Два английских клуба впервые в истории ЛЧ стали последними в группе в рамках одного сезона. Это «МЮ» и «Ньюкасл»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Впервые в истории ЛЧ две команды из Англии стали последними в своих группах.

Такое случилось впервые в рамках одного сезона. Напомним, последними в группах стали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

До этого английские клубы всего трижды финишировали последними – «Блэкберн»-1995/96, «Ман Сити»-2012/13 и «МЮ»-2005/06.

«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

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37 комментариев
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Ну, МЮ был аутсайдером в своей группе, Тен Хага и его Ко можно понять... А вот Ньюкасла жалко
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Ответ CriminalJoint62
Не стоит винить МЮ и Ньюкасл. Тяжелейшие группы, игра на 3 фронта, отсутствие трансферов
Да, бедный мю, его на растерзание отправили к Галатасараю и копенгагену
+29
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+25
Ньюкасл, если бы не травмы, то вышел бы из группы, но и, конечно, опыта чуть не хватило
Маню это Маню
+17
-9
+8
Ответ Моутиньо оформляет 40
Да обоим не повезло, в ворота Ньюкасла дали странный пенальти с ПСЖ, у МЮ странное удаление с Копенгагеном и два гола имены Онаны с Галатасараем
Гол имени онаны и пенка имени эриксена с Баварией, удаление каземиро имени онаны с Галатасараем, красная рэшфорда и пенка имени Магуайра с Копенгагеном, два гола имени онаны с Галатасараем + отсутствие половины состава.
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Ответ Ник88
Но выступили эти два клуба по разному.Ньюкаслу не повезло с этим липовым пенальти в их ворота пятом туре. Ну , а у МЮ вратарь чудил в воротах. Эдакий Кариус 2.0 , причём не единожды то было.
Вратарь МЮ единственный кто затащил победу позорному клубу в ЛЧ, на 90й минуте отбив пенальти:))
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потому что клубы мешки))
воспользовались с перестройками Ливера и ТТХ, с проблемами в Челси.
а по факту МЮ с Хаагом это не футбол
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Ответ Roman
Ньюкасл, если бы не травмы, то вышел бы из группы, но и, конечно, опыта чуть не хватило Маню это Маню
Да обоим не повезло, в ворота Ньюкасла дали странный пенальти с ПСЖ, у МЮ странное удаление с Копенгагеном и два гола имены Онаны с Галатасараем
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В ЛЧ Англию традиционно тащат Сити, Челси и Ливерпуль последние годы, а остальные так чисто для количества.
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Ответ ман сити фейк
МЮ юниорской командой должны одолеть Копенгаген. У которых состав 10 раз дешевле
что-то Бавария основой одолеть в последнем матче не смогла, а тут МЮ, да ещё и юниорами
что за сказки?
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Ответ scaryclown/
в ОПЛ кроме как на МС ну и Арсенал с АВ смотреть не на что,и то последние 2 только из-за 2х топ тренеров испанцев.
Один немец из Ливерпуля смеется над тобой)
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В последнее 2 года в АПЛ спад топ клубов,кроме МС и ЛФК,а Арсенал только набирает. Из за этого в первой 6ке АВилла и Ньюкасл туда перебрались . Челси,МЮ и ТТХ долго ещё барахтаться будут.В ЛЧ только выше указанные 3 клуба будут биться за трофеи.
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В отличие от МЮ, Ньюкасл не заслужил такого искода. Команда вполне успешно и уверенно шла на выход из группы, пока её не обескровил целый ряд травм ключевых игроков, включая вратаря. Не говоря уже про победные очки в матче с ПСЖ, украденные у Ньюкасла на последних минутах с помощью крайне странно назначенного пенальти, чтобы явно протащить более именитый ПСЖ.
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Ответ Filipp Gorski
Не жалко Вышли в ЛЧ и даже не усилились хотя могут кого угодно взять
Не могут. Не неси чушь.
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Ответ Stereophonics89
ну да) МЮ то без травм всего-то 20+ с начала сезона
МЮ юниорской командой должны одолеть Копенгаген. У которых состав 10 раз дешевле
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Ответ Roman
Ньюкасл, если бы не травмы, то вышел бы из группы, но и, конечно, опыта чуть не хватило Маню это Маню
у Милана 1 здоровый цз в команде, если б не травмы ньюкстл обречён был
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Ответ Roman
Ньюкасл, если бы не травмы, то вышел бы из группы, но и, конечно, опыта чуть не хватило Маню это Маню
Ага, если бы то не быбы...
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Ответ Roman
Ньюкасл, если бы не травмы, то вышел бы из группы, но и, конечно, опыта чуть не хватило Маню это Маню
Хитрожопый Вилья тихо умолчал про пол состава травмированных из МЮ, аву убери, не позорь великого игрока
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Ответ scaryclown/
в ОПЛ кроме как на МС ну и Арсенал с АВ смотреть не на что,и то последние 2 только из-за 2х топ тренеров испанцев.
Странно, правда, что лучшие испанцы бегут в АПЛ
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Ньюкасл помогает МЮ ставить новые рекорды.
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Ответ rigobersong
Вратарь МЮ единственный кто затащил победу позорному клубу в ЛЧ, на 90й минуте отбив пенальти:))
Косячил он, что в первом матче с Баварией, что с турками .Именно клоунские его действия лишили очков М. Ю.
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