Семак о «Краснодаре»: «Обороняются всей командой, атакуют хорошо – Ивич смог организовать команду. Состав хорошо укомплектован»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Жоау Баши Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Краснодара».

Команды встретятся в 15-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября. 

– Сергей Богданович, скажите, «Зенит» одержал серию побед, а «Краснодар», наоборот, растерял преимущество – уже не семь очков, а всего два. У кого будет психологическое преимущество в этом матче?

– Сложно сказать насчет преимущества. Мы играем дома, и в этом у нас есть небольшое преимущество. Что касается всего остального – психологии и игры – здесь шансы перед матчем абсолютно равны, 50 на 50. Посмотрим, кто будет играть лучше, кто сможет создавать и реализовывать моменты.

Я думаю, обе команды заслуживают места вверху. А по поводу серии – и мы выиграли последние два матча, и «Краснодар». Поэтому у них не должно быть проблем перед подготовкой к этому матчу.

– В дополнение к предыдущему вопросу. В чем, на ваш взгляд, сильные стороны «Краснодара»? За счет чего команда держится на первом месте и что ожидать от этой игры со стороны «Зенита»?

– Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен многими компонентами, которые в совокупности дают результат. Безусловно, в этом огромная заслуга главного тренера [Владимира Ивича], который смог добиться такого результата, смог организовать команду не только в плане атакующих действий, а в плане оборонительных.

Они обороняются всей командой, атакуют хорошо. Прекрасный сезон Кордоба проводит – в этом, конечно, заслуга и ребят, и главного тренера, и, конечно, руководства. Состав хорошо укомплектован, есть выбор практически на любую позицию, хорошая конкуренция, и мы видим результат.

– Вы назвали фамилию Кордобы, перечисляя сильные стороны «Краснодара». Кого бы вы еще выделили в составе этой команды?

– Думаю, можно всю команду выделять. По отдельности очень сложно.

Конечно, очень надежно играет оборона. Конечно, это и Сафонов, который является одним из лучших вратарей нашего чемпионата, и пара центральных защитников смотрится прекрасно как в обороне, так и в атаке.

То же самое можно сказать и про атакующих игроков: те же Баши, Сперцян. То есть целая группа игроков, которая выполняет те лидерские качества, которые позволяют команде оставаться на высоком уровне и показывать и стабильность, и баланс определенный в игре. Это касается и атакующих, и оборонительных действий, – сказал Семак. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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14 комментариев

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ТрактоПоктер
Надеюсь нас ждёт интересный матч!
И, главное, чтобы судьи эту игру не испортили
+14
-3
+11
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Данко Лазович
в предвкушении качественной зарубы!!!
+7
-1
+6
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Утренняя Аврора
Матч престижа. Соперник достойный.
+2
0
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Zenith forever
Ответ мутятя
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Не велика честь быть другом москвичей
+5
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Spartakus1984
Ответ Peter Parker
На мой взгляд, Кордоба самая сильная и самая уязвимая сторона Краснодара. Все таки альтернативы ему нет, хотя Холланд неплох, но этого может не хватить в случае травмы Джона, а у него они довольно часто случались. Вообще, забавно, что два форварда из одной сборной борются за чемпионство в стране за тысячи километров на другом континенте)
Как и Венделу нет альтернативы в зените
+3
-2
+1
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Утренняя Аврора
Мы чемпионы! Мы победим!
+3
-3
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Любовь Мелехова
Варинтов три: Ничья. Выиграет Краснодар. Выиграет Зенит. Счет 3:2 или 3:1.
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Sunnyboy
История получается суперская. Либо Зенит покажет кто тут Батя! Либо Краснодар сделает хорошую заявку на то чтобы стать лучшими в этом сезоне. Верю что Семак утрёт нос своим физру-критикам.
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Утренняя Аврора
Ответ мутятя
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Краснодар уважаю, но в этот раз придется огорчить вас. 😀😀😀😀😀
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