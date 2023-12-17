Захарян в 4-й раз подряд сыграл в старте «Сосьедада». У Арсена 1 голевая и 1 желтая за 17 матчей
Арсен Захарян провел очередной матч в стартовом составе «Реал Сосьедад».
20-летний российский хавбек с первых минут вышел на поле в матче 17-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:0, второй тайм). Арсен был заменен на 59-й минуте.
Это четвертая игра подряд в стартовом составе баскского клуба для Захаряна. Ранее он начинал матчи с «Андрачем» (1:0) в Кубке Испании, «Вильярреаллм» (3:0) в Ла Лиге и «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов.
Бывший футболист «Динамо» сегодня провел 17-й матч за «Сосьедад» (8 – в старте), отдал 1 голевой пас и получил 1 желтую карточку. Его статистика – здесь.
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Пока шансами (травмы Барраначеи и Мендеса) не пользуется Арсен, просто хороший игрок, но нужно больше все же.
Хотя, играет и это уже хорошо. Сейчас намного лучше смотрится, чем в первых матчах.
процент брака зашкаливает