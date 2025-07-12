«Страсбур» подписал Амугу из «Челси» на 5 лет, у лондонцев есть опция обратного выкупа. 19-летнего хавбека купили зимой за 15 млн евро, контракт был на 8 лет
Матис Амугу перешел из «Челси» в «Страсбур».
Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.
19-летний полузащитник подписал пятилетний контракт. У «Челси» будет опция обратного выкупа, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Фото: x.com/RCSA
Лондонцы купили Амугу прошлой зимой у «Сент-Этьена» за 15 млн евро с планами отдать игрока в аренду «Страсбуру» на сезон-2025/26. Оба клуба принадлежат группе BlueCo.
Футболист провел 1 игру в АПЛ в прошлом сезоне. Его статистику можно увидеть здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Страсбура»
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