Тухель о тен Хаге после вылета «МЮ»: «Тренеры иногда чувствуют себя одиноко. У него достаточно опыта, чтобы это пережить, в моих советах и похлопывании по плечу он не нуждается»

Томас Тухель высказался об Эрике тен Хаге после победы над «Манчестер Юнайтед».

Вчера « » обыграла « » (1:0) на «Олд Траффорд» в заключительном туре группового этапа чемпионов. Клуб из занял последнее место в группе А и вылетел из еврокубков.

«Он не нуждается в моих советах или похлопывании по плечу. У него достаточно опыта, чтобы пройти через это.

В прошлую субботу я пережил неприятный момент. Иногда тренеры чувствуют себя довольно одиноко», – сказал главный тренер «Баварии».

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