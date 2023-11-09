Семак о «Краснодаре»: «Обороняются всей командой, атакуют хорошо – Ивич смог организовать команду. Состав хорошо укомплектован»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Краснодара».
Команды встретятся в 15-м туре Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября.
– Сергей Богданович, скажите, «Зенит» одержал серию побед, а «Краснодар», наоборот, растерял преимущество – уже не семь очков, а всего два. У кого будет психологическое преимущество в этом матче?
– Сложно сказать насчет преимущества. Мы играем дома, и в этом у нас есть небольшое преимущество. Что касается всего остального – психологии и игры – здесь шансы перед матчем абсолютно равны, 50 на 50. Посмотрим, кто будет играть лучше, кто сможет создавать и реализовывать моменты.
Я думаю, обе команды заслуживают места вверху. А по поводу серии – и мы выиграли последние два матча, и «Краснодар». Поэтому у них не должно быть проблем перед подготовкой к этому матчу.
– В дополнение к предыдущему вопросу. В чем, на ваш взгляд, сильные стороны «Краснодара»? За счет чего команда держится на первом месте и что ожидать от этой игры со стороны «Зенита»?
– Хороший результат, который есть у «Краснодара», обусловлен многими компонентами, которые в совокупности дают результат. Безусловно, в этом огромная заслуга главного тренера [Владимира Ивича], который смог добиться такого результата, смог организовать команду не только в плане атакующих действий, а в плане оборонительных.
Они обороняются всей командой, атакуют хорошо. Прекрасный сезон Кордоба проводит – в этом, конечно, заслуга и ребят, и главного тренера, и, конечно, руководства. Состав хорошо укомплектован, есть выбор практически на любую позицию, хорошая конкуренция, и мы видим результат.
– Вы назвали фамилию Кордобы, перечисляя сильные стороны «Краснодара». Кого бы вы еще выделили в составе этой команды?
– Думаю, можно всю команду выделять. По отдельности очень сложно.
Конечно, очень надежно играет оборона. Конечно, это и Сафонов, который является одним из лучших вратарей нашего чемпионата, и пара центральных защитников смотрится прекрасно как в обороне, так и в атаке.
То же самое можно сказать и про атакующих игроков: те же Баши, Сперцян. То есть целая группа игроков, которая выполняет те лидерские качества, которые позволяют команде оставаться на высоком уровне и показывать и стабильность, и баланс определенный в игре. Это касается и атакующих, и оборонительных действий, – сказал Семак.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
И, главное, чтобы судьи эту игру не испортили