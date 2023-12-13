Тухель о тен Хаге после вылета «МЮ»: «Тренеры иногда чувствуют себя одиноко. У него достаточно опыта, чтобы это пережить, в моих советах и похлопывании по плечу он не нуждается»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Томас Тухель высказался об Эрике тен Хаге после победы над «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Бавария» обыграла «МЮ» (1:0) на «Олд Траффорд» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из АПЛ занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков.

«Он не нуждается в моих советах или похлопывании по плечу. У него достаточно опыта, чтобы пройти через это.

В прошлую субботу я пережил неприятный момент. Иногда тренеры чувствуют себя довольно одиноко», – сказал главный тренер «Баварии».

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13 комментариев
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"Я тут и сам на днях от Айнтрахта огреб", добавил Тухель
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Учитесь как делать кликбейтные новости вырывая только несколько предложений из того что сказал Тухель .

А вот что сказал Тухель на самом деле

Главный тренер “Баварии” Томас Тухель поделился впечатлениями после матча с “Юнайтед”.

«Я безусловно симпатизирую Эрику, как и многим другим тренерам соперников, но мы делаем все возможное, чтобы выиграть каждый наш матч. - сказал Тухель после завершения игры. - У них травмировалось много ключевых игроков, им не хватает исполнителей и глубины скамейки».

«”Юнайтед” проходит через непростое время, но я уверен, что Эрик знает, что делать, и ему не нужны мои советы и похлопывания по плечу. У него хватит опыта, чтобы пройти через такое. В прошлую субботу я сам оказался в похожем положении и, надо сказать, что как тренер, в такие моменты ты чувствуешь себя довольно одиноким - все настроены против тебя».

«В некоторым матчах “Юнайтед” в Лиге чемпионов всё менялось в мгновение ока. Они добились комфортного преимущества в Стамбуле и упустили его, они добились комфортного преимущества в Копенгагене и не смогли им воспользоваться. Это большой клуб и очень опасная команда».

«Удивлен ли я тем, что они заняли последнее место в группе? Конечно, потому что “Юнайтед” - клуб огромных размеров, и ты всегда ожидаешь, что они будут бороться за первое место, но, по своему опыту могу сказать, что у нас была очень сложная группа».

Анна Сунцова , меняется немного контекст ?
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Ответ Сын Ферги
7Хагу не привыкать шокирующе вылетать из ЛЧ Чего только стоит вылет от ТТХ с аяксом
Да ведь Аякс гегемон ЛЧ и только из за тен Хага проиграл Шпорам в полуфинале ЛЧ. Прям сейчас смотрю на Аякс набравший 2 очка за 5 матчей в ЛЕ и вижу европейского гегемона.
Да и до тен Хага Аякс конечно дошел, до финала ЛЕ, но слил МЮ Мауру это намного смешнее, чем поражение от Шпор в полуфинале ЛЧ пройдя РМ и Юве.
К тен Хагу можно относиться как угодно, но его период в Аяксе гипер успешный.
+7
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Ответ pit4er
"Я тут и сам на днях от Айнтрахта огреб", добавил Тухель
Ну так Тухель в последнем абзаце про это и говорит.

"В прошлую субботу я пережил неприятный момент. Иногда тренеры чувствуют себя довольно одиноко".
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Комментарий удален пользователем
Чтобы Тухель мог похлопать ЭТХ по плечу, ЭТХ должен подпрыгнуть значительно выше своих возможностей

И речь не только о росте
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Скоро потребуется совет «Как потратить деньги за неустойку».
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Ответ Тухель
Да ведь Аякс гегемон ЛЧ и только из за тен Хага проиграл Шпорам в полуфинале ЛЧ. Прям сейчас смотрю на Аякс набравший 2 очка за 5 матчей в ЛЕ и вижу европейского гегемона. Да и до тен Хага Аякс конечно дошел, до финала ЛЕ, но слил МЮ Мауру это намного смешнее, чем поражение от Шпор в полуфинале ЛЧ пройдя РМ и Юве. К тен Хагу можно относиться как угодно, но его период в Аяксе гипер успешный.
На ТТХ еще посмотри)))
И на счет, который был в том матче)))
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Ответ Тухель
Да ведь Аякс гегемон ЛЧ и только из за тен Хага проиграл Шпорам в полуфинале ЛЧ. Прям сейчас смотрю на Аякс набравший 2 очка за 5 матчей в ЛЕ и вижу европейского гегемона. Да и до тен Хага Аякс конечно дошел, до финала ЛЕ, но слил МЮ Мауру это намного смешнее, чем поражение от Шпор в полуфинале ЛЧ пройдя РМ и Юве. К тен Хагу можно относиться как угодно, но его период в Аяксе гипер успешный.
Я правильно понимаю, Томас, что ты только что (прямо в этом комментарии) похлопал Эрика по плечу?
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
то ли ещё будет!
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Ответ Lavinka
Учитесь как делать кликбейтные новости вырывая только несколько предложений из того что сказал Тухель . А вот что сказал Тухель на самом деле Главный тренер “Баварии” Томас Тухель поделился впечатлениями после матча с “Юнайтед”. «Я безусловно симпатизирую Эрику, как и многим другим тренерам соперников, но мы делаем все возможное, чтобы выиграть каждый наш матч. - сказал Тухель после завершения игры. - У них травмировалось много ключевых игроков, им не хватает исполнителей и глубины скамейки». «”Юнайтед” проходит через непростое время, но я уверен, что Эрик знает, что делать, и ему не нужны мои советы и похлопывания по плечу. У него хватит опыта, чтобы пройти через такое. В прошлую субботу я сам оказался в похожем положении и, надо сказать, что как тренер, в такие моменты ты чувствуешь себя довольно одиноким - все настроены против тебя». «В некоторым матчах “Юнайтед” в Лиге чемпионов всё менялось в мгновение ока. Они добились комфортного преимущества в Стамбуле и упустили его, они добились комфортного преимущества в Копенгагене и не смогли им воспользоваться. Это большой клуб и очень опасная команда». «Удивлен ли я тем, что они заняли последнее место в группе? Конечно, потому что “Юнайтед” - клуб огромных размеров, и ты всегда ожидаешь, что они будут бороться за первое место, но, по своему опыту могу сказать, что у нас была очень сложная группа». Анна Сунцова , меняется немного контекст ?
тут есть еще любовь курчавова. что не новость то кликбейт сумасшедший. поражаюсь как это вообще допускают к публикации. желтая желтизна
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