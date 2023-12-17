Челси – Ньюкасл, прогноз на матч 19 декабря 2023, Кубок английской лиги

До Нового года осталось меньше половины месяца, но победитель Кубка английской лиги (также известный как Carabao Cup) определится не под Рождество и не в канун Нового года, а уже после его наступления. Текущий этап Кубка лиги – это четвертьфинал (а для кого-то пятый раунд, если кому-то так удобнее), и в нём встретятся «Челси», который надеется преуспеть хотя бы в этом кубке, и «Ньюкасл», который уже успел содрать скальп с обоих манчестерских клубов на своём пути. Не станет ли «Челси» очередной жертвой команды Эдди Хау? Сможет ли «Ньюкасл» оправиться после краха в Лиге чемпионов? Кто продолжит борьбу в полуфинале Кубка лиги?

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Челси

Наверное, все уже слышали это по сотне раз на дню, но «Челси» в этом сезоне смотрит на еврокубки исключительно как зритель. Впрочем, Маурисио Почеттино от этого не легче: его клуб перед игрой 16-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» плёлся на 12-м месте в турнирной таблице. Сами понимаете, что для такой команды, которая ещё лет пять тому назад считалась одной из грозных сил Англии и Европы, подобный результат кажется кошмарным сном. Так или иначе, но преимущество «Челси» было тотальным по ходу матча, хотя при владении мячом в 78 процентов это вылилось в не очень большое количество ударов по воротам (всего 10 у «Челси» против двух у «Шеффилда»).

Формально исход матча удалось решить только во втором тайме: Коул Палмер на 54-й минуте открыл счёт и вывел «синих» вперёд, а спустя 7 минут оформил голевую передачу на Николаса Джексона. Могли залететь ещё мячи в ворота «клинков», а мог пару раз и Камерон Арчер своими ударами лишить Джордже Петровича «сухаря». И всё же зафиксирован финальный счёт 2:0 в пользу «Челси»: победа над не самым сильным соперником приносит Почеттино ещё три очка и даёт надежду вернуть былую мощь. Команда поднимается на 10-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Теперь им предстоит отстаивать место в Кубке лиги против команды, которая сейчас тоже не в лучшем расположении духа. Вернее говоря, в отвратительном после заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, который разрушил их надежды. Это то самое чувство, которое сейчас растянулось на весь сезон у «Челси», но они пока не теряют надежды рассеять его и вернуться в еврокубки, куда постепенно карабкаются.

Ньюкасл

Когда-то ослик Иа-Иа в книге Алана Милна произнёс фразу «Душераздирающее зрелище». Её можно применить ко многим жизненным ситуациям, когда вы упускаете что-то ценное, терпите неожиданную неудачу, когда у вас рушится на глазах мир. Да и 15 декабря (формально третья пятница декабря) отмечался День неудачника, который в футболе подходит ко многим командам, начиная от дворовых коллективов и заканчивая «Неверкузеном»-2002, «Бенфикой» с её вечным проклятием еврокубков или даже сборной Нидерландов с тремя финалами ЧМ. Увы, и этот не особо приятный день, и эта фраза прицепились-таки к «Ньюкаслу», равно как и стереотипная и знакомая многим болельщикам ситуация «мы проиграли в решающем матче, в котором нас не устраивала даже ничья».

Впрочем, если говорить коротко, то «Ньюкасл» проиграл в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Милану» со счётом 1:2. Потерпев поражение в решающем для себя матче, он вылетел не только из Лиги чемпионов, но и из еврокубков. Хотя «чемпик» находился в зоне плей-офф целых 26 минут вместо ПСЖ или «Милана»… Команда Эдди Хау вела после первого тайма 1:0 благодаря голу Жоэлингтона: если бы ПСЖ вдобавок уступил «Боруссии» в параллельном матче, то тогда «чемпик» выскочил бы в одну восьмую финала Лиги чемпионов. Однако во втором тайме «Милан» сравнял счёт благодаря удару Кристиана Пулишича, а затем после серии обоюдоострых атак усилиями Самуэля Чуквуэзе с передачи Ноа Окафора вырвал победу на 84-й минуте. Возможно, что если бы Сандро Тонали не получил свою дисквалификацию на год с лишним за незаконные ставки на матчи, он мог бы изменить ход событий… Но это уже разговоры из области «а что было бы, если бы».

