Президент ФИФА о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора. Все довольны, лучше и быть не может»
Президент ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.
Джанни Инфантино задали вопрос о том, что такой формат проведения турнира приводит к потере его идентичности.
«Испания, Португалия и Марокко подали заявку, но страны Южной Америки тоже хотели получить турнир, учитывая юбилей первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году. Сто лет чемпионатов мира – это неплохой аргумент.
Когда я изучал право во Фрайбурге, то запомнил: плохой договор – это лучше, чем спор. Сейчас у нас есть хорошая и широкая договоренность. Все довольны этим решением, страны Южной Америки – в том числе. И это было не мое решение, а единогласное решение Совета ФИФА, в котором представлены все конфедерации. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.
ЧМ-2030 в шести странах – издевательство
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Единственный нормальный ЧМ в двух странах был в Японии и Корее