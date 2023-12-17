Захарян в 4-й раз подряд сыграл в старте «Сосьедада». У Арсена 1 голевая и 1 желтая за 17 матчей

Теги премьер-лига Россия Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел очередной матч в стартовом составе «Реал Сосьедад».

20-летний российский хавбек с первых минут вышел на поле в матче 17-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0, второй тайм). Арсен был заменен на 59-й минуте.

Это четвертая игра подряд в стартовом составе баскского клуба для Захаряна. Ранее он начинал матчи с «Андрачем» (1:0) в Кубке Испании, «Вильярреаллм» (3:0) в Ла Лиге и «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.

Бывший футболист «Динамо» сегодня провел 17-й матч за «Сосьедад» (8 – в старте), отдал 1 голевой пас и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Тренер доверяет, шансы дают - здорово.
+13
-3
+10
молодец, стал игроком основы.
+6
-1
+5
видно, что тяжело еще в таком темпе играть 2 раза в неделю. После матча с Интером не восстановился полностью
+4
0
+4
сегодня прямо слабо смотрелся, перед заменой два очень глупых решений и мячи потерял. Сложно ему, конечно, только недавно 70 минут с Интером отбегал, тут еще игра. Еще в центре играет, бегает и в атаку, и в оборону.

Пока шансами (травмы Барраначеи и Мендеса) не пользуется Арсен, просто хороший игрок, но нужно больше все же.

Хотя, играет и это уже хорошо. Сейчас намного лучше смотрится, чем в первых матчах.
+2
0
+2
И сразу 3 потери очков подряд
+1
-1
0
Много на себя берет, но ничего не может.
процент брака зашкаливает
0
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0
Ответ Three Days Grace
видно, что тяжело еще в таком темпе играть 2 раза в неделю. После матча с Интером не восстановился полностью
Первый тайм неплохо провел
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