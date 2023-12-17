Кин о словах ван Дейка о превосходстве «Ливерпуля» над «МЮ»: «Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет. Высокомерие Вирджила обернулось против него»

Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о «Манчестер Юнайтед».

В 17-м туре «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью на «Энфилде» (0:0).

После матча ван Дейк заявил о превосходстве мерсисайдцев во всех аспектах: «Победить пыталась только одна команда. « » был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы».

« повел себя высокомерно, высказавшись о «Манчестер Юнайтед» таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что «Юнайтед» радуется одному очку. «МЮ» находится в трудном положении, как было и с «Ливерпулем» в течение многих лет.

Так что, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого», – сказал экс-полузащитник « » в эфире Sky Sports.

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