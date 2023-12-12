Агент Захаряна о возвращении в Россию: «А зачем? Арсен перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на поле со всеми звездами. О чем еще можно мечтать в 20 лет?»
Агент Арсена Захаряна ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.
«Вернуться в Россию, если в «Реал Сосьедад» не получится? А зачем? Человек перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звездами, которые есть в футболе. О чем еще можно мечтать в 20 лет?
Боязнь, что его заберет «Зенит»? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании – это Саудовская Аравия, а не «Зенит», – сказал Геннадий Голубин.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и отличился 1 результативной передачей.
Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!