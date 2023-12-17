Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ», включая меня, не верит, что с «Ливерпулем» удастся заработать хотя бы очко. В раздевалке будет царить страх»
Гари Невилл поделился ожиданиями от игры между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед».
«Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед», включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.
Сегодня перед игрой в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, они проиграют.
Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма», – сказал бывший защитник «МЮ».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.
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Ливерпуль хоть и находится на первом месте, но как и все топы в АПЛ в этом году - допускает ошибки. Нужно забить первыми, а иначе будет нервотрепка.