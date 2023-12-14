Гвардиола о 3:2 с «Црвеной Звездой»: «Доволен игрой «Сити». Люди считают такие матчи несущественными для нас, но все с точностью до наоборот. Важна каждая победа»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Црвеной Звездой».

Английский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 6-м туре группового этапа чемпионов.

«Это был напряженный матч, требовательный с точки зрения физики, с большим количеством контактов. Но я доволен тем, чего мы достигли, и тем, как сыграла команда. Люди иногда списывают такие игры со счетов как несущественные для нас, но все с точностью до наоборот. Важна каждая победа.

Сегодня очень молодые игроки сыграли хорошо. Это была очень жесткая игра, потому что [«Црвена звезда»] много играла один в один, очень агрессивно, с высокой скоростью в атаке. Это был настоящий футбольный матч с потрясающей публикой.

« » известна тем давлением, которое она оказывает как на поле, так и с трибун, и можно заметить, как люди здесь любят футбол», – сказал .

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