Два английских клуба впервые в истории ЛЧ стали последними в группе в рамках одного сезона. Это «МЮ» и «Ньюкасл»
Впервые в истории ЛЧ две команды из Англии стали последними в своих группах.
Такое случилось впервые в рамках одного сезона. Напомним, последними в группах стали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
До этого английские клубы всего трижды финишировали последними – «Блэкберн»-1995/96, «Ман Сити»-2012/13 и «МЮ»-2005/06.
«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ
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Маню это Маню
воспользовались с перестройками Ливера и ТТХ, с проблемами в Челси.
а по факту МЮ с Хаагом это не футбол
что за сказки?