Грэм Сунесс считает, что из игроков «МЮ» в старт «Ливерпуля» попал бы только Бруну.

«Матч в воскресенье, может, и не закончится со счетом 7:0, но я убежден, что «Ливерпуль» выиграет у « ». Почему? Потому что у них более сильные игроки на каждой позиции.

Скажите мне, кого «Ливерпуль» мог бы взять из «Ман Юнайтед»? , возможно. Думаю, он был бы звездой « », потому что обладает всеми качествами, которые нужны топ-игрокам. Но сейчас и его игре чего-то не хватает.

Вот почему, глядя на 22 футболистов, которые выйдут в стартовых составах, я скажу, что 11 лучших будут в красном, и сыграют они за хозяев. По этой причине в марте я был так уверен, что «Ливерпуль» выиграет в два-три мяча. А ведь в студии Sky были те, кто улыбались после этих моих слов. Но я ошибся – голов было семь! И, как говорил Гари Невилл после матча, «Ливерпуль» еще не очень хорошо сыграл.

Тот день принес мне большое удовольствие как эксперту. Это был один из тех матчей, после которого идешь и думаешь: «Вау, я там был». Такой особенный день. Тогда подтвердилось мое мнение о том, как разнится уровень составов у этих команд. Оно не изменилось и сейчас», – написал в колонке для Daily Mail.

Завтра, 17 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля» в матче 17-го тура АПЛ. Напомним, что Бруну пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек.

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