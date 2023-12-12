Агент Захаряна о возвращении в Россию: «А зачем? Арсен перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на поле со всеми звездами. О чем еще можно мечтать в 20 лет?»

Агент Арсена Захаряна ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

«Вернуться в Россию, если в « » не получится? А зачем? Человек перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звездами, которые есть в футболе. О чем еще можно мечтать в 20 лет?

Боязнь, что его заберет « »? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из – это Саудовская Аравия, а не «Зенит», – сказал Геннадий Голубин.

перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и отличился 1 результативной передачей.

Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

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