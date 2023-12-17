«Ливерпуль» не выиграл у «МЮ» дома впервые за 3 матча. Были победы 7:0 и 4:0

«Ливерпуль» впервые за 3 матча не обыграл «МЮ» в домашнем матче.

Матч 17-го тура на «Энфилде» завершился со счетом 0:0.

В двух предыдущих матчах против « » на своем поле « » побеждал с крупным счетом – в марте мерсисайдцы разгромили «МЮ» на « » со счетом 7:0, а в апреле 2022 года одержали победу со счетом 4:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «МЮ» 1 удар в створ ворот «Ливерпуля» за матч. Команда тен Хага уступила 6:34 по ударам, 0:12 по угловым, а также по пасам и владению мячом

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