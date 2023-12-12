Агент Захаряна о возвращении в Россию: «А зачем? Арсен перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на поле со всеми звездами. О чем еще можно мечтать в 20 лет?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Геннадий Голубин Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Агент Арсена Захаряна ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

«Вернуться в Россию, если в «Реал Сосьедад» не получится? А зачем? Человек перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звездами, которые есть в футболе. О чем еще можно мечтать в 20 лет?

Боязнь, что его заберет «Зенит»? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании – это Саудовская Аравия, а не «Зенит», – сказал Геннадий Голубин. 

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и отличился 1 результативной передачей. 

Подробную статистику хавбека можно найти здесь

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8 комментариев
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А кто вопрос такой задал, пресс-служба Зенита?
+13
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+12
Ответ gukmamop
Сыграл пару игр и сразу пафос попер
какой пафос?ты сам лично слышал что это он сказал?и зачем ему возвращаться в Россию ,когда есть большая уверенность что он может поиграть в сильном чемпионате
+3
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+3
Ответ Александр Комиссаров
какой пафос?ты сам лично слышал что это он сказал?и зачем ему возвращаться в Россию ,когда есть большая уверенность что он может поиграть в сильном чемпионате
Где он может поиграть?
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ну , в Европе игроки уровнем намного сильнее наших.
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В прикол-лигу он точно не вернётся🥶
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Ответ Виктор
Где он может поиграть?
в ЛА Лиге где сейчас играет,Франция,Голландия,в Реале Сосьедад ему тренер доверяет,так что у него двери открыты,ему остаётся только работать и работать
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Ответ Виктор
Где он может поиграть?
а возвращение обратно в РПЛ,это шаг назад,много случаев было когда наши возвращались в РПЛ и завершали карьеру,а в Зенит ему нет переходить,мы видим как у вас Коваленко сидит на скамейке и времени не получает даже в кубке
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