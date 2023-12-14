Баджо – лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo. Мальдини – 2-й, Буффон – 3-й, Тотти – 6-й, Пирло – 8-й
Роберто Баджо признан лучшим итальянским игроком в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 32лучших футболистов в истории Италии.
Первую строчку занял бывший форвард «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана» и «Интера» Баджо.
Топ-10 выглядит так:
1. Роберто Баджо («Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Интер»)
2. Паоло Мальдини («Милан»)
3. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», «ПСЖ», «Парма»)
4. Джузеппе Меацца («Интер»)
5. Джанни Ривера («Милан»)
6. Франческо Тотти («Рома»)
7. Франко Барези («Милан»)
8. Андреа Пирло («Интер», «Милан», «Ювентус»)
9. Дино Дзофф («Наполи», «Ювентус»)
10. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»).
Отметим, что Фабио Каннаваро занял 16-е место, Алессандро Неста – 20-е, Кристиан Вьери – 24-е, Джорджо Кьеллини расположился на 25-й строчке, Дженнаро Гаттузо стал 28-м, Джанлука Виалли – 31-м.
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И, кстати, Паоло Росси 15-й.