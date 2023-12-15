Хави: «Я понимал, из-за чего шум, когда «Барса» вылетела из ЛЧ, но сейчас – нет. Мы прошли в плей-офф с 1-го места, боремся за титул в Ла Лиге. Время объединиться и верить в проект»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави не понимает недовольства результатами «Барселоны».

«В прошлом году я понимал, с чем связан шум, когда мы вылетели [из Лиги чемпионов], но сейчас – не понимаю.

Мы прошли в плей-офф с первого места, участвуем в гонке за титул в Ла Лиге, будем играть в Кубке и Суперкубке Испании. Я ничего не понимаю.

Может, дело во мне, но сейчас время объединиться, верить в проект. Нам нужна стабильность, но в этом клубе приходится очень тяжело. Это самый трудный клуб в мире из-за такой среды», – сказал главный тренер «блауграны».

В Ла Лиге «Барса» занимает 4-е место, на 7 очков отставая от лидирующей «Жироны».

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36 комментариев
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Еще бы из такой группы не вышли ))
+50
-3
+47
Ответ Антонио Мартынов
Еще бы из такой группы не вышли ))
МЮ же как-то не вышел.
+53
-11
+42
Сколько можно уже? А в каком клубе просто? В «МЮ»? «Челси»? «Бавария»? «Реал»? «ПСЖ»? Там неудачи или мёртвую игру, радостно с 👏 встречают?
+12
-1
+11
Ответ Антонио Мартынов
Ну у МЮ во-первых Бавария была, во-вторых Галатасарай это не Антверпен, да и Шахтёра сильнее будет явно.
барселонской секте это не объяснить
+10
-2
+8
Да нет никакого шума. Но и восхвалять команду не за что. Выполнили задачу минимум, а гонора выше крыши.
+6
0
+6
Ответ <CRISTIANO>
МЮ же как-то не вышел.
Ну у МЮ во-первых Бавария была, во-вторых Галатасарай это не Антверпен, да и Шахтёра сильнее будет явно.
+10
-5
+5
Ответ Антонио Мартынов
Еще бы из такой группы не вышли ))
прям с языка снял)
+6
-2
+4
Ответ Vinnipukh Vinni
Перес слишком мало заносить стал, его в конец очереди подвинули?
Заносит Перес, но мошенники, уголовники и арестанты почему-то в Каталонии😂
+5
-1
+4
Ответ Michael Boldyrev
Последний тренер, которым были довольны - это Тито Виланова.
Энрике. Ну и Вальверде временами
+3
0
+3
Ответ Антонио Мартынов
Ну у МЮ во-первых Бавария была, во-вторых Галатасарай это не Антверпен, да и Шахтёра сильнее будет явно.
да ещё и грозный Копенгаген, который идёт на 3-ем месте в Суперлиге Дании☝️
+5
-2
+3
Из-за того что соперники в группе просто смех, ты не вышел из группы будь там состав чуть сложнее, и то что всё прекрасно понимают 1/8 потолок для такой команды
+2
0
+2
<<Я ничего не понимаю>> )))))),уже хорошо, видно что Хави по тихоньку приходит а себя,кой то веки сказал что то близкое к реальности
+2
0
+2
время объединиться, затянуть пояса и не раскачивать лодку. )))
если бы так сказал
+2
0
+2
Были бы деньги, можно было бы и в лч на вар посадить своего человека, как в ла лиге, но к сожалению здесь уже забито коррупционерами из Франции
+6
-4
+2
Время сплотиться вокруг сильного лидера! Кто, если не Хави?
+4
-2
+2
Хави, лучше бы молчал
+4
-3
+1
Вокруг шум, все так, не кипешуй
+1
0
+1
Ответ Artem89S
Какой «проект», пучеглаз?) Это он так великий клуб называет, проект?) Проект у тебя, пучеплюх, например туалета. Достали это слово употреблять, ей богу
Видимо, это уже норма. Меня до сих пор бесит слово "фигурка" вместо фигурного катания, но увы, это уродство прочно вошло в обиход
+4
-3
+1
Какой «проект», пучеглаз?) Это он так великий клуб называет, проект?)
Проект у тебя, пучеплюх, например туалета. Достали это слово употреблять, ей богу
+13
-12
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
МЮ вон не вышел
МЮ как раз Вон и вышел.
+1
0
+1
чапи может только надеяться на кубок Гампера
+1
-1
0
Ответ Алекс Мелкумян
В клубе который рядом с твоим ником радостно и с аплодисментами встречают такую игру и говорят что это "характер". По результатам - 1 место в ЛЧ и небольшой отрыв в чемпионате это неудачи?
Речь идёт о том, что он говорит про сине-гранатовых, что там сложнее всего. Нет! Нигде не просто. Везде тренера погонят, если он справляться не будет
0
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0
Ответ Cruel Snake
Сколько можно уже? А в каком клубе просто? В «МЮ»? «Челси»? «Бавария»? «Реал»? «ПСЖ»? Там неудачи или мёртвую игру, радостно с 👏 встречают?
В клубе который рядом с твоим ником радостно и с аплодисментами встречают такую игру и говорят что это "характер". По результатам - 1 место в ЛЧ и небольшой отрыв в чемпионате это неудачи?
0
0
0
Ответ <CRISTIANO>
МЮ же как-то не вышел.
+1
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0
0
Ответ Cruel Snake
Речь идёт о том, что он говорит про сине-гранатовых, что там сложнее всего. Нет! Нигде не просто. Везде тренера погонят, если он справляться не будет
Ну с Барселоны требуют игру и результаты как в лучшие годы при Гвардиоле (а это колосальная планка). То есть 100% выигранное чемпионство и желательно ЛЧ и кубок тоже и все это с искрометной игрой. Хави в этом плане не защищаю, но от него ждут на данный момент невозможного.
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Ты игру своей команды видел? Пересмотри хоть один матч и поймешь, чем недовольны болельщики Барселоны.
Просрал 2,8 млн. евро в Антверпене и еще спрашивает - а чего вы мне здесь предъявляете? Мне вот интересно, а Лапорта, экономящий на клубных автобусах, что на это должен сказать... Пусть Лапорта скажет, как ему такие итоги.
Это притом, что Барса летит в разгар сезона с Америкой играть выставочный матч, чтобы заработать какие-то копейки. А этот даже не видит косяка. Не, ну Хави клинический идиот.
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Не, вы просто хреново играете
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Последний тренер, которым были довольны - это Тито Виланова.
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Всё-таки стоит ему поговорить с Тен Хагом по поводу давления,недовольства и прочего..
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Борется за титул Лалиги))))
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