«В Европе и Америке уже нет девочек и мальчиков, все «оно». Скоро мужчины будут выступать с женщинами без отрезания висящего ненужного материала». Кавазашвили о девушках в номинации на гол года от ФИФА

Анзор Кавазашвили считает, что стремление к равенству полов зашло слишком далеко.

– Три девушки попали в номинацию на премию Пушкаша за самый красивый гол.

– Я уже ничему не удивляюсь. В Европе, Америке и Канаде уже сделали уравниловку, уже нет у них девочек и мальчиков, все «оно». Скоро уже мужчины будут выступать с женщинами и даже не будут отрезать себе свой висящий и ненужный материал. Он им не нужен, потому что они как девочки. А девочки, наоборот, будут себе пришивать. Поэтому я не удивляюсь действиям , и Олимпийского комитета.

Дети же рождаются не из воздуха, их не в капусте находят. Они появляются от связи мужчины и женщины. К сожалению, об этом все забыли. Они не думают, откуда дети будут появляться. Может, они будут их клонировать, как баранов.

Я поздравляю мировое сообщество с тем, что они свое совершенство поднимают на недосягаемый уровень для нормального человека, – заявил бывший вратарь «Спартака».

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