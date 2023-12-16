Тен Хаг о цели после вылета из ЛЧ: «Топ-4 АПЛ. У «МЮ» было много травм, теперь времени на восстановление и тренировки станет больше, мы будем свежее»

Эрик тен Хаг после вылета из Лиги чемпионов хочет попасть в топ-4 АПЛ.

«Конечно, это наша цель.

У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка снизится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами», – сказал главный тренер « ».

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