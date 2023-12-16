Тен Хаг о 0 голов Хейлунда в 12 матчах АПЛ: «Он забьет. 5 мячей в ЛЧ – мало кто из молодых способен на такое»
Эрик тен Хаг высказался о том, что Расмус Хейлунд не забивает в АПЛ.
У форварда 5 голов на групповом этапе Лиги чемпионов, но в АПЛ он ни разу не отличился, хотя провел 12 матчей.
«Он забивал на высочайшем уровне – 5 голов в Лиге чемпионов. Это прекрасное выступление для молодого игрока. Мало кто из молодых игроков способен на такое.
У него есть потенциал, мы видим это. Уверен, он реализует его. Он забьет в Премьер-лиге. Я вижу, как он работает на тренировках», – сказал тен Хаг.
Статистику 20-летнего форварда можно изучить здесь.
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он приходят со списком кандидатур и тренер из них выбирает. если они не смогли ни с кем стоящим договориться, то тренер зовет тех кого знает. дурак мерто и арнольд купили антони 31 августа в последний день ТО, когда уже аякс всех распродал. поэтому и цена такая
в брайтоне почему то и при поттере и при де дзерби были отличные покупки за дешево. отличное руководство - 70% успеха
купили бы антони за 50-60 - вопросов были бы меньше. но покупать надо было в июле, а не в последний день ТО