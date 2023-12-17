Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ», включая меня, не верит, что с «Ливерпулем» удастся заработать хотя бы очко. В раздевалке будет царить страх»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл поделился ожиданиями от игры между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед».

«Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед», включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.

Сегодня перед игрой в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, они проиграют.

Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма», – сказал бывший защитник «МЮ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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31 комментарий
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Ответ Люблю Марго Робби
Возможно последний матч Тен Хага, если опять будет позорный разгром
нет. его работа затягивается из-за смены руководства клуба. Никто не возьмет сейчас на себя ответственность.
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Вопреки логики последних недель МЮ сегодня победит.))
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Возможно последний матч Тен Хага, если опять будет позорный разгром
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всегда плохие предчувствия когда Ливерпуль все вокруг считают объективным фаворитом, надеюсь они окажутся ложными)
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+4
Ответ red manchester
Ливер пропускает не мало так что я верю в свою команду
Так-то меньше всех в чемпионате (наряду с Арсеналом)
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Чем больше таких речей тем сильнее моя вера в МЮ.
+5
-2
+3
Ответ Дима
нет. его работа затягивается из-за смены руководства клуба. Никто не возьмет сейчас на себя ответственность.
Возможно, но мне кажется Ретклиф сразу же от него избавится
+4
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+3
А я верю в парней. Играют две топ команды и может произойти всё что угодно. Да трибуны будут против, да тяжело будет, но за ничью будет точно возможно зацепиться. B конце концов Бавария не выглядит в этом сезоне монолитом, а Штутгарт вполне неплох и может вничью сыграть, если постарается.
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Ответ Lenar Khayrullin
Чую Ливер обосрется, а МЮ возьмет верх. Слишком много ажиотажа вокруг матча и хвалебных слов в сторону Ливера
То же самое говорили перед матчем с Баварией. Результат - победа играющей пешком немотивированной Баварии
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Такое единодушие в результате, не иначе как произойдёт нечто неожиданное.
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Лысый пистолет 2:Запах страха.
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Пусть Ливерпуль выигрывает потому что Тен Хагу (п.........) будет
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Ответ Рита Ктинидина
Комментарий удален модератором
надеюсь хоть не в форме с белыми шортами...
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Ответ Люблю Марго Робби
Возможно последний матч Тен Хага, если опять будет позорный разгром
Почему то есть уверенность что Хряка до января точно не уволят. И могут оставить до конца сезона. Это ведь Глейзеры. Дождутся победы над Нотингем и успокоятся на пару месяцев.
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Ответ Дима
нет. его работа затягивается из-за смены руководства клуба. Никто не возьмет сейчас на себя ответственность.
Ну как сказать. Можно и поставить вместо него условного тренера молодежки или легенду клуба, на время.
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если без Бруно выиграют это будет чудо
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Думаю, что будет тяжелый матч. Скам дерьмово играет первым номером, но на контрах и прессинге играют нормально, этим и наказали Челси.
Ливерпуль хоть и находится на первом месте, но как и все топы в АПЛ в этом году - допускает ошибки. Нужно забить первыми, а иначе будет нервотрепка.
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спасибо кринжу, привил лузерство игрокам маню
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На один матч может и соберутся. Но слабо в это верится, Ливерпуль тем более сейчас хорошо и имеет шанс на чемпионство.
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Вот, именно как болельщик, скажу вам что "верит" и "ожидает" это две большие разницы. Чего от этого матча ожидать? Пожалуй очевидно... Верю ли в я другой исход? ВЕРЮ, иначе зачем тогда болеть!!!
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всё бывало не удивлюсь автобусу и 0:0
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Комментарий удален модератором
Сегодня победа МЮ со счётом 2:0.
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Сегодня на Энфилде будет,как сказал один великий классик, "жохан-шпохан "
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