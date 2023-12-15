Хави: «Я понимал, из-за чего шум, когда «Барса» вылетела из ЛЧ, но сейчас – нет. Мы прошли в плей-офф с 1-го места, боремся за титул в Ла Лиге. Время объединиться и верить в проект»
Хави не понимает недовольства результатами «Барселоны».
«В прошлом году я понимал, с чем связан шум, когда мы вылетели [из Лиги чемпионов], но сейчас – не понимаю.
Мы прошли в плей-офф с первого места, участвуем в гонке за титул в Ла Лиге, будем играть в Кубке и Суперкубке Испании. Я ничего не понимаю.
Может, дело во мне, но сейчас время объединиться, верить в проект. Нам нужна стабильность, но в этом клубе приходится очень тяжело. Это самый трудный клуб в мире из-за такой среды», – сказал главный тренер «блауграны».
В Ла Лиге «Барса» занимает 4-е место, на 7 очков отставая от лидирующей «Жироны».
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если бы так сказал
Проект у тебя, пучеплюх, например туалета. Достали это слово употреблять, ей богу
Просрал 2,8 млн. евро в Антверпене и еще спрашивает - а чего вы мне здесь предъявляете? Мне вот интересно, а Лапорта, экономящий на клубных автобусах, что на это должен сказать... Пусть Лапорта скажет, как ему такие итоги.
Это притом, что Барса летит в разгар сезона с Америкой играть выставочный матч, чтобы заработать какие-то копейки. А этот даже не видит косяка. Не, ну Хави клинический идиот.