Энрике о «ПСЖ»: «Мы должны быть командой с 11 звездами, а не с одной. И мы хотим таких звезд, которые служат команде»

Луис Энрике заявил, что хочет команду из 11 звезд.

«Мы должны быть командой с одиннадцатью звездами, а не с одной. Вот что такое футбол – и вот к чему мы стремимся. Не одиннадцать, а даже тринадцать, пятнадцать… Чтобы настоящей звездой была команда.

Именно это и представляет наш клуб. Мы еще будем проигрывать – это точно. Но мы хотим таких звезд, которые служат команде», – сказал главный тренер «ПСЖ ».