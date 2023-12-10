Оуэн о дисквалификации Бруну на матч с «Ливерпулем»: «Интересно, сколько желтых он получил за споры и размахивание руками. Ему не хотелось ехать на «Энфилд», возможно»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия дисквалификации Бруну Фернандеш Футбол

Майкл Оуэн недоволен поведением Бруну Фернандеша на поле.

Капитан «Манчестер Юнайтед» пропустит матч с «Ливерпулем» 17 декабря из-за перебора желтых карточек.

«Интересно, сколько желтых он получил за споры и размахивание руками. Возможно, ему не хотелось ехать на «Энфилд». Я бы тоже не захотел – не уверен, что он думает о следующей игре, находясь в центре событий.

Он [Бруну] должен нести ответственность, быть лидером команды и представлять ее. Мы все знаем, что судьи ужесточают меры, и он получает слишком много предупреждений для игрока, который почти не отбирает мяч и не идет в подкаты», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «МЮ» в интервью Premier League Productions.

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16 комментариев
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Эх, Майкл(
Начал болеть за Ливерпуль в 2004-ом во многом благодаря его игре.
До сих пор в памяти матч Ливерпуль-МЮ на Энфилде в 2009-ом, когда Ливерпуль победил 2-0, забили Торрес и Н’гог, Оуэн вышел на замену в этой игре минуте на 75-ой в майке МЮ🤦 Как ужасно гудел Энфилд тогда, никогда такого не видел в отношении ни одного игрока на этом стадионе
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+11
Я бы тоже не хотел поехать с такими партнерами и без идеи на игру
+8
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+6
Ответ United_LP
Я бы тоже не хотел поехать с такими партнерами и без идеи на игру
Назвался груздем (капитаном) - полезай в кузов, да и ничто не мешает ему уйти, только он сам понимает что в командах лучше МЮ он не нужен, поэтому везде вещает о том что верен МЮ и его всё устраивает, думаю он так и закончит в МЮ, хотя на месте Рэтклиффа (если приедет и будет решать спорт.вопросы) я бы старался продать его любыми способами
+4
-1
+3
Ответ Паша Деревянко
Эх, Майкл( Начал болеть за Ливерпуль в 2004-ом во многом благодаря его игре. До сих пор в памяти матч Ливерпуль-МЮ на Энфилде в 2009-ом, когда Ливерпуль победил 2-0, забили Торрес и Н’гог, Оуэн вышел на замену в этой игре минуте на 75-ой в майке МЮ🤦 Как ужасно гудел Энфилд тогда, никогда такого не видел в отношении ни одного игрока на этом стадионе
Он заслужил эти ”авации”. Первый футболист сборной Англии о котором я узнал еще в 1999 году, хотя Франция 98 тоже смотрел, но не углублялся в составы. Из за Оуэна узнал о Ливерпуле и полюбил эту команду. Когда ушел в Реал, помню его первые 6 голов в первые 4 матча по-моему и во всех он выходил на замену. Ну и все , потух Оуэн там. И чем переходить в Ньюкасл лучше уж вернулся бы в свой Ливерпуль, а о МЮ вообще молчу
+4
-1
+3
Ответ United_LP
Я бы тоже не хотел поехать с такими партнерами и без идеи на игру
Будем смотреть по телеку
+1
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+1
Ответ red hikkikomori
Назвался груздем (капитаном) - полезай в кузов, да и ничто не мешает ему уйти, только он сам понимает что в командах лучше МЮ он не нужен, поэтому везде вещает о том что верен МЮ и его всё устраивает, думаю он так и закончит в МЮ, хотя на месте Рэтклиффа (если приедет и будет решать спорт.вопросы) я бы старался продать его любыми способами
Откуда вам знать что Бруно не нужен другим командам ?
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Ответ rigobersong
А плакать это ДНК у португальцев:)) Кстати видели Леау на церемонию в юбке пришел:))
Всех латиносов .
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судья смешно раздавал желтые игрокам мю за фол на них же самих
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Ответ Lavinka
Откуда вам знать что Бруно не нужен другим командам ?
Это мое предположение (очевидно что я не знаю наверняка и никто не знает кроме него и его окружения), основанное на том что никто по нему запроса не делал, кроме информации о том что саудитам интересен и о том что Реал интересовался прошлой зимой (и то эта информация от каких-то совсем ноунейм источников)
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Ответ rigobersong
Какой топарь при Сульшере был, и как с физруками скатился:))
один из лидеров по голевым передачам в 2023 - то ли 22, то ли 24 😎
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Ответ Паша Деревянко
Эх, Майкл( Начал болеть за Ливерпуль в 2004-ом во многом благодаря его игре. До сих пор в памяти матч Ливерпуль-МЮ на Энфилде в 2009-ом, когда Ливерпуль победил 2-0, забили Торрес и Н’гог, Оуэн вышел на замену в этой игре минуте на 75-ой в майке МЮ🤦 Как ужасно гудел Энфилд тогда, никогда такого не видел в отношении ни одного игрока на этом стадионе
В 2004 году уже были его последние аккорды в Ливерпуле...
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Ответ عمر ابو حفصة داغستاني
Он заслужил эти ”авации”. Первый футболист сборной Англии о котором я узнал еще в 1999 году, хотя Франция 98 тоже смотрел, но не углублялся в составы. Из за Оуэна узнал о Ливерпуле и полюбил эту команду. Когда ушел в Реал, помню его первые 6 голов в первые 4 матча по-моему и во всех он выходил на замену. Ну и все , потух Оуэн там. И чем переходить в Ньюкасл лучше уж вернулся бы в свой Ливерпуль, а о МЮ вообще молчу
Он хотел вернуться в Ливерпуль, там руководство было против платить большие деньги, ведь его отпустили в Реал за копейки. Вообще, он пацан нормальный, талантливый, добрый, без гнильцы, но подался в Реал за большими деньгами, не фартануло(с)...
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Ответ eftomolgy
В 2004 году уже были его последние аккорды в Ливерпуле...
Ну раньше застать уже не успел) Еще евро-2004 круто он провел, помню его классный гол португальцам в 1/4
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