«Байер» купил 18-летнего форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. Контракт – до 2029-го
«Байер» подписал 18-летнего Кристиана Кофане из «Альбасете».
Леверкузенцы выплатили отступные за камерунского форварда в размере 5 млн евро. Кофане заключил соглашение с немецким клубом до 2029 года.
В 20 матчах прошлого розыгрыша Сегунды на счету нападающего 8 голов и 1 ассист.
Фото: x.com/bayer04
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Байера»
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