«Ливерпуль» не выиграл у «МЮ» дома впервые за 3 матча. Были победы 7:0 и 4:0

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Ливерпуль» впервые за 3 матча не обыграл «МЮ» в домашнем матче.

Матч 17-го тура АПЛ на «Энфилде» завершился со счетом 0:0.

В двух предыдущих матчах против «Манчестер Юнайтед» на своем поле «Ливерпуль» побеждал с крупным счетом – в марте мерсисайдцы разгромили «МЮ» на «Энфилде» со счетом 7:0, а в апреле 2022 года одержали победу со счетом 4:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «МЮ» 1 удар в створ ворот «Ливерпуля» за матч. Команда тен Хага уступила 6:34 по ударам, 0:12 по угловым, а также по пасам и владению мячом

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13 комментариев
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Фигня все это. В последний раз в ворота Ливера в АПЛ на Энфилде из МЮ забивал сам великий Джесси Лингард
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Да, норм сыграли обе команды, но удаления Далота перебор, такие эмоции в каждой игре
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Ответ Сергей Пацаваца
В матче 7:0 залетело всё что можно, сегодня 1-2 не долетело , всё по-честному ,МЮ всё равно играл ужасно
Назови эти 1-2 момента, которые не долетели. Ливерпуль бил либо по воробьям, либо в защитника.

P.S. МЮ играл ужасно
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В матче 7:0 залетело всё что можно, сегодня 1-2 не долетело , всё по-честному ,МЮ всё равно играл ужасно
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Новость после завершения серии из одной победы: "Манчестер Сити не выиграл в АПЛ впервые за 2 матча".
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Ответ Street Fighter
Назови эти 1-2 момента, которые не долетели. Ливерпуль бил либо по воробьям, либо в защитника. P.S. МЮ играл ужасно
Ну хотя бы удар Трента,где Онана просто провожал взглядом ,на мой взгляд момент убойный
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Ответ Андрей Andrey
ну сделали перерыва в следующий раз будет 8:0😉
Думал после матча не будет вот такого высокомерие
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