Ван Дейк про 0:0 с «МЮ»: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк заявил, что «Ливерпуль» был лучше «Ман Юнайтед» во всех аспектах.

Защитник «Ливерпуля» поделился мыслями об итогах матча 17-го тура АПЛ, в котором соперники сыграли вничью со счетом 0:0.

– Чувствуете ли вы разочарование?

– Сто процентов. Если посмотреть на то, как мы играли в этом матче, то в большей степени мы контролировали мяч и создавали голевые возможности.

Победить в этом матче пыталась только одна команда.

Конечно, мы хотим выигрывать каждый матч, и именно поэтому есть разочарование от результата. Иногда нам не хватало правильного решения.

Мы продолжим двигаться вперед, но этот итог игры расстроил, потому что мы были лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного очка, а мы разочарованы тем, что получили один балл.

Очевидно, что соперник находится не в лучшей ситуации, но мы должны были победить в этом матче. Нам нужно извлечь уроки из определенных ситуаций, и я знаю, что мы это сделаем.

В прошлом сезоне у нас не было хороших предчувствий перед игрой с «Манчестер Юнайтед», но мы убедительно выиграли тот матч, но сейчас прошлый сезон не в счет, – сказал Вирджил ван Дейк.

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38 комментариев
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Плохо пыталась победить эта одна команда, если у команды которая не пыталась победить был момент опаснее всех вместе взятых
+64
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+50
Из 34 ударов по сути нет ни одного верного момента.
У Мю выходы Хейлунда и Гарначо опаснее выглядели.

О какой победе говорит ВВД ?

