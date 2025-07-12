Энрике о «ПСЖ»: «Мы должны быть командой с 11 звездами, а не с одной. И мы хотим таких звезд, которые служат команде»
Луис Энрике заявил, что хочет команду из 11 звезд.
«Мы должны быть командой с одиннадцатью звездами, а не с одной. Вот что такое футбол – и вот к чему мы стремимся. Не одиннадцать, а даже тринадцать, пятнадцать… Чтобы настоящей звездой была команда.
Именно это и представляет наш клуб. Мы еще будем проигрывать – это точно. Но мы хотим таких звезд, которые служат команде», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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