Захарян в 4-й раз подряд сыграл в старте «Сосьедада». У Арсена 1 голевая и 1 желтая за 17 матчей

Арсен Захарян провел очередной матч в стартовом составе «Реал Сосьедад».

20-летний российский хавбек с первых минут вышел на поле в матче 17-го тура с « » (0:0, второй тайм). Арсен был заменен на 59-й минуте.

Это четвертая игра подряд в стартовом составе баскского клуба для . Ранее он начинал матчи с «Андрачем» (1:0) в Кубке Испании, «Вильярреаллм» (3:0) в Ла Лиге и «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

Бывший футболист « » сегодня провел 17-й матч за « » (8 – в старте), отдал 1 голевой пас и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре