Роналдиньо – лучший игрок Ла Лиги 2000-х по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Хави, Рауль, Зидан – в топ-5, Роналдо – 10-й

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Роналдиньо признан лучшим игроком Ла Лиги в 2000-х по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков, выступавших в испанском чемпионате в 1990-х годах.

Рейтинг возглавил Роналдиньо, выступавший за «Барселону» с 2003 по 2008 год. Топ-15 выглядит так:

1. Роналдиньо

2. Лионель Месси

3. Хави

4. Рауль

5. Зинедин Зидан

6. Андрес Иньеста

7. Самюэль Это’О

8. Роберто Карлос 

9. Дани Алвес

10. Роналдо

11. Луиш Фигу

12. Диего Форлан

13. Давид Вилья

14. Фернандо Торрес

15. Карлес Пуйоль. 

Отметим, что Икер Касильяс занял 16-е место, Серхио Рамос – 22-е, Серджи Бускетс – 24-е, Гути расположился на 25-й позиции, Серхио Агуэро – на 27-й, Тьерри Анри стал 28-м, Дэвид Бекхэм – 30-м. 

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40 комментариев
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Ответ Leon Petov
В 2010-х Месси тоже второй
2 Ла лиги за 9 лет, вот где второй
+20
-4
+16
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Ответ Капибарбер
А где Роналду?
В 10х будет на 2м месте:))
+26
-10
+16
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Ну на пике Рони был вообще лучшим игроком в истории. Жаль только, что пик продлился 1-2 сезона(((
+18
-3
+15
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Ответ Капибарбер
А где Роналду?
В Англии
+6
0
+6
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Ответ GuruFutbola
Справедливо, только Иньеста выше зидана
Нет, Зидан на 15 сантиметров выше
+8
-3
+5
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Ответ DanielCarvalho
Хави который стал попадать в состав только в 2008, со своими перекатами вдоль и поперёк-второй)) а Рауль, Зидан, и Фигу за ним)) ну что за клоуны
Тебе надо было футбол смотреть, а не нарезки в ютубе
+6
-2
+4
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Я уже думал рейтингов больше не будет, не знаю как и пережил один день без новостей об очередном рейтинге форфорту
+4
0
+4
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Ответ ta-tosha
Месси сам говорил, что так и не дорос до его уровня. И это не был жест вежливости
Как ты определил, что не был?
+2
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+2
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Ответ MajestySport
Месси начал в году 09 играть нормально, то есть за 2 года стал лучшим вторым в ла лиги? Странные у них рейтинги
Месси с 2005 уже на слуху, тот легендарный матч 0-3 на Бернабеу, ассист на первый гол Этоо сделал именно Месси
+4
-2
+2
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Месси второй ((( Что же теперь фанатам Месси делать?
+3
-1
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Каталонский гегемон!:)☝ Все Чемпионы Мира!:)👀🇵🇹
+9
-7
+2
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Ответ Tollie
ухахаха какой же бредище🤡 рейтинги от 4-4-3 — это отдельный вид исскуства
Рейтинг 4 4 3 это что-то от Боэли?
+1
0
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Ответ 2vdhrvmmzf
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Ну он выиграл все главные титулы в футболе: ЧМ, ЛЧ, КА, ЗМ... Криш за всю карьеру так и не выиграл ЧМ, Месси выиграл ЧМ только к концу карьеры
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Ответ xbxoxrxsxhx
Зидан на первом или на втором. Зидан в 2000-х не может быть ниже Хави, Месси и прочих Иньест. Даже Аймар, Рикельме и Д’Алессандро должны быть повыше Месси, если речь идет о лучших игроках 2000-х. Месси это больше про 2010-е
Зидан завершил карьеру в 2006 и выигрывал Ла Лигу только 1 раз.
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Ответ Ilya_Panchenko
А кака где!?
В Серии А
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Ответ ta-tosha
Месси сам говорил, что так и не дорос до его уровня. И это не был жест вежливости
https://vk.com/wall-28639294_908827

Это тогда тем более не был жест вежливости
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Ответ VERBLYUD
Зидан завершил карьеру в 2006 и выигрывал Ла Лигу только 1 раз.
Дети этого не застали:)
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Ответ ta-tosha
Праймовый был Роналдинью на голову выше праймового Месси. Проблема - парню стала интересна гламурная жизнь раньше, чем положено, а футбол отошел на второй план. Но по уровню мастерства и пониманию игры - это был лучший игрок, которого видел футбол в 21 веке
Единственное, в чем Роналдиньо был выше Месси - в финтах. Их он действительно исполнял, вероятно, лучше всех в истории наряду с Неймаром. Хотя задайся Месси целью и в этом плане стать величайшим, что-то мне подсказывает, эластико и прочие финтифлюшки он бы коллекционировал не хуже своих бразильских коллег
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Ответ rigobersong
Кстати, 4е место не полное имя написали, надо добавить Тамубо:)
Рауль Тамубо(Тамудо🤔) -- хозяин Барселоны
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Месси и в периоде 2000-х был лучшим
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Справедливо, только Иньеста выше зидана
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