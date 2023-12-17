Ван Дейк про 0:0 с «МЮ»: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы»

Вирджил ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» был лучше «Ман Юнайтед» во всех аспектах.

Защитник « » поделился мыслями об итогах матча 17-го тура , в котором соперники сыграли вничью со счетом 0:0.

– Чувствуете ли вы разочарование?

– Сто процентов. Если посмотреть на то, как мы играли в этом матче, то в большей степени мы контролировали мяч и создавали голевые возможности.

Победить в этом матче пыталась только одна команда.

Конечно, мы хотим выигрывать каждый матч, и именно поэтому есть разочарование от результата. Иногда нам не хватало правильного решения.

Мы продолжим двигаться вперед, но этот итог игры расстроил, потому что мы были лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного очка, а мы разочарованы тем, что получили один балл.

Очевидно, что соперник находится не в лучшей ситуации, но мы должны были победить в этом матче. Нам нужно извлечь уроки из определенных ситуаций, и я знаю, что мы это сделаем.

В прошлом сезоне у нас не было хороших предчувствий перед игрой с « », но мы убедительно выиграли тот матч, но сейчас прошлый сезон не в счет, – сказал .

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