Челси – Ньюкасл где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 19 декабря
Во вторник, 19 декабря, сыграют Челси и Ньюкасл в четвертьфинале Кубка Английской Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Челси – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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