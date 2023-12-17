Президент ФИФА о ЧМ-2030 в 6 странах: «Плохой договор лучше спора. Все довольны, лучше и быть не может»

Президент ФИФА объяснил, почему ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.

задали вопрос о том, что такой формат проведения турнира приводит к потере его идентичности.

« , и подали заявку, но страны Южной Америки тоже хотели получить турнир, учитывая юбилей первого чемпионата мира, который прошел в в 1930 году. Сто лет чемпионатов мира – это неплохой аргумент.

Когда я изучал право во Фрайбурге, то запомнил: плохой договор – это лучше, чем спор. Сейчас у нас есть хорошая и широкая договоренность. Все довольны этим решением, страны Южной Америки – в том числе. И это было не мое решение, а единогласное решение Совета ФИФА, в котором представлены все конфедерации. Лучше и быть не может», – сказал Инфантино.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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