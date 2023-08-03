«Спартак» может отдать Мелешина в аренду, если подпишет нового форварда. Николсона хотят продать (Metaratings)
«Спартак» может отдать в аренду 19-летнего нападающего Павла Мелешина.
Это случится, если красно-белые подпишут нового игрока на позицию центрфорварда, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, московский клуб ведет переговоры с несколькими футболистами.
Также «Спартак» по-прежнему заинтересован в продаже форварда Шамара Николсона, но трансферу в другой клуб сильно мешает текущая зарплата игрока.
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