскочил у себя дома.
Ты с какого года болеешь?
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Ответ Krauvec Cool
Ты с какого года болеешь?
я не болею ни за кого, а симпатизирую настоящим командам, а не пластиковым типа сити.
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Ответ ОттоДракула
Неожиданно, что эксперт Гари Невилл опять обделался со своей предматчевой экспертизой.
Он такой же эксперт как и тренер
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Ответ №7
Он такой же эксперт как и тренер
Вот не надо преувеличивать : https://ibb.co/0C1RWD0
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Ответ Snid
не дуркуй, в этом сезоне было, когда монструозный сити отскочил у себя дома.
Получается для Ливерпуля унести свое очко великое достижение?) Вот оно как завернулось
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Ответ red hikkikomori
Вот не надо преувеличивать : https://ibb.co/0C1RWD0
сейчас бы сравнивать средний уровень лалиги с барсой, реалом и остальными и апл
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Ответ Krauvec Cool
Посмотрим где будем в конце сезона.
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Ответ Redhead One
Да, юнайтед максимум команда топ4 в текущей ситуации, вот только травмы и весь негатив тоже погоды не делают. Приемлемый результат, ждём скаузеров в Манчестере
С такой игрой топ-6 в лучшем случае)
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Ответ Natan Pilkin
Запомните, дети: сегодня Ливерпуль был плох, а МЮ молодцы Такие теперь у болельщиков МЮ стандарты качества игры
Да, юнайтед максимум команда топ4 в текущей ситуации, вот только травмы и весь негатив тоже погоды не делают. Приемлемый результат, ждём скаузеров в Манчестере
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Ответ QWertY
Я был уверен в МЮ. Разочарован в результате, ожидал увидеть победу
Не очень много вас таких было!
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Какая разница какие сейчас стандарты, взяли на зубах очко, и молодцы. Такой период в истории клуба, пока надо брать очки. Потом все наладится
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Тен Хаг опять отскочил. Думаю ему всё равно не долго осталось поработать в МЮ.
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Нуу после такой игры МЮ просто обязан…..проиграть Вест хэму
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Я не был удивлён: https://www.sports.ru/football/1115708077-pol-merson-liverpul-razorvet-myu-komanda-ten-xaga-razobrana-i-dazhe-v-.html?sl=1

Так что Гарри, Велком на спортс, тут грамотнее прогнозы)
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