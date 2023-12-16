Хави: «Меня не поздравляют с выходом в плей-офф ЛЧ, мы словно на похоронах. Что-то нереальное»

Хави сравнил с похоронами атмосферу вокруг «Барселоны» после двух поражений.

«Я не понимаю этого. Время сплотиться, верить в проект. Это самый сложный клуб мира из-за его атмосферы. Мы словно на похоронах, словно умер мой отец или моя мать.

Никто из вас не поздравил меня с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов на прошлой пресс-конференции. Это просто что-то нереальное. Если сезон закончится великолепно, тогда что?

После игры с «Атлетико» нас оценивали на 10, сейчас – на 0», – сказал .

Сегодня « » сыграет с гостях против «Валенсии» в рамках . Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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