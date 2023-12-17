Кин о словах ван Дейка о превосходстве «Ливерпуля» над «МЮ»: «Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет. Высокомерие Вирджила обернулось против него»
Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о «Манчестер Юнайтед».
В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью на «Энфилде» (0:0).
После матча ван Дейк заявил о превосходстве мерсисайдцев во всех аспектах: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы».
«Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о «Манчестер Юнайтед» таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.
Он говорит, что только одна команда хотела победить, что «Юнайтед» радуется одному очку. «МЮ» находится в трудном положении, как было и с «Ливерпулем» в течение многих лет.
Так что, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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2)Вирджил что 30 лет играет за Ливерпуль?
3)Манчестер Юнайтед уже давно сам не выигрывает трофеи поэтому высокомерие тут только о Кина
4)Арсенал Лондон
Хаг уже на базе шампанское открывает за ничейку вместе с фанатиками со спортса
так что панч этого быдлана в попытке радоваться отскоку не засчитан
но они выбрали путь дальних ударов и навесов
а такая тактика не всегда приносит 3 очка
Так что шутка про 30 лет уже становится не актуальной)))))))
Челси -50 лет
мансити-44 года.
Вот Арсенал как минимум 20 лет.
Манчестер Юнайтед 1966-1993- До прихода Сафа 20 ждали а с САФом 7 лет...
Может успокоятся?