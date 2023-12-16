Трэй Янг позвал Месси в «Атланту» и НБА: «Поиграет год за «Юнайтед», поиграет за «Хокс» и завершит карьеру»

Трэй Янг пригласил Лионеля Месси в НБА.

«Думаю, он должен завершить карьеру в « ».

Он должен приехать и поиграть за «Юнайтед» один год. И Месси должен поиграть за нас [«Хокс»] и завершить тут карьеру», – сказал разыгрывающий клуба НБА.

С лета 2023 года капитан сборной Аргентины выступает в за « ».

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