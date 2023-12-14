Баджо – лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo. Мальдини – 2-й, Буффон – 3-й, Тотти – 6-й, Пирло – 8-й

Роберто Баджо признан лучшим итальянским игроком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 32лучших футболистов в истории Италии.

Первую строчку занял бывший форвард «Фиорентины», « », « » и « » Баджо.

Топ-10 выглядит так:

1. (« », «Ювентус», «Милан», «Интер»)

2. («Милан»)

3. («Ювентус», « », « »)

4. («Интер»)

5. («Милан»)

6. (« »)

7. («Милан»)

8. («Интер», «Милан», «Ювентус»)

9. Дино Дзофф («Наполи», «Ювентус»)

10. Алессандро Дель Пьеро («Ювентус»).

Отметим, что Фабио Каннаваро занял 16-е место, Алессандро Неста – 20-е, Кристиан Вьери – 24-е, Джорджо Кьеллини расположился на 25-й строчке, Дженнаро Гаттузо стал 28-м, Джанлука Виалли – 31-м.

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