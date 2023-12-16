Пеп о том, что «Сити» легко побеждать из-за денег: «Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола ответил тем, кто считает, что победы даются «Ман Сити» легко.

– Недавно вы говорили о стандартах «Манчестер Сити». Если команда проигрывает, то это проблема, в случае с другими клубами все не так. Люди считают, что выиграть то, что вы выиграли, легко. Частая реакция – «они все купили». Как бы вы описали то, насколько это сложно?

– Мы верим, что мы исключительные. Думаю, другие команды не считают, что это легко. Иначе они сделали бы то, что сделали мы.

Конечно, это очень, очень сложно. У нас было ощущение, что матч против «Лутона» в гостях будет очень сложным. И у «Ливерпуля» с «Арсеналом» там тоже возникли проблемы. Там побеждают с небольшим преимуществом – например, мы победили со счетом 2:1.

Я хочу, чтобы и у меня, и у моих игроков было ощущение, что, победив там, мы вспотели. Ощущение, что там будет сложно, мне нравится. Против «Кристал Пэлас» будет то же самое.

Наш успех пришел благодаря этому – нет ни одной команды, матч с которой мы воспринимали бы как должное. Мы не слушаем тех, кто из-за побед «Манчестер Сити» говорит, что побеждать легко. Чтобы понять это, нужно проигрывать. Нужно осознать: «Вау, у нас проблема, четыре матча без побед в АПЛ, что случилось?» Это просто необходимо.

Нужно продолжать. Сейчас мы выиграли два матча подряд, теперь нам нужна еще одна победа. Нужно снова почувствовать это: «Может, еще одна победа? Может, еще?» И, побеждая, нужно не забывать, как это сложно.

Если бы это было легко, это сделали бы другие. Но они не сделали этого. А мы сделали. Все из-за того, что перед каждой игрой мы чувствовали: «Лутон» может обыграть нас». Мы чувствовали это каждый раз.

Если побед нет, то дело не в том, что мы не боремся, не бежим, не делаем то, что должны. У меня нет такого ощущения. Никакие слова и предупреждения не помогают. Это нужно просто почувствовать: «О боже мой, мы не побеждаем, что случилось?» – сказал тренер «Ман Сити».

