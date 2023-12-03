Почеттино о 3:2 с «Брайтоном»: «Безумие, эта лига самая конкурентная. ВАР иногда испольуется странно – трудно понять, почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку Колуилла назначили сразу»
Маурисио Почеттино прокомментировал победу «Челси» над «Брайтоном».
Матч 14-го тура АПЛ завершился победой «синих» со счетом 3:2. В конце первого тайма «Челси» остался в меньшинстве после того, как Конор Галлахер получил вторую желтую карточку.
«Безумие. Это самая конкурентная лига. Мы хорошо начали, играя в равных составах. Второй тайм был сложным – стало на одного игрока меньше. «Брайтон» – отличная команда, они показывают хорошую игру. Мы должны были было действовать глубже, но забили третий гол в меньшинстве.
Команда устала, но в целом мы довольны. После [поражения от] «Ньюкасла» мы должны были проявить себя иначе. Поэтому я счастлив».
О спаде после счета 2:0
«Только последние пять минут перед тем, как мы пропустили гол и заработали удаление. Мне нужно еще раз посмотреть игру, но второй тайм был хорошим. В целом, мы заслужили победу».
О красной карточке Галлахера
«Не верю, что она была. Мне нужно посмотреть эпизод еще раз. Нам нужно понимать судей, но они должны нас понять».
О работе ВАР
«Почему они назначили пенальти, а потом проверили ВАР [попадание мяча в руку Колуилла]? Трудно понять почему. Это не жалоба и не критика. Почему с пенальти на Мудрике ждали [решения] ВАР, а за игру рукой назначили [сразу]? Иногда мы используем ВАР очень странно. Но мы должны радоваться победе», – сказал главный тренер «Челси».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Цирк. Новые инструкции судей АПЛ, студенты-киномеханики на ВАРе, затянутые рассмотрения очевидных моментов, миллиметровые оффсайды - велком ту зэ фьюча )))