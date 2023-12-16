Сунесс считает, что из игроков «МЮ» в старт «Ливерпуля» попал бы только Бруну

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Грэм Сунесс Бруну Фернандеш Футбол

Грэм Сунесс считает, что из игроков «МЮ» в старт «Ливерпуля» попал бы только Бруну.

«Матч в воскресенье, может, и не закончится со счетом 7:0, но я убежден, что «Ливерпуль» выиграет у «Манчестер Юнайтед». Почему? Потому что у них более сильные игроки на каждой позиции.

Скажите мне, кого «Ливерпуль» мог бы взять из «Ман Юнайтед»? Бруну Фернандеша, возможно. Думаю, он был бы звездой «Ливерпуля», потому что обладает всеми качествами, которые нужны топ-игрокам. Но сейчас и его игре чего-то не хватает.

Вот почему, глядя на 22 футболистов, которые выйдут в стартовых составах, я скажу, что 11 лучших будут в красном, и сыграют они за хозяев. По этой причине в марте я был так уверен, что «Ливерпуль» выиграет в два-три мяча. А ведь в студии Sky были те, кто улыбались после этих моих слов. Но я ошибся – голов было семь! И, как говорил Гари Невилл после матча, «Ливерпуль» еще не очень хорошо сыграл.

Тот день принес мне большое удовольствие как эксперту. Это был один из тех матчей, после которого идешь и думаешь: «Вау, я там был». Такой особенный день. Тогда подтвердилось мое мнение о том, как разнится уровень составов у этих команд. Оно не изменилось и сейчас», – написал Сунесс в колонке для Daily Mail.

Завтра, 17 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ. Напомним, что Бруну пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек.

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36 комментариев
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Ответ Ярослав Ройс
Рэшворд выходил бы на замену как Велбек
Шоу не лучше Робертсона когда он здоров , это однозначно
+22
-5
+17
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
+17
-9
+8
Тут на спортсе очень недооценивают Бруну, именно его игроцкие качества. Он 100% топ, играет за двоих, отрабатывает везде, если мяч у него, то он всегда старается обострить. По ассистам он лучший в апл после его прихода, там рядом Салах был, не знаю, возможно Мохаммед обогнал Бруну
+7
-1
+6
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Лисандро Мартинес, Каземиро образца прошлого сезона точно посильнее Эндо будет
эндо не основной
+6
0
+6
Ответ <~Inter~>
В Сити при здоровом Де Брюйне не играл бы и Эдегора вряд-ли сместил бы. Бруну нужно позволять много рисковать, а это можно не во всех командах
Бруно у каждого тренера МЮ безвылазный игрок старта, играющий без замен. Что бы из него слепил Пеп даже представить страшно. А уж сколько нападающие МЮ ему голевых запороли не сосчитать. С Холандом или хотя бы Жезусом с Нкетией он бы становился лучшим ассистентом АПЛ
+11
-5
+6
Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
Лисандро Мартинес, Каземиро образца прошлого сезона точно посильнее Эндо будет
+7
-2
+5
Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
Вообще не факт, функции Фернандеша в Ливерпуле делят Трент и Салах, он просто мешать будет.
+8
-3
+5
Ответ Aidos9419
Бруну бы в любом топ-клубе играл в старте...
> Бруну бы в любом топ-клубе играл в старте...

Бруно без малого 30 лет и он ни разу в жизни не играл за топ-клуб

Откуда такая уверенность?
+11
-6
+5
Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
Рэшворд выходил бы на замену как Велбек
+4
0
+4
Бруну бы в любом топ-клубе играл в старте...
+13
-10
+3
такие как бруна никогда не играют в команде Клоппа
+9
-6
+3
Ответ Natan Pilkin
> Бруну бы в любом топ-клубе играл в старте... Бруно без малого 30 лет и он ни разу в жизни не играл за топ-клуб Откуда такая уверенность?
посмотри как играет с топ-партнерами, например в сборной - он один из лидеров создаёт и сам забивает...так что с уверенностью скажу что в любом клубе он будет в старте
+1
0
+1
Ответ King_X
Лисандро еще
На месте Лисандро играет Ван Дейк в Ливерпуле.
0
0
0
Ответ Aidos9419
Бруну бы в любом топ-клубе играл в старте...
В Сити при здоровом Де Брюйне не играл бы и Эдегора вряд-ли сместил бы. Бруну нужно позволять много рисковать, а это можно не во всех командах
+8
-8
0
Ответ Vadia
От создателей "Биссака лучше Трента".
здесь где-то про Биссаку было упоминание?
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Ответ Elihio
Так Коута Юрген не покупал
он у него топово играл , и продавали на пике , и не от хорошей жизни
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Ответ savik-A.M.
Коутиньо ?)
Так Коута Юрген не покупал
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Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
Роббо лучше
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Ответ Трент 66
Он сильнее только в поедании пончиков по ночам
Шоу в Мю аж за 10 сезонов 3 гола и 17 передач , " дерево " Робертсон 8+54 за семь !!! сезонов . Крайние защитники в топ клубах должны участвовать в атаках а не смотреть на них со своей половины
0
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Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
В матче с Лиаерпулем кроме Бруну и Магуайр и Шоу не будут играть.
0
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Ответ QWertY
Шоу индивидуально сильнее что грека, что шотландского дровосека
Он сильнее только в поедании пончиков по ночам
+3
-3
0
Ответ QWertY
Думаю, что и Шоу попал бы. Остальные днища
Шоу вместо кого? Грек играет намного лучше, не говоря уже о Робертсоне.
+5
-5
0
Ответ savik-A.M.
Шоу не лучше Робертсона когда он здоров , это однозначно
извини что тебе написал , " клиенту " выше нельзя оставлять комментарии , раньше такого не было . 115 лет на сайте , это что за бред ?
0
0
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зачем Ливерпулю девочки в стартовом составе мужской команды?) Бруна - вечно ноющая плакса, ей нужно крестиком вышивать.
+2
-2
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Праймовый Санчо мог бы.
0
0
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Бруно у каждого тренера МЮ безвылазный игрок старта, играющий без замен. Что бы из него слепил Пеп даже представить страшно. А уж сколько нападающие МЮ ему голевых запороли не сосчитать. С Холандом или хотя бы Жезусом с Нкетией он бы становился лучшим ассистентом АПЛ
Он всё равно слабее Де Брюйне и не такой вариативный как Эдегор. Эдегор отлично понимает, когда нужно ускорить игру, а когда необходимо просто подержать мяч. Бруну зациклен на обострении и держать много таких игроков на поле слишком рискованно. Пеп не просто так балансирует Де Брюйне игроками, которые в первую очередь хорошо держат мяч и тем самым балансируют перекос Де Брюйне на постоянное обострение
+3
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для ротации максимум - от Коута и то больше пользы было
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Лисандро еще
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