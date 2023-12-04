Роналдиньо – лучший игрок Ла Лиги 2000-х по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Хави, Рауль, Зидан – в топ-5, Роналдо – 10-й

Роналдиньо признан лучшим игроком Ла Лиги в 2000-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков, выступавших в испанском чемпионате в 1990-х годах.

Рейтинг возглавил , выступавший за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Топ-15 выглядит так:

1. Роналдиньо

2.

3. Хави

4. Рауль

5.

6.

7. Самюэль Это’О

8.

9. Дани Алвес

10. Роналдо

11. Луиш Фигу

12. Диего Форлан

13. Давид Вилья

14. Фернандо Торрес

15. Карлес Пуйоль.

Отметим, что Икер Касильяс занял 16-е место, Серхио Рамос – 22-е, Серджи Бускетс – 24-е, Гути расположился на 25-й позиции, Серхио Агуэро – на 27-й, Тьерри Анри стал 28-м, Дэвид Бекхэм – 30-м.

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