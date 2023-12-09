Захарян отдал голевой пас в игре с «Вильярреалом» – это 1-е результативное действие россиянина за «Реал Сосьедад» в 15-м матче

Теги премьер-лига Россия Вильярреал Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу Динамо Москва Мартин Субименди Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян сделал первое результативное действие за «Реал Сосьедад».

Бывший полузащитник московского «Динамо» вышел в стартовом составе на матч 16-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

На 41-й минуте 20-летний хавбек сборной России мощно прострелил с угла штрафной и тем самым ассистировал Мартину Субименди, который удвоил преимущество баскской команды (3:0, перерыв).

Это 15-й матч Арсена в составе «Сосьедада». До этой игры он провел на поле 562 минуты.

Подробная статистика Захаряна – тут.

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75 комментариев
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Ответ Роман Стойкий
Комментарий скрыт
Да.
+105
-4
+101
Шутки про Никольскую будут зашкаливать
+110
-15
+95
Сегодня очень хорошо смотреться, заряжен. 3 гол забили после его отбора. Отрабатывает в прессинг. Дальше больше
+87
-6
+81
с почином! эксперты пусть дальше пишут, что не уровень, не посмотрев ни одной игры)
+43
-7
+36
с почином!
еще при третьем голе начал атаку с отбора. Вообще Арсен хорошо в прессинге играет. Жаль не реализовал свой момент
+25
-1
+24
Ответ Сын Ферги
Комментарий удален пользователем
Ждём шуток оригинальней
+20
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+17
еще и в третьем отобрал мяч у соперника
+19
-2
+17
С почином, Захарян! Дальше и больше...
+19
-4
+15
Ну, теперь надо и гол первый забивать. Молодец, Арсен.
+17
-2
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Ответ 6tspey7tb5
Кто смотрит игру пас хороший или все Субимееди сделал?
Заха все сделал - пробивал по воротам мощно, Субименди подправил в ворота
+16
-2
+14
Объясните, почему такое злорадство? Много наших играет в клубах ЛЧ? Ну да, частно пишут про каждый матч прям. Ну и что. Я лично буду рад, если заиграет
+16
-3
+13
Заха, молодец! Главное, чтобы работал, все будет у него круто. Молодой, талантливый!
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Ну хоть недалекие люди перестанут считать минуты его
Так держать 👏
+15
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+13
Молодец Арсен ! Так держать!
+10
0
+10
Всё у него хорошо, и будет ещё лучше!!!
Никогда и не сомневался.
Удачи Арсен!
+10
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+9
Ответ Roman
Шутки про Никольскую будут зашкаливать
ну пока только у тебя ума хватило (или скорее не хватило).
+13
-6
+7
Посмотрел повтор, хороший пас. Надеюсь, Захарян теперь психологически расслабится.
+8
-2
+6
Ждём голов!
+6
-1
+5
хорош Арсен! ждём гола
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0
+4
Ответ Vir_Cotto
Смолов забивал Реалу и Барселоне, но всё равно оказался "не уровень". Делать далеко идущие выводы после одного голевого паса - такой же абсурд, как и после одного неудачного матча, только с другим знаком.
а я и не делаю выводов по голевому пасу. смотрел бóльшую часть матчей Захи за Сосьедад и был уверен, что голевые действия скоро начнутся. а комментарий о тех, кто только читал сколько минут Арсен без голевых действий и писал язвительные комменты)
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Посмотрел первый тайм. А он реально хорош, прибавил, стал увереннее действовать точно!
Пяточки, подкат хороший очень сделал, дальше больше 🙌🏻
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Сложно назвать это пасом. На самом деле он по воротам бил, а напарник ногу подставил. Но в этом матче он лучше. По прежнему боится брать на себя игру
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Отлично! Надеюсь, он обретёт уверенность после этой игры.👍🏻
+5
-1
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с почином
+5
-1
+4
играет почти в каждой игре, даже по 15 минут, но играет. Совершенно другая история чем у Миранчука. Здесь рили видно что он нужен тренеру
+5
-2
+3
Лед тронулся! Молодец! ;)
+4
-1
+3
Молоток 👍.
+3
0
+3
Надеюсь дальше будет больше. Придёт уверенность.
+4
-1
+3
Ай молодца! Давай Арсен, жги!
+2
0
+2
С почином, Арсен!)
+2
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+2
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