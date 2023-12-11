Семин назвал Юрана лучшим тренером 1-й части РПЛ: «Пари НН» на очень высоком уровне, не обладая возможностями, как у других. Лучшая команда – на первом месте, лучший игрок – Сперцян»
Юрий Семин подвел итоги первой части сезона Мир РПЛ.
– Лучшая команда – та, которая на первом месте. Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян.
Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит [«Пари НН»] на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя.
– Как вам работа Ивича?
– Ивич – это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне. И Ивич на сегодняшний момент играет в обороне лучше всех.
– Есть ли шансы у «Краснодара» выиграть титул чемпиона России?
– А как вы думаете, есть ли у них шансы, если они на первом месте? Странный вопрос.
– «Зенит» выигрывает несколько чемпионств подряд.
– И что? Я уже сказал о том, что у «Краснодара» есть тренер, который уделяет большое внимание обороне – раньше не уделяли, а сейчас уделяют. А тот, кто меньше пропускает, становится чемпионом», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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