Показывая очень даже неплохую игру, команда Эдди Хау проиграла решающий бой, почувствовав себя опустошённой после финального свистка. Даже Лига Европы закрыла для них свои двери, ведь в них проскочил «Милан», а ПСЖ сыграл нужную ничью с «Боруссией», ухватившись за вторую строчку. Теперь, чтобы не потерять надежду на успешное проведение матчей второй половины сезона 2023/2024, «сорокам» надо хвататься как минимум за Кубок лиги. О том, что им светит в Кубке Англии и на что можно рассчитывать в АПЛ, трудно сейчас рассуждать, поскольку: 1) после трансферного окна всё может поменяться; 2) в текущий момент абстрагироваться от эмоций просто невозможно. Разве что если сэр Алекс Фергюсон не предскажет ему успех даже после такого оглушительного падения, как предсказал «Астон Вилле» в этом сезоне после поражения от него же со счётом 1:5…

После этой неудачи «Ньюкасл» провёл в субботу матч очередного тура АПЛ против «Фулхэма», которому в том матче, как показала статистика, не светило ничего. Его атаку обезглавили на 22-й минуте, когда Рауль Хименес получил прямую красную карточку, хотя в первом тайме усилия по взлому обороны «дачников» напрямую плодов не принесли. А вот во втором тайме разозлённые «сороки» просто камня на камне не оставили от выдохшегося противника. Три безответных мяча забили Льюис Майли, Мигель Альберон и Дэн Бёрн. При 17 ударах по воротам противника и 70% владения мячом вполне неплохой результат, но стоит напомнить: полтора тайма «дачники» играли вдесятером.

Очередной шаг в верхнюю часть таблицы АПЛ сделан: «Ньюкасл» занимает 6-е место с 29 очками. Но сейчас команде Эдди Хау предстоит выполнить ещё одну задачу и устоять в Кубке английской лиги, чтобы сезон не был завален ещё до его окончания. Она справилась с двумя «Манчестерами», создав источник головной боли для Пепа Гвардиолы и, возможно, запустив цепную реакцию, которая аукнулась и Эрику тен Хагу в той же Лиге чемпионов. Но не прилетит ли бумерангом это «сорокам»?

Прогноз на матч Спортинг – Порту

Прогноз

Матч четвертьфинала Кубка лиги между «Челси» и «Ньюкаслом» стартует 19 декабря во вторник в 23:00 по московскому времени. Встречу примет «Стэмфорд Бридж», традиционная арена «синих». Google не даёт прямой ответ на вопрос, что можно ждать от обеих команд-участниц, но приводит краткий путь каждого из участников к очной встрече на стадии четвертьфинала Кубка английской лиги.

Для начала давайте вспомним, как наши участники добрались до этого раунда. «Челси» начал свой путь к четвертьфиналу Кубка аж 30 августа 2023 года, обыграв со счётом 2:1 скромный «Уимблдон» во втором раунде. Третий раунд Кубка лиги прошёл 27 сентября, и там был обыгран со счётом 1:0 ещё один еврокубковый участник и клуб из АПЛ по имени «Брайтон» (да, Грэм Поттер в своё время потренировал и ту, и другую команду, однако из «Челси» его всё же уволили после серии неудач). 1 ноября на стадии одной восьмой финала (для кого-то это четвёртый раунд) «синие» обыграли «Блэкберн Роверс» со счётом 2:0 и вышли в четвертьфинал. Пока что результаты у «Челси» именно такие: эта часть турнира пройдена ровно, без неожиданностей.

