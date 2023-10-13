Инфантино выразил соболезнования Израилю и Палестине и призвал к немедленному прекращению военных действий в регионе в письме главе Федерации футбола Израиля

Президент ФИФА написал письмо главе израильского футбола насчет конфликта.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

написал письмо главе Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарецу.

«Уважаемый президент, от лица и всего международного футбольного сообщества я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации в свете ужасающего насилия, которое имело место в последние дни.

Душераздирающе и шокирующе видеть, что регион, население которого слишком долго испытывало такие серьезные страдания, страдает еще больше. Футбольный мир четко солидарен с народами Израиля и , а также со всеми невинными жертвами, которые заплатили невообразимую цену.

ФИФА присоединяется к призыву к немедленному прекращению военных действий и немедленному прекращению страданий народов как Израиля, так и Палестины.

Конечно, мы знаем, что футбол не может решить мировые проблемы, но он может сыграть даже малую роль в том, чтобы принести свет надежды туда, где, кажется, впереди только тьма. Футбол показывает, что возможно объединять людей в обстановке взаимного уважения, выступая в качестве средства достижения мира и, в конечном счете, примирения, даже когда это казалось невозможным практически всем.

Я хотел бы подчеркнуть, что ФИФА сделает все, что в наших силах, чтобы помочь вам в восстановлении мира и надежды для вашего народа сейчас и в будущем», – говорится в письме Инфантино.

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