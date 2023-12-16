Тен Хаг о цели после вылета из ЛЧ: «Топ-4 АПЛ. У «МЮ» было много травм, теперь времени на восстановление и тренировки станет больше, мы будем свежее»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг после вылета из Лиги чемпионов хочет попасть в топ-4 АПЛ.

«Конечно, это наша цель.

У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка снизится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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14 комментариев
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В топ-4 группы ЛЧ уже попали, следующая цель - топ-4 АПЛ
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Было много травм, особенно психологических..
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Искалеченные судьбы, слезы, боль, душевные раны, трусость и предательство, измены, оскорбления, нервные срывы, много токсичности...

«МЮ» при Тен Хаге
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Тен Хаг, новое слово в энциклопедии!
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Т.е. ТенХаг подписывается под тем, что оправданий больше не будет, если в топ-4 не попадет?
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на одном Маке в топ-4 не заедем ☹️
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Не бывает осетрины второй свежести. Бывает только первая, она же и последняя
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Обычно так русские клубы оправдывались. Вылетели из еврокубка на групповом этапе - будет больше сил бороться за попадание в еврокубок
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вылетель из лч, чтобы в следующем году попасть в лч
в России так всегда делали, наша схема
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Гений везде найдёт плюсы 👍
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Ответ Cruel Snake
Искалеченные судьбы, слезы, боль, душевные раны, трусость и предательство, измены, оскорбления, нервные срывы, много токсичности... «МЮ» при Тен Хаге
МЮ последние 10 лет, вы хотели сказать.
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Ответ Любезный Коссутий
на одном Маке в топ-4 не заедем ☹️
Он же говорит - теперь всех научу играть, как Мак. То есть будет не 1, а 11 Маков )
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