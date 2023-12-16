Тен Хаг о 0 голов Хейлунда в 12 матчах АПЛ: «Он забьет. 5 мячей в ЛЧ – мало кто из молодых способен на такое»

Эрик тен Хаг высказался о том, что Расмус Хейлунд не забивает в АПЛ.

У форварда 5 голов на групповом этапе Лиги чемпионов, но в АПЛ он ни разу не отличился, хотя провел 12 матчей.

«Он забивал на высочайшем уровне – 5 голов в чемпионов. Это прекрасное выступление для молодого игрока. Мало кто из молодых игроков способен на такое.

У него есть потенциал, мы видим это. Уверен, он реализует его. Он забьет в Премьер-лиге. Я вижу, как он работает на тренировках», – сказал тен Хаг.

Статистику 20-летнего форварда можно изучить здесь.

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