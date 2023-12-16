Трэй Янг позвал Месси в «Атланту» и НБА: «Поиграет год за «Юнайтед», поиграет за «Хокс» и завершит карьеру»
Трэй Янг пригласил Лионеля Месси в НБА.
«Думаю, он должен завершить карьеру в «Атланте».
Он должен приехать и поиграть за «Юнайтед» один год. И Месси должен поиграть за нас [«Хокс»] и завершить тут карьеру», – сказал разыгрывающий клуба НБА.
С лета 2023 года капитан сборной Аргентины выступает в МЛС за «Интер Майами».
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