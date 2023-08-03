«Спартак» может отдать Мелешина в аренду, если подпишет нового форварда. Николсона хотят продать (Metaratings)

«Спартак» может отдать в аренду 19-летнего нападающего Павла Мелешина.

Это случится, если красно-белые подпишут нового игрока на позицию центрфорварда, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб ведет переговоры с несколькими футболистами.

Также « » по-прежнему заинтересован в продаже форварда , но трансферу в другой клуб сильно мешает текущая зарплата игрока.

Статистика Николсона – здесь, – здесь.