Хау о вылете «Ньюкасла» из еврокубков после 1:2 от «Милана»: «Пытались выйти в плей-офф, создавали моменты. Мы опустошены абсолютно»
Эдди Хау оценил 4-е место «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Главный тренер «сорок» высказался после матча 6-го тура с «Миланом» (1:2).
«У нас были очень хорошие отрезки. Мы доминировали временами, но не хватило второго гола, а в эпизодах с пропущенными голами недостаточно хорошо оборонялись.
Это была игра на встречных курсах, обе команды очень хотели победить. Мы пытались выйти в плей-офф, поэтому должны были играть смело. То же самое касается и соперника, поэтому матч получился очень хорошим. Мы создавали моменты и теперь опустошены абсолютно», – сказал Хау.
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