Пеп о том, что «Сити» легко побеждать из-за денег: «Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали»

Пеп Гвардиола ответил тем, кто считает, что победы даются «Ман Сити» легко.

– Недавно вы говорили о стандартах « ». Если команда проигрывает, то это проблема, в случае с другими клубами все не так. Люди считают, что выиграть то, что вы выиграли, легко. Частая реакция – «они все купили». Как бы вы описали то, насколько это сложно?

– Мы верим, что мы исключительные. Думаю, другие команды не считают, что это легко. Иначе они сделали бы то, что сделали мы.

Конечно, это очень, очень сложно. У нас было ощущение, что матч против «Лутона» в гостях будет очень сложным. И у «Ливерпуля» с «Арсеналом» там тоже возникли проблемы. Там побеждают с небольшим преимуществом – например, мы победили со счетом 2:1.

Я хочу, чтобы и у меня, и у моих игроков было ощущение, что, победив там, мы вспотели. Ощущение, что там будет сложно, мне нравится. Против «Кристал Пэлас» будет то же самое.

Наш успех пришел благодаря этому – нет ни одной команды, матч с которой мы воспринимали бы как должное. Мы не слушаем тех, кто из-за побед «Манчестер Сити» говорит, что побеждать легко. Чтобы понять это, нужно проигрывать. Нужно осознать: «Вау, у нас проблема, четыре матча без побед в , что случилось?» Это просто необходимо.

Нужно продолжать. Сейчас мы выиграли два матча подряд, теперь нам нужна еще одна победа. Нужно снова почувствовать это: «Может, еще одна победа? Может, еще?» И, побеждая, нужно не забывать, как это сложно.

Если бы это было легко, это сделали бы другие. Но они не сделали этого. А мы сделали. Все из-за того, что перед каждой игрой мы чувствовали: «Лутон» может обыграть нас». Мы чувствовали это каждый раз.

Если побед нет, то дело не в том, что мы не боремся, не бежим, не делаем то, что должны. У меня нет такого ощущения. Никакие слова и предупреждения не помогают. Это нужно просто почувствовать: «О боже мой, мы не побеждаем, что случилось?» – сказал тренер «Ман Сити».

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