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57 комментариев
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Пеп вообще-то никогда не скрывал, что работал в идеальных условиях с лучшими футболистами. Дело в другом: вы попробуйте быть для этих миллионеров таким авторитетом, что против вашего мнения никто не имеет права пикнуть, донесите им свою идею, чтобы выполняли беспрекословно. Это не легче, чем с Астон Виллой быть в топ-4. Пеп один из величайших тренеров в истории - это просто факт. И он продолжает совершенствоваться и держит планку высочайшую. Это восхищает.
+56
-9
+47
Ответ TheFrosty
Интересно, лысый уникум с Астон Виллой хотя бы в топ-10 АПЛ бы вошел?
Если бы он взял пару АПЛ с Астон Виллой, ты бы написал - «интересно С Хадерсфилдом хотя бы в топ 10 вошел бы?»
+33
-1
+32
Никогда не понимал эти разговоры, МЮ и Челси тратят не меньше Сити, но даже близко не показывают футбол хорошего уровня. Причем я бы не сказал что Гвардиола скупал мегазвезд, да, сильные, талантливые игроки, но не лучшие из лучших. И именно Пеп превращал их в топовых футболистов.
+36
-7
+29
Ответ TheFrosty
Интересно, лысый уникум с Астон Виллой хотя бы в топ-10 АПЛ бы вошел?
Было бы интересно посмотреть. Например наш Анчелотти во втором сезоне с Эвертоном умудрился занять 10 место, а в первом сезоне было великолепное 12 место!
+13
-1
+12
в псж было вложенно больше денег чем в Манчестер сити, и игроки были на тот момент ну лучшие из лучших ,и чего добился псж? Просто Гвардиола реально крутой, мудрый тренер тактик.
+12
-1
+11
"Если нет дома - купи дом!" (с)
+12
-2
+10
допустим в Манчестер сити поставили бы Кврпина, выиграл бы он все 6 трофеев? никогда!
+9
0
+9
Ответ FunyaFun
Пеп вообще-то никогда не скрывал, что работал в идеальных условиях с лучшими футболистами. Дело в другом: вы попробуйте быть для этих миллионеров таким авторитетом, что против вашего мнения никто не имеет права пикнуть, донесите им свою идею, чтобы выполняли беспрекословно. Это не легче, чем с Астон Виллой быть в топ-4. Пеп один из величайших тренеров в истории - это просто факт. И он продолжает совершенствоваться и держит планку высочайшую. Это восхищает.
Да ну? Если ты можешь любого игрока выгнать в дубль и купить на его место другого топа, все не оак уж и сложно. Вот канселу взбрыкнул, и? Топого игрока за бесценок сливают. Палмер недоволен игровым временем? Продано.
+11
-3
+8
Ответ TheFrosty
Интересно, лысый уникум с Астон Виллой хотя бы в топ-10 АПЛ бы вошел?
Астон Вилла покупает игроков по 50-60 лям. Думаю смог бы с такой командой взять 1 АПЛ за 8 лет как Юрген
+10
-3
+7
Только другие клубы в отличие от Мс должны соблюдать ффп
+4
-1
+3
Ответ James Franc
Никогда не понимал эти разговоры, МЮ и Челси тратят не меньше Сити, но даже близко не показывают футбол хорошего уровня. Причем я бы не сказал что Гвардиола скупал мегазвезд, да, сильные, талантливые игроки, но не лучшие из лучших. И именно Пеп превращал их в топовых футболистов.
+100500. Стоит только одного де Брюйне вспомнить. А ведь он совсем не один, из кого Пеп сделал звезду.
+5
-2
+3
Ответ PrivateJoker
Псж и Сити мало чем отличаются. Ну вот Сити начал тратить деньги сезоне 08-09. Псж в сезоне 11-12. По графику Сити у Псж еще есть время на победу в ЛЧ. И никто этому особенно не удивится, даже учитывая смену трансферного вектора
Что за глупое сравнение? Где играет «Сити» и где «ПСЖ»? Очень сомневаюсь, что французский клуб смог бы взять АПЛ 5 раз за последние 6 лет. Последним таким гегемоном был «МЮ» САФа. У «Сити» руководство более грамотно подходит к деньгам. Да, они покупают, но они ещё и хорошо продают своих воспитанников. Вышел из «Сити» так ещё и под руководством Пепа — 50 лямов к ценнику.
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+2
Ответ Меган Лайф
Только вы забываете, что от мю требуют результата сразу. Это нормально для коммерческого клуба. А когда твое финансирование вообще не зависит от результатов - ситуация несколько проще. Возьмем сиьи в первый сезон пепа. Третье место, за тотенхемом с бюджетом в два раза меньше. В мю тен хагу третье место ставят в вину, в сити пепу было норм. 0 лч за 6 лет? Всем плевать. В мю, челси это повод уволить тренера.
в мю и челси сейчас актуально попадание в лч, а не победа в ней, какой ещё повод уволить?

