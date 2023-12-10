Оуэн о дисквалификации Бруну на матч с «Ливерпулем»: «Интересно, сколько желтых он получил за споры и размахивание руками. Ему не хотелось ехать на «Энфилд», возможно»
Майкл Оуэн недоволен поведением Бруну Фернандеша на поле.
Капитан «Манчестер Юнайтед» пропустит матч с «Ливерпулем» 17 декабря из-за перебора желтых карточек.
«Интересно, сколько желтых он получил за споры и размахивание руками. Возможно, ему не хотелось ехать на «Энфилд». Я бы тоже не захотел – не уверен, что он думает о следующей игре, находясь в центре событий.
Он [Бруну] должен нести ответственность, быть лидером команды и представлять ее. Мы все знаем, что судьи ужесточают меры, и он получает слишком много предупреждений для игрока, который почти не отбирает мяч и не идет в подкаты», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «МЮ» в интервью Premier League Productions.
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Начал болеть за Ливерпуль в 2004-ом во многом благодаря его игре.
До сих пор в памяти матч Ливерпуль-МЮ на Энфилде в 2009-ом, когда Ливерпуль победил 2-0, забили Торрес и Н’гог, Оуэн вышел на замену в этой игре минуте на 75-ой в майке МЮ🤦 Как ужасно гудел Энфилд тогда, никогда такого не видел в отношении ни одного игрока на этом стадионе