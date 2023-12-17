У «МЮ» 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в 1-м тайме. Команда тен Хага уступает 2:15 по ударам, 0:9 по угловым, пасам, владению мячом
«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике в первом тайме.
«Ливерпуль» принимает «МЮ» в рамках 17-го тура АПЛ (0:0, перерыв).
По итогам первых 45 минут красные лидируют по всем основным показателям.
Команда Юргена Клоппа больше владеет мячом – 67,5% на 32,5%, бьет по воротам – 15:2 (в створ – 2:0), отдала больше передач – 293 на 149, подала больше угловых – 9:0.
По желтым карточкам равенство – 2:2, по офсайдам «Ман Юнайтед» тоже уступает – 1:3.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Посмотрим во втором )
Безмозглая беготня. Причем от обеих команд.
Не первый раз наблюдаю такое от хваленной АПЛ. Уровень команд до сих пор не такой, как его преподносят фанаты.