Кроме навесов и ударов ровно в руки Онане, что-то было ещё ?
МЮ с такими кадровыми потерями просто грамотно засушил Ливерпуль на Энфилде с их поддержкой.
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Следующий раз попробуйте бить мимо вратаря, вот и все уроки.
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Ответ Isa Babaev
Да ладно, всегда есть риск покосить контратаку в таких играх, плюс Онана столько потащил
Будем честными: несмотря на 8 сейвов в статистике, реально опасными ударами там были только 1-2. Оборона сыграла хорошо.
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Ответ red hikkikomori
Плохо пыталась победить эта одна команда, если у команды которая не пыталась победить был момент опаснее всех вместе взятых
Да ладно, всегда есть риск покосить контратаку в таких играх, плюс Онана столько потащил
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Не гонор надо показывать, Виргил, а учиться башкой бить. Все угловые выиграли вверху, а толку нуль.
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Не знаю даже: никакого доминирования не увидел, если честно. Именно по игре, имею ввиду. Все созданные моменты Ливерпуля были какие-то не особо опасные. Не имею ввиду, что МЮ был так хорош, но команда изначально выходила, чтобы хотя бы сыграть вничью, с учётом всех имеющихся проблем.
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Полыхает у него видимо, такой разобранный Юнайтед нужно было побеждать, а не по воробьям лупить
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Ну зачем ты так ван дейк , а что еще оставалось делать когда выходишь против сильного ливерпуля почти что вторым или третьим составом )
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Я фанат МЮ, и был уверен, что итог будет куда более печальным.
В итоге если брать голевые моменты, то вообщем результат справедлив, Ливерпуль действительно давил весь матч, но очень беззубо, с игры было пол момента, плюс пол момента после 125 угловых.
Забей Хойлунд, Гарначо после выходов один на один или подставь кто-нибудь ногу после прострелов Антони или Далота и могли выиграть
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Ответ red hikkikomori
Плохо пыталась победить эта одна команда, если у команды которая не пыталась победить был момент опаснее всех вместе взятых
Дружище, отдыхайте. На поле сегодня была только одна команда. Очевидно, если команда проводит 70% на половине соперника, то одна контратака да пройдёт. 2,8 против 0,8 по xG. Все по делу Ван Дейк сказал. Да не получилось забить, так бывает. Молодая команда, не хватило спокойствия. Но даже при таких раскладах юнайтед был ни при делах.
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Ничья хороший результат для разобранного МЮ. Да и моменты поопасней создали.
У вирджила просто подгорает в одном месте )...
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Умник, они радуются что приехали к вам в гости в разобранном составе и вы такие всемогущие, которые уже заранее нарисовали себе 3 очка, не могли выиграть у них, а то чуть и не проиграли!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
если бы ты знала правила, то поняла, что там пенальти не было, ибо отскок от тела в руку не считается за игру рукой.
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Ответ Isa Babaev
Да ладно, всегда есть риск покосить контратаку в таких играх, плюс Онана столько потащил
ну не сказать прям что такие очень опасные моменты были у ливерпуля. из всех моментлв может только удары арнольда и салаха.
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Поздравляю всех адекватных болельщиков МЮ с этим результатом. Очень важным, учитывая сколько сейчас в клубе проблем. Надеюсь, эта игра придаст импульса команде, а не начнутся снова качели. Также имейте ввиду, что Ливер, Сити, Арсенал почти на пике своего развития и формы, им просто больше некуда расти и многие хейтят МЮ и топят в СМИ, потому что они боятся, что этот клуб в один день может "выздороветь и встать на рельсы". Всем добра!
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Не вы ли ещё совсем недавно праздновали 2-2 с Вест Бромом? Команда в очень плохом состоянии, конечно будем радоваться ничейке. Особенно когда нас обещали стереть в порошок
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Одна пыталась а вторая могла реализуй Хёйлунд свой момент
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Что это за логика? Команда, получившая две оплеухи в двух матчах, без своего лучшего игрока последних лет, без лучшего игрока месяца всего АПЛ, с хаосом в обороне играет с лидером таблицы. Почему бы ей не радоваться ничьей??
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Пыталась то, пыталась, но больше суеты навела, чем реальной игры и угрозы. Все дёргано, второпях. Ни одного нормального розыгрыша, комбинации. Это ничем не лучше игры "от печки" обескровленного травмами МЮ.
Абсолютно справедливый результат.
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Так и есть.
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Ответ Влад Тюрин
Из 34 ударов по сути нет ни одного верного момента. У Мю выходы Хейлунда и Гарначо опаснее выглядели. О какой победе говорит ВВД ? Кроме навесов и ударов ровно в руки Онане, что-то было ещё ? МЮ с такими кадровыми потерями просто грамотно засушил Ливерпуль на Энфилде с их поддержкой.
Там только удар Трента был очень опасен. В остальном глупейшие удары, по типу Гакпо с 30 метров, который полетел ближе к угловому флажку, нежели в створ ворот
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Мы не радуемся, мы ГОРДИМСЯ!
Вчера стеклольщики порезали канистру, сегодня мы считай, что одолели соперника!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Напиши, как выйдете в ЛЧ, порадуемся вместе
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Ответ Влад Тюрин
Из 34 ударов по сути нет ни одного верного момента. У Мю выходы Хейлунда и Гарначо опаснее выглядели. О какой победе говорит ВВД ? Кроме навесов и ударов ровно в руки Онане, что-то было ещё ? МЮ с такими кадровыми потерями просто грамотно засушил Ливерпуль на Энфилде с их поддержкой.
Комментарий удален модератором
Ответ Влад Тюрин
Из 34 ударов по сути нет ни одного верного момента. У Мю выходы Хейлунда и Гарначо опаснее выглядели. О какой победе говорит ВВД ? Кроме навесов и ударов ровно в руки Онане, что-то было ещё ? МЮ с такими кадровыми потерями просто грамотно засушил Ливерпуль на Энфилде с их поддержкой.
самим не стыдно? скажите честно как Невилл, МЮ сыграл трусливый футбол и засушил матч всей командой
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Не знаю даже: никакого доминирования не увидел, если честно. Именно по игре, имею ввиду. Все созданные моменты Ливерпуля были какие-то не особо опасные. Не имею ввиду, что МЮ был так хорош, но команда изначально выходила, чтобы хотя бы сыграть вничью, с учётом всех имеющихся проблем.
Комментарий удален модератором
золотой мяч лучшему защитнику АПЛ в истории
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Ответ Rocco777
согласен. один опасный удар из общих 34х который прошел мимо ворот был ближе всего. если удар Трента попал в створ то был бы гол
Если удар Трента шёл бы в ворота, то чуть раньше задел бы защитника.
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Ответ Ksandvankneshas
Будем честными: несмотря на 8 сейвов в статистике, реально опасными ударами там были только 1-2. Оборона сыграла хорошо.
согласен. один опасный удар из общих 34х который прошел мимо ворот был ближе всего. если удар Трента попал в створ то был бы гол
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