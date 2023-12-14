Спортинг — Порту: прогноз на матч 18 декабря 2023, чемпионат Португалии

18 декабря, в понедельник, лиссабонский «Спортинг» на своем поле примет «Порту» в матче 14-го тура португальской Примейры. Встреча пройдет на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» и начнется в 23:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: 1Х; ТМ 2,5.

Спортинг

После тринадцати туров «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, однако опережает «Порту» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Так что победитель предстоящей встречи сможет единолично возглавить турнирную таблицу.

Лиссабонцы отлично стартовали в чемпионате: в первых десяти турах команда Рубена Аморима одержала девять побед и один раз сыграла вничью. Первое поражение «Спортинг» потерпел только в 11-м туре в лиссабонском дерби, уступив «Бенфике» со счетом 1:2.

После этого лиссабонцы обыграли дома «Жил Висенте» (3:1) и уступили в гостях «Витории Гимараэш» (2:3), потеряв единоличное лидерство в чемпионате.

Помимо чемпионата «Спортинг» играет в Лиге Европы. На групповом этапе португальцы заняли в своем квартете второе место и вышли в плей-офф турнира. Подопечные Аморима уступили первое место итальянской «Аталанте», но зато с большим отрывом выиграли гонку за продолжение борьбы в Лиге Европы у австрийского «Штурма» и польского «Ракува».

Главная звезда «Спортинга» — Виктор Дьокереш. Швед венгерского происхождения забил в чемпионате 9 голов и сделал четыре голевых передачи. Второй в списке снайперов команды Паулиньо — на счету португальца шесть результативных ударов в португальской лиге.

Порту

«Порту» выступает почти абсолютно также как «Спортинг»: у команды также десять побед, одна ничья и два поражения. Причем одно из них также от «Бенфики» (0:1) в гостях. Второе поражение в чемпионате команда Сержиу Консейсау потерпела на своем поле от «Эшторила» 0:1.

«Порту» также успешен и в Лиге Чемпионов. Португальцы вышли в плей-офф турнира, заняв второе место в группе с «Барселоной», «Шахтером» и «Антверпеном». При этом португальцы набрали столько же очков, сколько и чемпион Испании, но уступили им по личным встречам.

Перед матчем со «Спортингом» «Порту» как раз проводил заключительный и решающий матч с украинским «Шахтером». У обеих команд было по 9 очков, и победитель получал путевку в плей-офф главного еврокубка. Команды выдали сверхрезультативный матч, а португальцы выиграли со счетом 5:3.

Главным героем встречи стал Вендерсон Галено — бразилец оформил дубль и стал претендентом на игрока недели Лиги Чемпионов.

В чемпионате же на ведущих ролях у «Порту» другой бразилец Эванилсон — у нападающего в активе четыре гола. На один мяч меньше забил иранец Мехди Тареми.

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Спортинг — Порту: история личных встреч

В последних пяти встречах победа неизменно доставалась футболистам «Порту». Дважды команда Консейсау выиграла в чемпионате, еще две победы были добыты в полуфинале Кубка Португалии, а также выиграла в финале Кубка лиги.

Последний раз на своем поле «Спортинг» побеждал «Порту» в январе 2021 года в полуфинале Кубка лиги.

Спортинг — Порту: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Спортинга» — 2.14

Ничья — 3.36

Победа «Порту» — 3.46

У «Спортинга» будет на сутки меньше на восстановление после матча Лиги Европы, но это вряд ли сыграет решающую роль. Поэтому можно сделать ставку, что «Спортинг» как минимум не проиграет на своем поле и поставить на 1Х за 1.31.

Также команды наверняка будут играть осторожно, и вряд ли в матче будет много голов. Так что можно поставить на ТМ 2,5 за 1.8.

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