Два английских клуба впервые в истории ЛЧ стали последними в группе в рамках одного сезона. Это «МЮ» и «Ньюкасл»

Впервые в истории ЛЧ две команды из Англии стали последними в своих группах.

Такое случилось впервые в рамках одного сезона. Напомним, последними в группах стали «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

До этого английские клубы всего трижды финишировали последними – «Блэкберн»-1995/96, «Ман Сити»-2012/13 и «МЮ»-2005/06.

«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

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