Гари Невилл: «Ни один фанат «МЮ», включая меня, не верит, что с «Ливерпулем» удастся заработать хотя бы очко. В раздевалке будет царить страх»

Гари Невилл поделился ожиданиями от игры между «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед».

«Ни один болельщик « », включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.

Сегодня перед игрой в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, они проиграют.

Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма», – сказал бывший защитник «МЮ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между « » и «Ман Юнайтед». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре