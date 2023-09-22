«В Европе и Америке уже нет девочек и мальчиков, все «оно». Скоро мужчины будут выступать с женщинами без отрезания висящего ненужного материала». Кавазашвили о девушках в номинации на гол года от ФИФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА женский футбол ФИФА Анзор Кавазашвили Политика дискриминация Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что стремление к равенству полов зашло слишком далеко.

– Три девушки попали в номинацию на премию Пушкаша за самый красивый гол.

– Я уже ничему не удивляюсь. В Европе, Америке и Канаде уже сделали уравниловку, уже нет у них девочек и мальчиков, все «оно». Скоро уже мужчины будут выступать с женщинами и даже не будут отрезать себе свой висящий и ненужный материал. Он им не нужен, потому что они как девочки. А девочки, наоборот, будут себе пришивать. Поэтому я не удивляюсь действиям ФИФА, УЕФА и Олимпийского комитета.

Дети же рождаются не из воздуха, их не в капусте находят. Они появляются от связи мужчины и женщины. К сожалению, об этом все забыли. Они не думают, откуда дети будут появляться. Может, они будут их клонировать, как баранов.

Я поздравляю мировое сообщество с тем, что они свое совершенство поднимают на недосягаемый уровень для нормального человека, – заявил бывший вратарь «Спартака».

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53 комментария

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Edwin_Hubble
Вот, чем Первый канал людям голову забивает.
+71
-12
+59
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Olga.t
Какой бред!
Пожилой человек, неужели мозгов не хватает, чтобы не нести эту чушь...
+45
-13
+32
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Kahn01
Ответ Olga.t
Какой бред! Пожилой человек, неужели мозгов не хватает, чтобы не нести эту чушь...
А старость это признак ума?
+30
-4
+26
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Евгений Дмитриченко
Депутатов и олигархов это не пугает, всё равно уезжают на загнивающий, но до сих пор не сгнивший запад.
+25
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Around the world
Так а причем тут это если девушки реально забили красивые голы ? Как будто только мужчины могут в футболе забивать красивые голы ?
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Hunteralex
Ответ SaH4r.
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Ок. Спасибо, что разрешил
+19
-7
+12
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Alexey Golovin
Дед, прими таблетки! ©
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red hikkikomori
Ну Кавазашвили видимо клонировали, раз он такой 🐏, что обобщает всех европейцев под "оно". У него интервью походу прямо с застолья взяли, я такие речи слышу от старперов, когда они нажрутся на праздниках
+15
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Mbest77
Деду 83 года.
К сожалению, пропаганда работает в первую очередь на стариков (
Если в женском футболе забьют красивый гол, то почему он не может получить приз непонятно?
Тоже самое в теннисе или волейболе женщины могут получить приз за самый красивый розыгрыш.
+12
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+9
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David Rigert
Ответ ljolik888
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бесит? езжай в традиционную Россию. наслаждайся благами "цивилизации".
+9
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Leon Betov
Ответ Edwin_Hubble
Вот, чем Первый канал людям голову забивает.
И ещё зет-телеграм каналы
+13
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artem saribekyan
Ответ Зизуха
заминусуют, на этом сайте собрались одни "европейские ценности"
3,14дорасы собрались!
+5
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Циник Петербургский
Пожилой человек... Поэтому ничего про него говорить не буду (тем более, что я живу в той самой Европе). Но и Кавазашвили не стоило бы говорить о том, в чем он не разбирается.
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Крыс Пол
Если бы все там были "оно", то не существовало бы скандалов по типу поцелуя Рубиалеса, а ЛГБТ расформировали бы за ненадобностью.
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WelcomeBackPURE
Да не понял дед о чем его спросили, накинулись тут ! Посмотрел бы на вас после стольких лет употребления тарасовского борща
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Оригинальный Ник
Ответ Edwin_Hubble
Вот, чем Первый канал людям голову забивает.
Какой первый канал, если недавно RFEF перестало использовать слова мужская сборная и женская сборная
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rigobersong
Ответ Yslam Kerimmuhammedow
Полностью поддерживаю, достаточно посмотреть на рейтинги в фифе 24, там уже можно сыграть с девушками, все начинается с мелких деталей
Кстати, сначала скептически к этому относился, но игра вышла сегодня и в принципе дамы никому не мешают, хочешь собирай команду из парней, по сути это просто как дополнительная возможность разнообразить команду:)
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Копатель морей
Ответ Edwin_Hubble
Вот, чем Первый канал людям голову забивает.
Ну хоть не ютучбик с "оно"
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Wayne Gretzky 99
Сын Соловьева и сын Мизулиной протестуют.
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Вадим Chemic
кто у них интервью берет
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Кум кика продам обои
Ну заднеприводные ату дедушку)
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Кум кика продам обои
Ответ ljolik888
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Здесь очень много гомосексуалистов. осторожнее...
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Oleg Olegov
Отвратительно.
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f0mk4
Когда уже у этих дедов перестанут спрашивать их абсолютно никому ненужное мнение
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Фут.Боль
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий удален пользователем
А причем тут совок, дремучесть сексизм и прочие штампы? Вы такую же чушь написали.
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