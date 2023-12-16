Тен Хаг о 0 голов Хейлунда в 12 матчах АПЛ: «Он забьет. 5 мячей в ЛЧ – мало кто из молодых способен на такое»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о том, что Расмус Хейлунд не забивает в АПЛ.

У форварда 5 голов на групповом этапе Лиги чемпионов, но в АПЛ он ни разу не отличился, хотя провел 12 матчей.

«Он забивал на высочайшем уровне – 5 голов в Лиге чемпионов. Это прекрасное выступление для молодого игрока. Мало кто из молодых игроков способен на такое.

У него есть потенциал, мы видим это. Уверен, он реализует его. Он забьет в Премьер-лиге. Я вижу, как он работает на тренировках», – сказал тен Хаг.

Статистику 20-летнего форварда можно изучить здесь.

Не поверите, кто из форвардов «МЮ» последним забил на «Олд Траффорд» в АПЛ

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17 комментариев
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Да уж, забить Копенгагену не каждый сможет.
+24
-7
+17
Ответ deadjoker
Да уж, забить Копенгагену не каждый сможет.
Только он двушку Баварии положил. Или это не считается?)
+13
0
+13
Он и 20 забьет, только ты этого уже не увидишь.
+15
-3
+12
Ответ S. A.
Даже Магуайр смог
Ну Мага то известный голеодор. Ворота только иногда путает, но это детали.
+10
-3
+7
Ответ Трент Резнор
Он и 20 забьет, только ты этого уже не увидишь.
Увидит, Аллегри ж видит ничью с Дженоа)
+5
-1
+4
Ответ deadjoker
Да уж, забить Копенгагену не каждый сможет.
Даже Магуайр смог
+3
0
+3
Ответ Трент Резнор
Он и 20 забьет, только ты этого уже не увидишь.
скоро на тебя наденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка. Но ты её не услышишь!
+4
-1
+3
Ответ Will Turner
а почему эрику если сумму не он согласовывает, а мерто и арнольд? по качеству может и можно, но никак не по сумме
Так от стоимости трансферов отталкиваемся всегда. Антони норм вингер , Хейлунд норм нап. Однако стоят они потраченных денег? Первый точно нет. На покупке обоих настаивал тренер и вопрос именно к нему , что не было возможности найти игрока поярче за100 млн ?
+3
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Много вопросов по поводу нынешних трансферов можно Эрику задать , учитывая суммы.
+2
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Ответ Алексей Гусев
Увидит, Аллегри ж видит ничью с Дженоа)
В 2012 году на спортсе крутая статья про Аллегри вышла. Называлась «Мертвец идёт», хоронили-хоронили, а он непотопляемый оказался по итогу)
+3
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АПЛ > ЛЧ. Все просто
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Для того, чтоб Хейлунд забивал ему нужны голевые моменты. С этим беда в МЮ. Но это уже вопрос к другим людям.
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Да ты обычный голландский шпак, Эрик. Заканчивай уже
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Ответ Po onhyck Regards
Так от стоимости трансферов отталкиваемся всегда. Антони норм вингер , Хейлунд норм нап. Однако стоят они потраченных денег? Первый точно нет. На покупке обоих настаивал тренер и вопрос именно к нему , что не было возможности найти игрока поярче за100 млн ?
ты не понимаешь как происходят покупки в клубах. тебе поэтому тяжело анализировать
тренеры не ищут игроков, игроков ищут скауты, спорт дир.
он приходят со списком кандидатур и тренер из них выбирает. если они не смогли ни с кем стоящим договориться, то тренер зовет тех кого знает. дурак мерто и арнольд купили антони 31 августа в последний день ТО, когда уже аякс всех распродал. поэтому и цена такая
в брайтоне почему то и при поттере и при де дзерби были отличные покупки за дешево. отличное руководство - 70% успеха
купили бы антони за 50-60 - вопросов были бы меньше. но покупать надо было в июле, а не в последний день ТО
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