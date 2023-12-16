Трэй Янг позвал Месси в «Атланту» и НБА: «Поиграет год за «Юнайтед», поиграет за «Хокс» и завершит карьеру»

Теги Атланта МЛС Лионель Месси НБА Интер Майами Атланта Юнайтед Трэй Янг Футбол

Трэй Янг пригласил Лионеля Месси в НБА.

«Думаю, он должен завершить карьеру в «Атланте».

Он должен приехать и поиграть за «Юнайтед» один год. И Месси должен поиграть за нас [«Хокс»] и завершить тут карьеру», – сказал разыгрывающий клуба НБА.

С лета 2023 года капитан сборной Аргентины выступает в МЛС за «Интер Майами».

Жена Месси выложила фото из тренажерного зала с Лео и тренером-специалистом по упражнениям на ягодицы

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Будет с ногами поливать трёшки))
+7
-1
+6
Месси гениален во всем. Был бы боксером, то побил бы Тайсона.
+2
-1
+1
Тонко
+2
-2
0
Месси гениальный спортсмен от природы, уверен дай ему баскетбольный мяч он будет данки класть одной левой
+2
-2
0
Для этого надо было ещё больше гормонов колоть в юности
+6
-6
0
Сделает операцию, как в Южном Парке. Донором будет Соболев.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий