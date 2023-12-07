Почеттино про 1:2 с «МЮ»: «Они заслужили победу. У «Челси» было меньше дней на восстановление, сложно оценивать игру»

Маурисио Почеттино связал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) с усталостью.

«Другая команда заслужила победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было тяжело начать игру так, как хотелось.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но затем пропустили – и дальше было сложно.

Нам нужно дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.

Сложно оценивать игру, потому что у « » был дополнительный день на восстановление.

Нельзя взваливать все на плечи , он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол», – сказал главный тренер « » в эфире Amazon Prime.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!