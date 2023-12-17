У «МЮ» 0 ударов в створ ворот «Ливерпуля» в 1-м тайме. Команда тен Хага уступает 2:15 по ударам, 0:9 по угловым, пасам, владению мячом

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» по статистике в первом тайме.

«Ливерпуль» принимает «МЮ» в рамках 17-го тура АПЛ (0:0, перерыв).

По итогам первых 45 минут красные лидируют по всем основным показателям.

Команда Юргена Клоппа больше владеет мячом – 67,5% на 32,5%, бьет по воротам – 15:2 (в створ – 2:0), отдала больше передач – 293 на 149, подала больше угловых – 9:0.

По желтым карточкам равенство – 2:2, по офсайдам «Ман Юнайтед» тоже уступает – 1:3.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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35 комментариев
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МЮ вышел играть на победу, МЮ держит стандарт и пытается играть только на победу. В прошлом сезоне Ливерпуль разнёс только после перерыва.

Половина задачи уже выполнено, осталось теперь не пропустить 7
+34
-4
+30
Дайте человеку поработать
+31
-8
+23
Толку-то от этой статистика - счёт на табло.
+22
-4
+18
Практически на равных играют)
+14
-5
+9
Ответ Даулет Абдрахманбек
МЮ как классический аутсайдер турнира отбивается, чтобы поменьше голов пропустить. Даже середняки играет как команды Эвертон Фулхем более смелее.
Эвертон сейчас на кураже, игра хорошая,результаты просто супер, за последние 9 игр лишь одно поражение(от МЮ), и одна ничья с Брайтоном
+6
0
+6
ЭТХ: Мы играли хорошо!
+5
-1
+4
МЮ как классический аутсайдер турнира отбивается, чтобы поменьше голов пропустить. Даже середняки играет как команды Эвертон Фулхем более смелее.
+9
-5
+4
Как же Тен Хаг хорош
+5
-2
+3
Ответ corazón blanco
Практически на равных играют)
Конечно! Конечный счёт на табло этому подтверждение.
+3
0
+3
а счет 0-0. одна шальная атака и сюда
+2
0
+2
Ответ compila
Дайте человеку поработать
Дайте человеку заработать!
+3
-1
+2
Всем автобусам автобус. игра на отбивания с 1й минуты
+2
-1
+1
Но МЮ чиста за счет лакича еще умудряется держаться на 0-0. Сейчас сыграют вничью и защитники 10Хага начнут вопить, что МЮ топ-клуб, а Хаг топ-тренер.
+4
-3
+1
из Мю только варан, Гарначо и Онана стараются что то сделать, остальным всё равно как будто
+2
-1
+1
Вот и первая ничья мю, единственный клуб кто еще не играл в ничью в АПЛ за 16 матчей. Поставил 167 руб. на коэф 6 и получил 1к, не то что бы много, но приятно )
+1
0
+1
Вообще-то у МЮ не может забить в АПЛ на Энфилде 5 лет 🤡😂
0
0
0
Тен Хаг откопал конспекты Жозе
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Ответ SergioRamos92
Тен Хаг откопал конспекты Жозе
Ну это лучше, чем его 7:0
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Ответ войд
Почему Ливерпуль ещё не забил?)
Бывают те самые дни !
Посмотрим во втором )
0
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0
Ответ kaka10
МЮ вышел играть на победу, МЮ держит стандарт и пытается играть только на победу. В прошлом сезоне Ливерпуль разнёс только после перерыва. Половина задачи уже выполнено, осталось теперь не пропустить 7
выполнили с отличием, Ливерпуль провел слабый матч, почти ничего особо опасного не создав. все удары либо заблокированы, либо мимо.
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Ответ Николай Бойко
Как же Тен Хаг хорош
Как же похорошел Манчестер при Тен Хаге
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Почему Ливерпуль ещё не забил?)
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Ливерпуль чемпионом точно не станет
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После матча мне пришло прозрение: МЮ, черт возьми, нужно было покупать Агаларова, а не Хойлунда. Этот сегодня не забил единственный верный момент в матче. Команде, у которой количество голов в чемпионате на уровне Лутона, реально нужен нападающий, который сможет забить гол из абсолютного ничего. Хойлунд, к сожалению, не из таких.
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Тренер ме7яца!
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ливер дно, амрабат дно
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Картинка - ок, но игра просто убожество.
Безмозглая беготня. Причем от обеих команд.
Не первый раз наблюдаю такое от хваленной АПЛ. Уровень команд до сих пор не такой, как его преподносят фанаты.
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проклятый Юнайтед
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Атакуют морально.
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Ливерпуль если только сам в свои забьёт
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