Почеттино про 1:2 с «МЮ»: «Они заслужили победу. У «Челси» было меньше дней на восстановление, сложно оценивать игру»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино связал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) с усталостью.

«Другая команда заслужила победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было тяжело начать игру так, как хотелось.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но затем пропустили – и дальше было сложно.

Нам нужно дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.

Сложно оценивать игру, потому что у «МЮ» был дополнительный день на восстановление.

Нельзя взваливать все на плечи Палмера, он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Amazon Prime.

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24 комментария
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ахахаха, меньше дней на восстановления команде без еврокубков. не верю что читаю это всерьез.
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Это да, плюс до того у Челси была игра в еврокубке, а МЮ не обременён им.
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Это оправдания почти уже на уровне Поттера.Разве что забыл сказать, что ребята все равно молодцы и МЮ тоже молодцы.Позорник
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Марсиаль съел все лимоны Почетинно, поэтому Челси так не везёт с результатами, а Тоха ходит с кислым лицом
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Не очень понимаю, почему сложно оценивать игру. Можно в одно слово уложиться.
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А можно как то научить футболистов не терять мяч каждую гребанную секунду? Хочется посмотреть хоть какую то игру от команды. Постоянные обрезы и потери от всех. По-моему дело в тренере. Не могут же все быть такими плохими футболистами?
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Устали раз в неделю играть. Скоро будет Лэмпардовское "вот в отличие от прошлого тотального поражения, это было достойное поражение".
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Ответ Гол в девятину
Он уже не расчитывает на свою парaшную тактику и тренерский скил, только на волшебника Кунку, который заодно и в обороне песок будет выносить за бразильским мeшком
Да да, почитал и тебе тоже отписал в другом сообщении тоже самое, вайбы Поттера словил.
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Ответ Гол в девятину
А если без шуток, думаю Нкунку совсем кирдык придет сейчас. От него оказывается не только болельщики, но и сам тренер ждет игры на уровне 24 летнего Месси.А этого не случится и такого "разочарования" толпа ему не простит.
Тут ещё такой момент - у Нкунку за год три тяжёлые травмы и смена лиги на более контактную, в общем лучше бы все свои ожидания снизили.
А на мой взгляд пока Почеттино не начнёт играть в свой футбол (если прям совсем примитивно объяснять - то это очень активные крайние защи бегают туда сюда), это прям совсем простое объяснение, в общем как ТТХ до финала, точнее до плей офф той ЛЧ. А пока будет вот эта непонятная дурь с Кукурельей справа и Колвиллом слева то так и будет всё. Причём если Джеймс ещё играет у него как надо в тактическом плане (то что он по кпд плох это логично - стекло лютое) то Гюсто играл как Колвилл и фланг сторожил либо в высокой позиции просто пас назад давал, очень стерильно играл в общем, а в центре все вязли.
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Дёшево звучит, учитывая, что и так нет еврокубков у Челси + МЮ в плохой форме большую часть сезона.
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Хуже МЮ только Челси. Если бы болельщики очнулись после 10тилетней комы в 2023году, то еще раз бы в нее впали от шока
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Думаю во фразе про возвращение игроков и поднятие на новый уровень он намекает, что нужно наконец то купить опытных топовых футболистов, а этих «перспективных» распродать или по арендам раздать. Уровень нынешнего состава челси чистейший провал
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ну да, устали они сильно. МЮ то и в Стамбул не ездил и здоровая целая скамья на замену выйти может и внутри клуба разногласий нет
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Ответ Гол в девятину
Это оправдания почти уже на уровне Поттера.Разве что забыл сказать, что ребята все равно молодцы и МЮ тоже молодцы.Позорник
А кстати он же сказал, что игроки отдали полностью себя и он не разочарован, ещё и день восстановления ляпнул, сюр просто.
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Ответ KeriLLo
А кстати он же сказал, что игроки отдали полностью себя и он не разочарован, ещё и день восстановления ляпнул, сюр просто.
А если без шуток, думаю Нкунку совсем кирдык придет сейчас.

От него оказывается не только болельщики, но и сам тренер ждет игры на уровне 24 летнего Месси.А этого не случится и такого "разочарования" толпа ему не простит.
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повторю в сотый раз: поч не топ тренер
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Ответ Хызыр
А можно как то научить футболистов не терять мяч каждую гребанную секунду? Хочется посмотреть хоть какую то игру от команды. Постоянные обрезы и потери от всех. По-моему дело в тренере. Не могут же все быть такими плохими футболистами?
С чего бы вдруг не могут? Понабрали молодняк втридорога и ждут от них качественной игры. Там 80% Состава даже в перспективе не уровень топ-клуба. Остальным 20 ещё доказывать и доказывать. На один хороший три провальных матча

И ладно бы, был опытный костяк, но его нет, поэтому каждые провалы кончаются вот так
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Ответ QWertY
Я вот реально не понимаю смысла в увольнении Поттера и в назначении Поча. Почему нельзя было дать время на полноценную прелсезонку и сезон?
Это называется проект Челси не попасть на топ 4 а главное не вылетет
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Меньше дней на восстановление, что?
Это серьёзно Почеттино сказал? Всё намного хуже чем я думал даже.
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Ответ KeriLLo
Меньше дней на восстановление, что? Это серьёзно Почеттино сказал? Всё намного хуже чем я думал даже.
Лимоны не помогли походу
как же больно смотреть игру Челси и быть болельщиком
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