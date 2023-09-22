«В Европе и Америке уже нет девочек и мальчиков, все «оно». Скоро мужчины будут выступать с женщинами без отрезания висящего ненужного материала». Кавазашвили о девушках в номинации на гол года от ФИФА
Анзор Кавазашвили считает, что стремление к равенству полов зашло слишком далеко.
– Три девушки попали в номинацию на премию Пушкаша за самый красивый гол.
– Я уже ничему не удивляюсь. В Европе, Америке и Канаде уже сделали уравниловку, уже нет у них девочек и мальчиков, все «оно». Скоро уже мужчины будут выступать с женщинами и даже не будут отрезать себе свой висящий и ненужный материал. Он им не нужен, потому что они как девочки. А девочки, наоборот, будут себе пришивать. Поэтому я не удивляюсь действиям ФИФА, УЕФА и Олимпийского комитета.
Дети же рождаются не из воздуха, их не в капусте находят. Они появляются от связи мужчины и женщины. К сожалению, об этом все забыли. Они не думают, откуда дети будут появляться. Может, они будут их клонировать, как баранов.
Я поздравляю мировое сообщество с тем, что они свое совершенство поднимают на недосягаемый уровень для нормального человека, – заявил бывший вратарь «Спартака».
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Пожилой человек, неужели мозгов не хватает, чтобы не нести эту чушь...
К сожалению, пропаганда работает в первую очередь на стариков (
Если в женском футболе забьют красивый гол, то почему он не может получить приз непонятно?
Тоже самое в теннисе или волейболе женщины могут получить приз за самый красивый розыгрыш.