ну и конечно взаимодействие с тренером- это вопрос умения руководства клуба. если в мю и челси руководители - идиоты, то никакой тренер им не поможет.
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Ответ Boni R
в псж было вложенно больше денег чем в Манчестер сити, и игроки были на тот момент ну лучшие из лучших ,и чего добился псж? Просто Гвардиола реально крутой, мудрый тренер тактик.
До мая этого года у ПСЖ было ровно столько же ЛЧ и финалов ЛЧ, сколько и у Сити.
+2
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+2
Ответ James Franc
Никогда не понимал эти разговоры, МЮ и Челси тратят не меньше Сити, но даже близко не показывают футбол хорошего уровня. Причем я бы не сказал что Гвардиола скупал мегазвезд, да, сильные, талантливые игроки, но не лучшие из лучших. И именно Пеп превращал их в топовых футболистов.
Только вы забываете, что от мю требуют результата сразу. Это нормально для коммерческого клуба. А когда твое финансирование вообще не зависит от результатов - ситуация несколько проще. Возьмем сиьи в первый сезон пепа. Третье место, за тотенхемом с бюджетом в два раза меньше. В мю тен хагу третье место ставят в вину, в сити пепу было норм. 0 лч за 6 лет? Всем плевать. В мю, челси это повод уволить тренера.
+3
-1
+2
Ответ Proper Chels
Так в том то и дело, что Канселу ушел в аренду в Баварию посреди сезона, а Пеп сделал из Аке левого защитника и взял трэбл.
Аке, которого купили за 41 млн фунтов?
+3
-1
+2
Ответ Меган Лайф
Да ну? Если ты можешь любого игрока выгнать в дубль и купить на его место другого топа, все не оак уж и сложно. Вот канселу взбрыкнул, и? Топого игрока за бесценок сливают. Палмер недоволен игровым временем? Продано.
Так в том то и дело, что Канселу ушел в аренду в Баварию посреди сезона, а Пеп сделал из Аке левого защитника и взял трэбл.
+2
-1
+1
Ответ Vadim Medvedev
в мю и челси сейчас актуально попадание в лч, а не победа в ней, какой ещё повод уволить? ну и конечно взаимодействие с тренером- это вопрос умения руководства клуба. если в мю и челси руководители - идиоты, то никакой тренер им не поможет.
Напомнить за что уволили сульшера? Дело не в идиоьтизме, а в том, что на результаты сити руководству абсолютно плевать. Для глейзеров мю - источник доходов. Для шейхов сити - игрушка. Поэтому руководство сити может сто лет ждать результатов
+1
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+1
боуль за лярд что смог купить?
+4
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+1
Деньги - это прекрасно. Но ими ещё нужно уметь распорядиться...
+1
0
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Да вы хоть 100 миллиардов долларов вложите в клуб ,и пусть в одной команде будут играть Роналду Месси Мбаппе холланд, Билингем, Педри, И.т.д ,и клуб ничего не добьётся без тактики тренера по любому, это факт.
+2
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Ответ boalx
+100500. Стоит только одного де Брюйне вспомнить. А ведь он совсем не один, из кого Пеп сделал звезду.
Ага. Холанд тоже не звезда совершенно. Родри, которого выкупили за отступные в 70 тоже при пятилетнем контракте. Уокер за 50 (самый дорогой трансфер защитника в истории на тот момени) ну и так далее.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
Даже если и аннулируют, что вряд ли, это не изменит факт всех тех побед именно на поле за счет поставленной им игры.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Комментарий удален модератором
Как можно так ненавидеть человека с которым ты вообще не знаком?!
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Ответ vals1702
без лярдов на трансферы Пепка = нуль. Прими Бетис и выйграй трофеи )))
Бетис даже Клопп не поднимет, не начинай)))
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Ответ Vitto
+12 очков в первый сезон и чемпионство 100 очков во второй сезон. Через раз в ЛЧ играют Челси и МЮ, а МЮ так бы из группы выйти. Почеттино может в рамочку повесить свое достижение - 2 место.
С тотенземом, у которого бюджет был в два раза меньше, чем у сити. А для ста очков сколько было покупок? 300 млн за один сезон при продажах на 65. И за год до того 200, при продажах на 30
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Ответ PrivateJoker
Псж и Сити мало чем отличаются. Ну вот Сити начал тратить деньги сезоне 08-09. Псж в сезоне 11-12. По графику Сити у Псж еще есть время на победу в ЛЧ. И никто этому особенно не удивится, даже учитывая смену трансферного вектора
я не люблю ни тех,ни тех,но они отличаются).
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Ответ Boni R
Гвардиола один из лучших тренеров в истории футбола! но подросткам этого не понять.
Разницу между баварией юппа и баварией пепа правда может не видеть толькь школьник. Один год и величайшая команда, которая катком разносила все стала посмешищем.
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Ответ Акира_1
Никто не отменяет гений Пепки, но без финансовых вложений для его постоянных экспериментов с составом и подобрки подходящих игроков не было бы никакой доминации и требла. Все видели его первый сезон в АПЛ, где Конте и Почеттино обошли его в таблице, потому что пришлось работать с чем есть.
Ну вот, например, МЮ или Челси.

Сделали покупок на целый состав, потратили океан денег. Сделали 3 тренерских перестановки, что подразумевает постоянные смены тактик.
Результат где?
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Ответ Акира_1
Никто не отменяет гений Пепки, но без финансовых вложений для его постоянных экспериментов с составом и подобрки подходящих игроков не было бы никакой доминации и требла. Все видели его первый сезон в АПЛ, где Конте и Почеттино обошли его в таблице, потому что пришлось работать с чем есть.
ещё есть примеры МЮ, Челси и ПСЖ, где тратят бабла ненамного меньше, а то и больше, а результатов как не было, так и нет. Причём траты на отдельных игроков иной раз просто гигантские: Погба, магваеры, Антони, Неймар за 222 ляма, всякие мудрики и прочие кудесники почти по сотке за штуку.
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