«Спартак» может отдать Мелешина в аренду, если подпишет нового форварда. Николсона хотят продать (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Шамар Николсон Павел Мелешин Футбол

«Спартак» может отдать в аренду 19-летнего нападающего Павла Мелешина.

Это случится, если красно-белые подпишут нового игрока на позицию центрфорварда, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб ведет переговоры с несколькими футболистами.

Также «Спартак» по-прежнему заинтересован в продаже форварда Шамара Николсона, но трансферу в другой клуб сильно мешает текущая зарплата игрока.

Статистика Николсона – здесь, Мелешиназдесь.

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3 комментария

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Если и подписывать то топ игрока. А так нужно дать шанс Мелешину.
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Решение правильное.Милешин пускай себя попробует в другом клубе в более слабом, в Спартаке ему ещё рано играть.Основа не для учёбы,а для игры.Пусть учится и набирается опыта.Созреет для основы вернётся. От лавки он ни чего не получит,кроме как стать деревянным.Все от него зависит теперь.
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Ответ Мансур Абдрахимов
Если и подписывать то топ игрока. А так нужно дать шанс Мелешину.
Да мужен шанс, хотя бы до нового года, а то он на мандраже играет постпянно
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