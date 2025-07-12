«Байер» купил 18-летнего форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. Контракт – до 2029-го

«Байер» подписал 18-летнего Кристиана Кофане из «Альбасете».

Леверкузенцы выплатили отступные за камерунского форварда в размере 5 млн евро. Кофане заключил соглашение с немецким клубом до 2029 года.

В 20 матчах прошлого розыгрыша Сегунды на счету нападающего 8 голов и 1 ассист.

Фото: x.com/bayer04