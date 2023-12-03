Почеттино о 3:2 с «Брайтоном»: «Безумие, эта лига самая конкурентная. ВАР иногда испольуется странно – трудно понять, почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку Колуилла назначили сразу»

Маурисио Почеттино прокомментировал победу «Челси» над «Брайтоном».

Матч 14-го тура завершился победой «синих» со счетом 3:2. В конце первого тайма « » остался в меньшинстве после того, как Конор Галлахер получил вторую желтую карточку.

«Безумие. Это самая конкурентная лига. Мы хорошо начали, играя в равных составах. Второй тайм был сложным – стало на одного игрока меньше. « » – отличная команда, они показывают хорошую игру. Мы должны были было действовать глубже, но забили третий гол в меньшинстве.

Команда устала, но в целом мы довольны. После [поражения от] «Ньюкасла» мы должны были проявить себя иначе. Поэтому я счастлив».

О спаде после счета 2:0

«Только последние пять минут перед тем, как мы пропустили гол и заработали удаление. Мне нужно еще раз посмотреть игру, но второй тайм был хорошим. В целом, мы заслужили победу».

О красной карточке Галлахера

«Не верю, что она была. Мне нужно посмотреть эпизод еще раз. Нам нужно понимать судей, но они должны нас понять».

О работе ВАР

«Почему они назначили пенальти, а потом проверили ВАР [попадание мяча в руку ]? Трудно понять почему. Это не жалоба и не критика. Почему с пенальти на ждали [решения] ВАР, а за игру рукой назначили [сразу]? Иногда мы используем ВАР очень странно. Но мы должны радоваться победе», – сказал главный тренер «Челси».

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