«Ньюкасл» вступил в игру только в третьем раунде, доставшись (как тогда казалось) Пепу Гвардиолу и «Манчестеру Сити». Но «Сити», несмотря на преимущество во владении мячом, количестве пасов и ударам по воротам, в итоге вылетел, проиграв 0:1 после гола Александра Исака на 53-й минуте. В следующем раунде «сороки» вышли на другой манчестерский клуб и победили 3:0, снова поразив Англию. Преимущество «Манчестер Юнайтед» по игре было таким же, как и у «Сити», но Мигель Альмирон, Луис Холл и Джо Уиллок установили окончательный счёт 3:0 в пользу «Ньюкасла». Возможно, здесь дело обстояло прежде всего в том, что против команды Эдди Хау играли не лидеры обеих манчестерских команд и не весь основной состав в принципе, но даже такие победы стоят очень многого.

Итак, настало время обратиться к букмекерской конторе BetBoom и выяснить, каковы расклады на этот матч Кубка английской лиги. Поскольку в этом матче ничья де-факто быть не может и кто-то должен проиграть, мы разъясним: у букмекеров в таких матчах под исходом понимается счёт по истечении 90 минут основного игрового времени. Так вот, фаворитом этого матча является «Челси»: на его победу за 90 минут игрового времени предлагается коэффициент 1.72. Победа «Ньюкасла» за этот же промежуток обозначается кэфом 4.55. На то, что победителя выявят не в основное время (то есть после 90 минут будет ничья), предлагается коэффициент 3.77. Номинально фаворитами значились и та, и другая манчестерские команды, но мы все ведь знаем, что это их не спасло. Сейчас же букмекеры полагают, что у «Ньюкасла» очень тяжёлый морально отрезок: еврокубки для них закончены, плюс ещё этому предшествовало немало неудач. И вряд ли у них найдутся силы для третьего подвига (хотя если Хау сможет собрать команду и выдать ещё 90 с лишним минут невероятной игры, придётся развести руками).

Мы не будем обсуждать здесь ставки из серии «двойной шанс», поскольку в таком случае они сводятся к формулировкам «кто-то не проиграет в основное время». Скажем только, что на вероятность выявления победителя без овертаймов и серий пенальти предлагается коэффициент 1.27. Ну а если задавать вопрос напрямую, в лоб – кто выйдет в полуфинал – то букмекеры опять отдают предпочтение именно «Челси». На итоговую победу Маурисио Почеттино предлагается коэффициент 1.4, а на победу Эдди Хау он составляет 2.8. Кэф на «Ньюкасл» в два раза выше, и «чемпику» придётся немало поломать голову в оставшиеся до игры дни, чтобы понять, как можно выстоять против «Челси».

Поговорим о тотале. На этот матч букмекеры предлагают классическую пару тоталов больше/меньше 2.5: на тотал больше этой отметки предлагается коэффициент 1.71, а на тотал ниже этой отметки он составляет 2.07. Опять же, чтобы определить, от чьих результатов больше «танцуют» букмекеры, необходимо вспомнить предыдущие результаты команд. Мы обратимся к пяти предыдущим встречам каждого из участников: об играх Кубка лиги мы уже сказали, пора просто вспомнить, с чем вообще подошли и чем отличились обе команды. Начнём с «Челси», у которых все пять встреч были проведены в АПЛ (с момента Кубка лиги они сыграли семь матчей АПЛ).

25 ноября. Ньюкасл 4:1 Челси.

3 декабря. Челси 3:2 Брайтон.

6 декабря. Манчестер Юнайтед 2:1 Челси.

10 декабря. Эвертон 2:0 Челси.

16 декабря. Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед.

Заметили ли вы? Да, да, да. Обе команды сошлись в очной схватке ещё 25 ноября в 13-м туре, и тогда «Челси» приложили даже ещё больнее, чем сами «синие» приложили «Тоттенхэм» двумя турами ранее, обыграв его 4:1. С тем же счётом они потерпели неудачу: пропустив быстрый гол, они сравняли благодаря Рахиму Стерлингу, но затем посыпались. И доигрывали с 71-й минуты матч вдесятером после второй жёлтой Рису Джеймсу. Потом дальше последовали ещё две неудачи от «МЮ» (у них, как известно, свои проблемы) и «Эвертона». А если уж говорить о тоталах, то во всех пяти матчах зафиксированы тоталы больше 1.5 (коэффициент 1.2 на этот тотал). В играх против «Ньюкасла» и «Брайтона» были пробиты отметки больше 4.5 (сейчас на это событие дают кэф 5.03). В общем, если у команды будут очень серьёзные проблемы в обороне с удалением, то яркая игра гарантирована.

