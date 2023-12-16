Хави: «Меня не поздравляют с выходом в плей-офф ЛЧ, мы словно на похоронах. Что-то нереальное»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави сравнил с похоронами атмосферу вокруг «Барселоны» после двух поражений.

«Я не понимаю этого. Время сплотиться, верить в проект. Это самый сложный клуб мира из-за его атмосферы. Мы словно на похоронах, словно умер мой отец или моя мать.

Никто из вас не поздравил меня с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов на прошлой пресс-конференции. Это просто что-то нереальное. Если сезон закончится великолепно, тогда что?

После игры с «Атлетико» нас оценивали на 10, сейчас – на 0», – сказал Хави.

Сегодня «Барселона» сыграет с гостях против «Валенсии» в рамках Ла Лиги. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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17 комментариев
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а Барса теперь как Копенгаген?) или 1/8 это достижение?
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Сам везде рассказывал что у барсы только самые высокие цели во всех турнирах. С чем тогда его поздравлять? Ну вышел ты в плей оф турнира который хочешь выиграть как всем говоришь. Еще 7 матчей надо продержаться. Тогда и поздравят, уверен.
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Хави тренер: меня никто не поздравил с выходом в плей-офф ЛЧ, это что-то нереальное :(

Хави игрок: Всмысле поздравить с выходом в плей-офф ЛЧ? Зачем? Не выйти — это что-то нереальное.
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Видимо, бриолин в тех количествах, что Хави укладывает на свою голову, негативно влияет на работу мозга..

С каждым годом катарцу все хуже и хуже..
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Может потому, что для клуба уровня Барселоны выход из группы это само собой разумеющееся и только при Хави сей событие стала из разряда праздничных?)
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Ты создал команду, которую в ЛЧ все желают в соперники. Прогресс на лицо.
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А из какой группы вы вышли? Антрпвен, Шахтер.
Или у вас были Милан, Ньюкасл, ПСЖ, Дортмунд.

Чапи, из такой группы как у тебя не сложно было выйти.
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Хави , я тя поздравляю
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Ответ Алексей Зимин
а Барса теперь как Копенгаген?) или 1/8 это достижение?
Ну первый каталонский отгрузил четыре, а первый антверпенский- всего лишь трешку. Чем не достижение бгг
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В нынешней ситуации маловероятно, что сезон закончится великолепно. А вот провалы вполне возможны. Что тогда? Вспомнится это высказывание.
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Вы ж не Копенгаген в этом вопросе
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Человеку поменяли пол состава по его требованию. Результаты дает неважные. Считать за достижение выход из мертвой группы это такое себе.
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Представляю, как Анчелотти сидит и говорит, что РЕАЛ вышел из группы ЛЧ, а меня не поздравили никого, потому что это самый Большой клуб в мире.
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Ответ Трент Резнор
Ты создал команду, которую в ЛЧ все желают в соперники. Прогресс на лицо.
))) факт
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