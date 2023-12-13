Тухель о тен Хаге после вылета «МЮ»: «Тренеры иногда чувствуют себя одиноко. У него достаточно опыта, чтобы это пережить, в моих советах и похлопывании по плечу он не нуждается»
Томас Тухель высказался об Эрике тен Хаге после победы над «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Бавария» обыграла «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из АПЛ занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков.
«Он не нуждается в моих советах или похлопывании по плечу. У него достаточно опыта, чтобы пройти через это.
В прошлую субботу я пережил неприятный момент. Иногда тренеры чувствуют себя довольно одиноко», – сказал главный тренер «Баварии».
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А вот что сказал Тухель на самом деле
Главный тренер “Баварии” Томас Тухель поделился впечатлениями после матча с “Юнайтед”.
«Я безусловно симпатизирую Эрику, как и многим другим тренерам соперников, но мы делаем все возможное, чтобы выиграть каждый наш матч. - сказал Тухель после завершения игры. - У них травмировалось много ключевых игроков, им не хватает исполнителей и глубины скамейки».
«”Юнайтед” проходит через непростое время, но я уверен, что Эрик знает, что делать, и ему не нужны мои советы и похлопывания по плечу. У него хватит опыта, чтобы пройти через такое. В прошлую субботу я сам оказался в похожем положении и, надо сказать, что как тренер, в такие моменты ты чувствуешь себя довольно одиноким - все настроены против тебя».
«В некоторым матчах “Юнайтед” в Лиге чемпионов всё менялось в мгновение ока. Они добились комфортного преимущества в Стамбуле и упустили его, они добились комфортного преимущества в Копенгагене и не смогли им воспользоваться. Это большой клуб и очень опасная команда».
«Удивлен ли я тем, что они заняли последнее место в группе? Конечно, потому что “Юнайтед” - клуб огромных размеров, и ты всегда ожидаешь, что они будут бороться за первое место, но, по своему опыту могу сказать, что у нас была очень сложная группа».
Анна Сунцова , меняется немного контекст ?
Да и до тен Хага Аякс конечно дошел, до финала ЛЕ, но слил МЮ Мауру это намного смешнее, чем поражение от Шпор в полуфинале ЛЧ пройдя РМ и Юве.
К тен Хагу можно относиться как угодно, но его период в Аяксе гипер успешный.
"В прошлую субботу я пережил неприятный момент. Иногда тренеры чувствуют себя довольно одиноко".
И речь не только о росте
И на счет, который был в том матче)))