А сейчас давайте обратимся к пяти предыдущим матчам «Ньюкасла», среди которых есть тот самый злосчастный матч с «Миланом», который подвёл черту его краткому, блистательному, но не принесшему дивидендов выступлению в Лиге чемпионов УЕФА.

2 декабря. АПЛ. Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед.

7 декабря. АПЛ. Эвертон 3:0 Ньюкасл.

10 декабря. АПЛ. Тоттенхэм 4:1 Ньюкасл.

13 декабря. Лига чемпионов. Ньюкасл 1:2 Милан.

16 декабря. АПЛ. Ньюкасл 3:0 Фулхэм.

Стоит заметить, что есть два серьёзных совпадения в играх «Ньюкасла» и «Челси». Во-первых, и те, и другие победили «МЮ» в АПЛ с разницей в 1 мяч. Эрику тен Хаагу прилетело от обеих команд в чемпионате Англии, а с учётом того, что «Юнайтед» в четвёртом раунде получил от «Ньюкасла» три привета, да ещё оказался абсолютно в том же положении в Лиге чемпионов, что и «чемпик» (впервые за 30 лет сразу две английские команды свалились на последнее место в своих группах)... короче, «дьяволам» никто уже не завидует, но это их проблемы. Во-вторых, и те, и другие проиграли «Эвертону», который болтается на грани зоны вылета в Чемпионшип (если кто помнит, несколько сезонов тому назад Рафаэль Бенитес чуть не улетел туда вместе с «ирисками»). Очковые потери серьёзные, потому что если такая команда даёт сдачи, то она всё-таки имеет больше силы воли, чем оба поверженных ею противника более высокого уровня.

Но достаточно сравнений, давайте взглянем на тоталы. Четыре раза пройден тотал больше 2.5 у «Ньюкасла», только один раз был покорён тотал больше 4.5. Скромные 1:0 над «МЮ» (тотал меньше 1.5 предлагается за 4.33) как-то выбиваются из этой картины. Если кто-то считает, что всё пойдёт иначе, то можете выбирать тотал больше 3 за 2.17 (хотя его не пробивали в этом сезоне в Кубке лиги ни «Ньюкасл», ни «Челси»). А можете выбрать и тотал меньше 3 за 1.65, поскольку устраивать голевое пиршество в Кубке на этом этапе как минимум неуместно и может обернуться катастрофой.

Многих интересует также вопрос, а кто сколько забьёт в этом матче. BetBoom не пытается вычислить xG и указать их, а предлагает просто кэфы на индивидуальные тоталы обеих команд-участниц. У «Челси» наиболее оптимальной парой тоталов будет пара тотал больше 1.5 (коэффициент 1.7) и меньше 1.5 (коэффициент 2.15). Первый тотал в пяти минувших встречах был ими пробит дважды (две победы), второй зафиксирован трижды (три поражения). Тотал больше 2 стоит уже 2.33, и его пробить будет не так-то просто. Более крупный тотал больше 3 (предлагается за 5.5) или больше 3.5 (за 6.6) фиксировался в яркой ничейной встрече с «Манчестер Сити», когда был счёт 4:4. Будет ли такая же обоюдоострая игра в Кубке английской лиги? Вряд ли. Коэффициент на индивидуальный тотал меньше 2 составляет 1.6 и более близок к реальной силе команды и её текущим кондициям.

