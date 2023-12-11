Семин назвал Юрана лучшим тренером 1-й части РПЛ: «Пари НН» на очень высоком уровне, не обладая возможностями, как у других. Лучшая команда – на первом месте, лучший игрок – Сперцян»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Сергей Юран Владимир Ивич Краснодар Пари НН Эдуард Сперцян Футбол

Юрий Семин подвел итоги первой части сезона Мир РПЛ.

– Лучшая команда – та, которая на первом месте. Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян.

Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит [«Пари НН»] на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя.

– Как вам работа Ивича?

– Ивич – это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне. И Ивич на сегодняшний момент играет в обороне лучше всех.

– Есть ли шансы у «Краснодара» выиграть титул чемпиона России?

– А как вы думаете, есть ли у них шансы, если они на первом месте? Странный вопрос.

– «Зенит» выигрывает несколько чемпионств подряд.

– И что? Я уже сказал о том, что у «Краснодара» есть тренер, который уделяет большое внимание обороне – раньше не уделяли, а сейчас уделяют. А тот, кто меньше пропускает, становится чемпионом», – сказал  бывший главный тренер «Локомотива».

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4 комментария
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Юран действительно качественно работает в Нижнем, да и Химки были достаточно интересной командой для своих возможностей. Но все же на первое местом бы поставил Ивича, на второе Личку, ну а третье за Юраном.
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Дядька Юрка прав..
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Получается Барсик топ за эти деньги))
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Палыч дело говорит
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