Кин о словах ван Дейка о превосходстве «Ливерпуля» над «МЮ»: «Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет. Высокомерие Вирджила обернулось против него»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Рой Кин возмущен словами Вирджила ван Дейка о «Манчестер Юнайтед».

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью на «Энфилде» (0:0).

После матча ван Дейк заявил о превосходстве мерсисайдцев во всех аспектах: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы».

«Вирджил ван Дейк повел себя высокомерно, высказавшись о «Манчестер Юнайтед» таким образом. Ему самому стоит напомнить: он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить, что «Юнайтед» радуется одному очку. «МЮ» находится в трудном положении, как было и с «Ливерпулем» в течение многих лет.

Так что, возможно, его высокомерие сегодня обернулось против него самого», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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37 комментариев
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Вспомнился старый анекдот: если Гиггз разведется со своей женой и она попросит половину имущества, то у неё окажется больше трофеев АПЛ, чем у всего Ливерпуля
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Такая странная предъява. Он что ли все 30 лет за этот клуб играл? Зачем ему вообще помнить об этом.
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+28
1)Манчестер Юнайтед однажды не выигрывал трофей Английской лиги 44 сезона подряд
2)Вирджил что 30 лет играет за Ливерпуль?
3)Манчестер Юнайтед уже давно сам не выигрывает трофеи поэтому высокомерие тут только о Кина
4)Арсенал Лондон
+52
-26
+26
Ответ Сергей Пацаваца
Комментарий скрыт
вспомнилось, что сперматозоид Петера Шмейхеля стал чемпионом АПЛ раньше, чем ливерпуль
+18
-4
+14
легенда Кин неправ, Вандейка за пять лет собрал все трофеи, а ирландец так и остался без кубка лиги
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А тем временем у Арсенала уже 20 лет,а у Мю 12,так что не нужно зарекаться
+12
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А что ван дейк не так сказал то?)
Хаг уже на базе шампанское открывает за ничейку вместе с фанатиками со спортса
+12
-4
+8
ван Дейк в соло сегодня сдержал все тугие попытки МЮ атаковать

так что панч этого быдлана в попытке радоваться отскоку не засчитан
+13
-6
+7
Ответ Yoshiyuki Lewis
1)Манчестер Юнайтед однажды не выигрывал трофей Английской лиги 44 сезона подряд 2)Вирджил что 30 лет играет за Ливерпуль? 3)Манчестер Юнайтед уже давно сам не выигрывает трофеи поэтому высокомерие тут только о Кина 4)Арсенал Лондон
5)Отель Триваго
+6
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Ван Дейк абсолютно прав, показательным был момент где Онана тянул время, как будто он вратарь не МЮ, а Урала
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Ответ Today I feel Qatari
Кино как обычно выдал базу! Менталитет маленького клуба из порта еще лет 30 выветривать придется
У маленького клуба из порта в два раза больше евротрофеев чем у твоего пригородного колхоза. Научитесь для начала выигрывать у великих клубов Галатасарай и Копенгаген
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МЮ потихоньку движется в направлении 30 лет, а может в направлении эры Сити до шейхов.
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Ответ космонавт на дереве
Ван Дейк абсолютно прав, показательным был момент где Онана тянул время, как будто он вратарь не МЮ, а Урала
у Ливерпуля было достаточно времени
но они выбрали путь дальних ударов и навесов
а такая тактика не всегда приносит 3 очка
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Ответ Сергей Пацаваца
Вспомнил что Гигз трахал жену родного брата нормальный мужик,да?
а какое это отношение имеет к успехам мю и ливера в футболе? эшли коул трахал жену одноклубника бриджа, терри тоже что то там исполнял с чужими женами, дальше то что?
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Ответ alexmixer9
А что ван дейк не так сказал то?) Хаг уже на базе шампанское открывает за ничейку вместе с фанатиками со спортса
а что говорили бы если снова было бы 5+ голов от ливера ? разве 0-0 на энфилде плохо? особенно в такой кризис
+1
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Ответ alexmixer9
А что ван дейк не так сказал то?) Хаг уже на базе шампанское открывает за ничейку вместе с фанатиками со спортса
ничья весьма не плохой результат. конечно мы рады одному очку на энфилде. это у ливера подгорает очко. 2 очка потеряли. а МЮ в нынешнем положении при всех этих травмах взял очко. так что очки очко тапочки
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При СССР ( при Ферги) хорошо было ? Защитник Ливера сказал о сегодняшней игре, а этот начал когда мы были лучше, когда это, когда то.
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) а ведь это даже не чел со спорца
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Кин лучше пусть расскажет про Решфорда или Антони что он не критикует этих игроково
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Высокомерие - это говорить об одном выиграеном титуле Ливерпуля за 30 лет
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МЮ уже 11 лет не выигрывал АПЛ и такая чуйка,что минимум 4 года еще не выйиграет....
Так что шутка про 30 лет уже становится не актуальной)))))))
Челси -50 лет
мансити-44 года.
Вот Арсенал как минимум 20 лет.
Манчестер Юнайтед 1966-1993- До прихода Сафа 20 ждали а с САФом 7 лет...
Может успокоятся?
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Забавно как манчестерские миньоны очередную отвратительную игру мю прикрывают прошлыми заслугами:)) Вместо того что бы убогого Антони с 0+0 за сезон мочить, что бы его в старте и близко не было:)) Да и вся игра мю это просто клоунада, дать пас Онане, что бы он пнул мяч вперед, гениально:))
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Ответ Kircha v Yambulatovo
У маленького клуба из порта в два раза больше евротрофеев чем у твоего пригородного колхоза. Научитесь для начала выигрывать у великих клубов Галатасарай и Копенгаген
для него это трофей унести ноги с Энфилда, сохранив очко.
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Там еще пара ЛЧ было
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Ответ munkz
Вспомнился старый анекдот: если Гиггз разведется со своей женой и она попросит половину имущества, то у неё окажется больше трофеев АПЛ, чем у всего Ливерпуля
🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ wolkov
а какое это отношение имеет к успехам мю и ливера в футболе? эшли коул трахал жену одноклубника бриджа, терри тоже что то там исполнял с чужими женами, дальше то что?
Просто человек решил подколоть Ливерпуль именно через Гиггза,вставил бы он вместо него Скоулза или Ники Батта ,то я бы прошел мимо
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Ответ Stereophonics89
Дело не в словах Кина, а в ом, что игроки Ливерпуля много говорили о прошлом разгроме, а сейчас пытаются рассказать, что они не виноваты... они старались... так это и так понятно что за приколы с "хотела выиграть только одна команда"? МЮ тоже хотел, но результат от обеих хотелок 0-0
это не игроки говорили о прошлом разгроме а фанаты)))
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