Президент ФИФА о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора. Все довольны, лучше и быть не может»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА сборная Парагвая по футболу Сборная Уругвая по футболу Сборная Марокко по футболу Джанни Инфантино ЧМ-2030 Футбол

Президент ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.

Джанни Инфантино задали вопрос о том, что такой формат проведения турнира приводит к потере его идентичности.

«Испания, Португалия и Марокко подали заявку, но страны Южной Америки тоже хотели получить турнир, учитывая юбилей первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году. Сто лет чемпионатов мира – это неплохой аргумент.

Когда я изучал право во Фрайбурге, то запомнил: плохой договор – это лучше, чем спор. Сейчас у нас есть хорошая и широкая договоренность. Все довольны этим решением, страны Южной Америки – в том числе. И это было не мое решение, а единогласное решение Совета ФИФА, в котором представлены все конфедерации. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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4 комментария
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отвратительная система...а че не в 32 странах?
должно быть в одной стране хозяйке
Единственный нормальный ЧМ в двух странах был в Японии и Корее
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Особенно футболисты в восторге разъезжать по странам
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Когда пытаешься сделать чтобы хорошо было всем то как правило получается полная ерунда
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