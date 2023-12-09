Захарян отдал голевой пас в игре с «Вильярреалом» – это 1-е результативное действие россиянина за «Реал Сосьедад» в 15-м матче

Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Бывший полузащитник московского « » вышел в стартовом составе на матч 16-го тура против « ».

На 41-й минуте 20-летний хавбек сборной России мощно прострелил с угла штрафной и тем самым ассистировал Мартину Субименди, который удвоил преимущество баскской команды (3:0, перерыв).

Это 15-й матч в составе « ». До этой игры он провел на поле 562 минуты.

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