Что касается «Ньюкасла», то у него не всё так приятно с коэффициентами на индивидуальный тотал в канун игры с «Челси». Всё-таки «синие» не собираются повторять ошибки пяти матчей тому назад под названием «4:1 в пользу Эдди Хау». Игры против «Фулхэма» и «Шеффилда» придётся выбросить из головы обоим противникам. Тотал больше 0.5 предлагается в пользу «Ньюкасла» с кэфом 1.49, а меньше 0.5 сопровождается кэфом 2.62. С учётом разницы между кэфами, которая меньше 1, уже можно начать склоняться ко второму коэффициенту: возможно, что на этом песенка «сорок» будет спета. Если взять вместо 0.5 цифру 0.75, то разница между кэфами сократится ещё больше: они обретут вид 1.77 и 2.05 соответственно. Ну а тотал больше/меньше 1 предлагается уже за 2.18 и 1.68 соответственно. То есть потолок «Ньюкасла» от силы составляет один гол. Хотя вообще букмекеры ждут голов от обеих команд (коэффициент 1.7 на «обе забьют» против 2.15 на «сухарь» одной команды или унылые нули на табло).

Фора на этот матч, исходя из небольших предполагаемых индивидуальных тоталов, будет в районе 0.5. Естественно, она будет минусовой для «Челси» (-0.5) и предлагается за 1.74. Плюсовая фора (+0.5) предлагается для «Ньюкасла» с кэфом 2.03. То есть на свой гол «Челси» вполне себе наиграет, а вот что будет дальше, является предметом разных рассуждений. Нулевые форы предлагаются за 1.29 и 3.43 соответственно и тоже вполне реальны. Ну а вот в районе (-1) для «Челси» задача будет посложнее: 2.28 кэф на это событие против 1.59 на плюсовую фору (+1) для «Ньюкасла».

И в заключение ещё немного о возможных событиях. Ожидается, что счёт откроет, конечно же, «Челси» с кэфом 1.58 (против кэфа 2.65 на «Ньюкасл» и кэфа 15 на то, что за 90 минут голов не будет). Возможно, что будут голы в обоих таймах (кэф 1.58 на это событие против 2.23). Из коэффициентов на то, каким будет счёт после 90 минут игры, наиболее низкий кэф равен 7.4 и предлагается на ничью 1:1 после 90 минут матча. Кэф 11.5 предлагается на победу «Челси» со счётом 3:1, а кэф 12 предлагается на три безответных мяча в пользу того же «Челси» (вот такое преимущество ожидают от «синих» в BetBoom некоторые буки). С кэфом 13.5 можно поставить на счёт 0:1 или 1:2 в пользу «Ньюкасла», а также на ничью 2:2.

Пенальти в этом матче, скорее всего, не будет назначен: кэф 2.85 против кэфа 1.37. Красных карточек в этой игре вряд ли тоже дождётся зритель, хотя «Фулхэм» в матче АПЛ против «Ньюкасла» уже до этого доигрался (кэф 4.9 на любое удаление с поля против кэфа 1.14 на то, что до этого дело не дойдёт). Кстати, а кто же входит в тройку фаворитов на звание автора гола в этом матче? Ответ опять даёт BetBoom: это игроки «Челси» Николас Джексон (2.6 на его гол), Кристофер Нкунку и Дейвид Вашингтон (2.75 на гол любого из этих). Бразилец Вашингтон пока отыграл за «Челси» только матч АПЛ против «Брентфорда», Нкунку ещё не дебютировал за «синих» (хотя сидел на скамейке запасных в игре против «Шеффилда»), ну а Джексон уже наколотил 7 мячей в 16 играх АПЛ и ещё закинул «Брайтону» в Кубке лиги. Возможно, что у Николаса будут шансы поразить ворота «Ньюкасла» в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: итоговая победа «Челси» за 1.4, тотал меньше 3 за 1.65.

Скорее всего, здесь победоносное шествие «Ньюкасла» и закончится, и клубу Эдди Хау придётся если не доигрывать сезон, то как минимум бороться за лигочемпионскую путёвку. Ну а «Челси» имеет реальный шанс побиться за трофей. Если говорить об этой конкретной игре, то здесь вряд ли будет что-то крупное по счёту.

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