Хави: «Я понимал, из-за чего шум, когда «Барса» вылетела из ЛЧ, но сейчас – нет. Мы прошли в плей-офф с 1-го места, боремся за титул в Ла Лиге. Время объединиться и верить в проект»

Хави не понимает недовольства результатами «Барселоны».

«В прошлом году я понимал, с чем связан шум, когда мы вылетели [из Лиги чемпионов], но сейчас – не понимаю.

Мы прошли в плей-офф с первого места, участвуем в гонке за титул в , будем играть в Кубке и Суперкубке Испании. Я ничего не понимаю.

Может, дело во мне, но сейчас время объединиться, верить в проект. Нам нужна стабильность, но в этом клубе приходится очень тяжело. Это самый трудный клуб в мире из-за такой среды», – сказал главный тренер «блауграны».

В Ла Лиге «Барса» занимает 4-е место, на 7 очков отставая от лидирующей «Жироны».

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