Почеттино о 3:2 с «Брайтоном»: «Безумие, эта лига самая конкурентная. ВАР иногда испольуется странно – трудно понять, почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку Колуилла назначили сразу»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Брайтон Маурисио Почеттино Крэйг Поусон видеоповторы Михаил Мудрик Ливай Колуилл Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал победу «Челси» над «Брайтоном».

Матч 14-го тура АПЛ завершился победой «синих» со счетом 3:2. В конце первого тайма «Челси» остался в меньшинстве после того, как Конор Галлахер получил вторую желтую карточку.

«Безумие. Это самая конкурентная лига. Мы хорошо начали, играя в равных составах. Второй тайм был сложным – стало на одного игрока меньше. «Брайтон» – отличная команда, они показывают хорошую игру. Мы должны были было действовать глубже, но забили третий гол в меньшинстве.

Команда устала, но в целом мы довольны. После [поражения от] «Ньюкасла» мы должны были проявить себя иначе. Поэтому я счастлив».

О спаде после счета 2:0

«Только последние пять минут перед тем, как мы пропустили гол и заработали удаление. Мне нужно еще раз посмотреть игру, но второй тайм был хорошим. В целом, мы заслужили победу».

О красной карточке Галлахера

«Не верю, что она была. Мне нужно посмотреть эпизод еще раз. Нам нужно понимать судей, но они должны нас понять».

О работе ВАР

«Почему они назначили пенальти, а потом проверили ВАР [попадание мяча в руку Колуилла]? Трудно понять почему. Это не жалоба и не критика. Почему с пенальти на Мудрике ждали [решения] ВАР, а за игру рукой назначили [сразу]? Иногда мы используем ВАР очень странно. Но мы должны радоваться победе», – сказал главный тренер «Челси».

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12 комментариев
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Назначить точку за игру лицом - это сильно. Классическое судейство против Челси.
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В последнее время с ВаР больше проблем, чем было без него. Уровень судей сильно упал. ВаР смотрят когда вздумается, ну и свистят когда на выходе 1 на 1. Просто дно.
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Опять хотели подставить Челси, но пенальти за лицо Коллуила был бы просто полным отморожением здравого смысла.
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Судейка сделал для Брайтона что мог, но даже красной карточки и постоянных свистков не хватило для победы. Без ВАР вообще бы поставил пенальти за игру лицом на 100 минуте. Гений 🤭
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Ответ Proper Chels
Назначить точку за игру лицом - это сильно. Классическое судейство против Челси.
в ворота Челси всегда назначают пенальти за все что можно, это уже классика. ровно так же и удаляют всегда, когда только можно
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испольуется АХХАХХХАХХАХАА
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По моему всё логично было в эпизодах. В ситуации с Мудриком судья был далеко и ему показалось, что не было фола. С рукой Колвилла с ракурса судьи показалось, что было попадание в руку. В обоих случаях ВАР исправил ошибку главного судьи. Что непонятно в действиях ВАР?
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Ответ *MVP*
в ворота Челси всегда назначают пенальти за все что можно, это уже классика. ровно так же и удаляют всегда, когда только можно
Да, кстати, Тэйлор бы назначил и с ВАРом бы не посоветовался, а еще бы пендаль на Михе не поставил и Энцо или Мойзеса бы удалил )))

Цирк. Новые инструкции судей АПЛ, студенты-киномеханики на ВАРе, затянутые рассмотрения очевидных моментов, миллиметровые оффсайды - велком ту зэ фьюча )))
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Ответ Dauren Ussenov
Опять хотели подставить Челси, но пенальти за лицо Коллуила был бы просто полным отморожением здравого смысла.
Почеттино уже пора бы отдельно на тренировках отрабатывать игру в меньшинстве, ибо это уже обычная практика для Челси.
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