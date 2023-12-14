Хау о вылете «Ньюкасла» из еврокубков после 1:2 от «Милана»: «Пытались выйти в плей-офф, создавали моменты. Мы опустошены абсолютно»

Эдди Хау оценил 4-е место «Ньюкасла» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер «сорок» высказался после матча 6-го тура с « » (1:2).

«У нас были очень хорошие отрезки. Мы доминировали временами, но не хватило второго гола, а в эпизодах с пропущенными голами недостаточно хорошо оборонялись.

Это была игра на встречных курсах, обе команды очень хотели победить. Мы пытались выйти в плей-офф, поэтому должны были играть смело. То же самое касается и соперника, поэтому матч получился очень хорошим. Мы создавали моменты и теперь опустошены абсолютно», – сказал Хау.

«МЮ» и «Ньюкасл» – последние в ЛЧ. Хотя до них за 30 лет так проваливали лишь три команды АПЛ

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