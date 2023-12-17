У «МЮ» 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в 1-м тайме. Команда тен Хага уступает 2:15 по ударам, 0:9 по угловым, пасам, владению мячом

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике в первом тайме.

« » принимает «МЮ» в рамках 17-го тура (0:0, перерыв).

По итогам первых 45 минут красные лидируют по всем основным показателям.

Команда Юргена Клоппа больше владеет мячом – 67,5% на 32,5%, бьет по воротам – 15:2 (в створ – 2:0), отдала больше передач – 293 на 149, подала больше угловых – 9:0.

По желтым карточкам равенство – 2:2, по офсайдам « » тоже уступает – 1:3.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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