Захарян отдал голевой пас в игре с «Вильярреалом» – это 1-е результативное действие россиянина за «Реал Сосьедад» в 15-м матче
Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад».
Бывший полузащитник московского «Динамо» вышел в стартовом составе на матч 16-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
На 41-й минуте 20-летний хавбек сборной России мощно прострелил с угла штрафной и тем самым ассистировал Мартину Субименди, который удвоил преимущество баскской команды (3:0, перерыв).
Это 15-й матч Арсена в составе «Сосьедада». До этой игры он провел на поле 562 минуты.
Подробная статистика Захаряна – тут.
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еще при третьем голе начал атаку с отбора. Вообще Арсен хорошо в прессинге играет. Жаль не реализовал свой момент
Так держать 👏
Никогда и не сомневался.
Удачи Арсен!
Пяточки, подкат хороший очень сделал, дальше больше 🙌🏻