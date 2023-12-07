Почеттино про 1:2 с «МЮ»: «Они заслужили победу. У «Челси» было меньше дней на восстановление, сложно оценивать игру»
Маурисио Почеттино связал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) с усталостью.
«Другая команда заслужила победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было тяжело начать игру так, как хотелось.
Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но затем пропустили – и дальше было сложно.
Нам нужно дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.
Сложно оценивать игру, потому что у «МЮ» был дополнительный день на восстановление.
Нельзя взваливать все на плечи Палмера, он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Amazon Prime.
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А на мой взгляд пока Почеттино не начнёт играть в свой футбол (если прям совсем примитивно объяснять - то это очень активные крайние защи бегают туда сюда), это прям совсем простое объяснение, в общем как ТТХ до финала, точнее до плей офф той ЛЧ. А пока будет вот эта непонятная дурь с Кукурельей справа и Колвиллом слева то так и будет всё. Причём если Джеймс ещё играет у него как надо в тактическом плане (то что он по кпд плох это логично - стекло лютое) то Гюсто играл как Колвилл и фланг сторожил либо в высокой позиции просто пас назад давал, очень стерильно играл в общем, а в центре все вязли.
От него оказывается не только болельщики, но и сам тренер ждет игры на уровне 24 летнего Месси.А этого не случится и такого "разочарования" толпа ему не простит.
И ладно бы, был опытный костяк, но его нет, поэтому каждые провалы кончаются вот так
Это серьёзно Почеттино сказал? Всё намного хуже чем я думал даже.
как же больно смотреть игру Челси и быть болельщиком