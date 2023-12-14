Баджо – лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo. Мальдини – 2-й, Буффон – 3-й, Тотти – 6-й, Пирло – 8-й

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Роберто Баджо признан лучшим итальянским игроком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 32лучших футболистов в истории Италии.

Первую строчку занял бывший форвард «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана» и «Интера» Баджо.

Топ-10 выглядит так:

1. Роберто БаджоФиорентина», «Ювентус», «Милан», «Интер»)

2. Паоло Мальдини («Милан»)

3. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», «ПСЖ», «Парма»)

4. Джузеппе Меацца («Интер»)

5. Джанни Ривера («Милан»)

6. Франческо ТоттиРома»)

7. Франко Барези («Милан»)

8. Андреа Пирло («Интер», «Милан», «Ювентус»)

9. Дино Дзофф («Наполи», «Ювентус»)

10. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»).

Отметим, что Фабио Каннаваро занял 16-е место, Алессандро Неста – 20-е, Кристиан Вьери – 24-е, Джорджо Кьеллини расположился на 25-й строчке, Дженнаро Гаттузо стал 28-м, Джанлука Виалли – 31-м. 

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40 комментариев
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Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Средний? 😱😱😱 Боюсь, футбол это не твоё.
+24
-1
+23
Заслуженно. Баджо был великим игроком. Жаль замучили травмы…
+20
-1
+19
В студии CBS, где с Анри, Каррагером и Ричардсом присутствовал еще и Дель Пьеро, мнения разделились. Анри и Дель Пьеро выбрали Мальдини, Карра и Ричардс выбрали Барези. Удивительно, но Италия единственная из больших футбольных наций, где в топ-3 при большом желании спокойно можно занести сразу 3 центральных защитников
+12
0
+12
Ответ Arthurino
В студии CBS, где с Анри, Каррагером и Ричардсом присутствовал еще и Дель Пьеро, мнения разделились. Анри и Дель Пьеро выбрали Мальдини, Карра и Ричардс выбрали Барези. Удивительно, но Италия единственная из больших футбольных наций, где в топ-3 при большом желании спокойно можно занести сразу 3 центральных защитников
Каннаваро незаслуженно низко в списке, человек с Золотым мячом, сыграл огромную роль в 2006м. Не понимаю почему он так не ценится
+7
-2
+5
Не буду спорить кто лучше, но Баджо-это самая великая, классическая трагедия. Не забитый пенальти ввел его навечно в пантеон героев, которых будут помнить всегда
+6
-2
+4
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
да ты еще не родился, когда он супер сейвы делал
+3
0
+3
как человек, который родился с Баджо в один и тот же день, одобряю выбор
+4
-2
+2
Ответ CHELSEA_2008
Средний? 😱😱😱 Боюсь, футбол это не твоё.
😀😀😀👍Да так и есть, ты прав, назвать Буффона средним ….🤔😀😀😀такое даже в голову не должно прийти если ты даже Болельщик среднего уровня, это уровень ДНО
+2
0
+2
Ждем мнения Балотелли
+1
0
+1
Как по мне, то Пирло должен быть выше, чем Тотти.
+6
-5
+1
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий скрыт
Жалкие хейтеры даже тут умудряются писать про Величайшего)))
+6
-5
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Каннаваро незаслуженно низко в списке, человек с Золотым мячом, сыграл огромную роль в 2006м. Не понимаю почему он так не ценится
100% . Топ-10 мимнимум
+1
0
+1
Бриты знают толк в футболе. Даже решающий промах "Хвостика" в серии пенальти с бразильцами не сказался на результатах. Роберто, действительно, лучший.
+1
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Ответ Кузя Гитарист
Приятно , что половина игроков top 10 играли за великий Милан .
Первая половина за Ювентус.)
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Ответ d_mon_spb
Паоло Росси?
Росси сверкнул, как, к примеру, Беланов, и все...
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Ответ Grip
Не буду спорить кто лучше, но Баджо-это самая великая, классическая трагедия. Не забитый пенальти ввел его навечно в пантеон героев, которых будут помнить всегда
Тот пенальти практически ничего не решал, просто стереотип
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Ответ окечуква
Странно, что Дзола не упомянут, полностью заслужил человек среди лучших быть.
Дзола у них 27-й.
И, кстати, Паоло Росси 15-й.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
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так Роналду не итальянец
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
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Но Беллингем не пешеходит
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Хвостик же ещё за Брешию играл в конце карьеры.
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Божественный хвостик
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Сколько легендарных фамилий!!!🤌🤌🤌😇🤩😗⚽️ Нынешним итальянским футболистам, придётся приложить немало сил, чтобы приблизиться к их уровню.😜🙂
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Тотти без титулов, выше ДП. Странно?!
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жал что не нашлось место для Джанфранко Дзолы
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Паоло Росси?
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Хватит пытать нейросети этими запросами. Надоест им этот бред составлять и устроят уничтожение человечества, чтобы наконец отстали.
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Баджо, конечно, божественный игрок, заслуженно первый среди равных
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