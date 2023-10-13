Инфантино выразил соболезнования Израилю и Палестине и призвал к немедленному прекращению военных действий в регионе в письме главе Федерации футбола Израиля

Теги ФИФА сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Федерация футбола Израиля Джанни Инфантино Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Президент ФИФА написал письмо главе израильского футбола насчет конфликта.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

Джанни Инфантино написал письмо главе Израильской футбольной ассоциации Шино Зуарецу.

«Уважаемый президент, от лица ФИФА и всего международного футбольного сообщества я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования Израильской футбольной ассоциации и Палестинской футбольной ассоциации в свете ужасающего насилия, которое имело место в последние дни.

Душераздирающе и шокирующе видеть, что регион, население которого слишком долго испытывало такие серьезные страдания, страдает еще больше. Футбольный мир четко солидарен с народами Израиля и Палестины, а также со всеми невинными жертвами, которые заплатили невообразимую цену.

ФИФА присоединяется к призыву к немедленному прекращению военных действий и немедленному прекращению страданий народов как Израиля, так и Палестины.

Конечно, мы знаем, что футбол не может решить мировые проблемы, но он может сыграть даже малую роль в том, чтобы принести свет надежды туда, где, кажется, впереди только тьма. Футбол показывает, что возможно объединять людей в обстановке взаимного уважения, выступая в качестве средства достижения мира и, в конечном счете, примирения, даже когда это казалось невозможным практически всем.

Я хотел бы подчеркнуть, что ФИФА сделает все, что в наших силах, чтобы помочь вам в восстановлении мира и надежды для вашего народа сейчас и в будущем», – говорится в письме Инфантино.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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34 комментария

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CSKAvrn
Но отстранять мы их конечно же не будем
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OldCityFan
Ответ Злобный Конь
Как только изверги хамасовские будут уконтрапуплены - боевые действия прекратятся. Израиль дал свободу ХАМАСу,ФАТХу, Палестине. Так нет же - безграмотные ничего не умеют кроме террора,вот и полезли в Израиль,вместо того чтобы развивать свою Палестину. Как басаевцы полезли в Дагестан в 1999, хотя получили полную свободу в Чечне. Всё им мало,всё им неймётся что соседи живут лучше! Только ликвидация зверья в человеческом обличьи!
Правительство Израиля не лучше, которое строит 5 метровые заборы и уничтожает ковровыми бомбардировками женщин и детей. На террор со стороны Хамас, правительство Израиля ответило геноцидом мирного населения Сектора Газы
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vagntrito
оон или кто-то там отобрал кусок земли у одного народа , отдал другому народу , а теперь все удивляются вполне логичной вражде. если американцы или англичане такие сердобольные , отдайте под израиль свою землю , а не чужую.
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Висита Эльмурзаев
Ответ Dmitry Orlov
А за неизбирательные бомбардировки и гибель мирных жителей сборную Израиля отстранят от международных соревнований? А за угрозы отрубить Палестине электричество и воду?
электричество и воду уже отключили, какая ещё угроза))
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Злобный Конь
Как только изверги хамасовские будут уконтрапуплены - боевые действия прекратятся.
Израиль дал свободу ХАМАСу,ФАТХу, Палестине.
Так нет же - безграмотные ничего не умеют кроме террора,вот и полезли в Израиль,вместо того чтобы развивать свою Палестину.
Как басаевцы полезли в Дагестан в 1999, хотя получили полную свободу в Чечне. Всё им мало,всё им неймётся что соседи живут лучше!
Только ликвидация зверья в человеческом обличьи!
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trashbox
Инфантино красава - четкие движения филеем в обе стороны, четкая демонстрация позиции "и нашим, и вашим..."
Бгг
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ksn 1979
Ответ CSKAvrn
Но отстранять мы их конечно же не будем
Они не будут, так вы отстраните, возможностей же для этого полно.
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Taaor
Ответ Злобный Конь
Мирные жители? Это которые прыгают на телах израильских военных?
Это те, которые дети, которых уже больше 500 погибших
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Dmitry Orlov
Ответ Злобный Конь
Мирные жители? Это которые прыгают на телах израильских военных?
Нет, те, которые живут в многоэтажках, по которым летели бомбы, и среди которых 447 погибших детей, о чём сказал пресс-секретарь Детского фонда ООН. Вряд ли они на чьих-то телах успели попрыгать.
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ksn 1979
Ответ Dmitry Orlov
А за неизбирательные бомбардировки и гибель мирных жителей сборную Израиля отстранят от международных соревнований? А за угрозы отрубить Палестине электричество и воду?
Вы хотите чтобы Израиль отстранили , за их действия, так же как и РФ отстранили?
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Stih
Ответ Taaor
Это те, которые дети, которых уже больше 500 погибших
пишите в Спортлото, ой т.е. в хамас
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Александр Белый
Ответ Dmitry Orlov
А за неизбирательные бомбардировки и гибель мирных жителей сборную Израиля отстранят от международных соревнований? А за угрозы отрубить Палестине электричество и воду?
они не наподали ,как некоторые,а отбили атаку и пошли в наступление
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Lindeman
Ответ vagntrito
оон или кто-то там отобрал кусок земли у одного народа , отдал другому народу , а теперь все удивляются вполне логичной вражде. если американцы или англичане такие сердобольные , отдайте под израиль свою землю , а не чужую.
Никто не у кого землю не отбирал
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vagntrito
Ответ Злобный Конь
В создании Израиля принимал участие СССР. Учи матчасть.
что это меняет?
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Stih
Ответ OldCityFan
Правительство Израиля не лучше, которое строит 5 метровые заборы и уничтожает ковровыми бомбардировками женщин и детей. На террор со стороны Хамас, правительство Израиля ответило геноцидом мирного населения Сектора Газы
хамас специально для таких как ты показал и записал на видео 7 октября почему там стоит этот забор. этот забор там от диких бешеных зверей.
ковровые бомбардировки белым фосфором, да. в номинации самые тупые фейки как обычно первенство удерживают российские пропагандисты
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