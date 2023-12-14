Гвардиола о 3:2 с «Црвеной Звездой»: «Доволен игрой «Сити». Люди считают такие матчи несущественными для нас, но все с точностью до наоборот. Важна каждая победа»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Црвеной Звездой».

Английский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Это был напряженный матч, требовательный с точки зрения физики, с большим количеством контактов. Но я доволен тем, чего мы достигли, и тем, как сыграла команда. Люди иногда списывают такие игры со счетов как несущественные для нас, но все с точностью до наоборот. Важна каждая победа.

Сегодня очень молодые игроки сыграли хорошо. Это была очень жесткая игра, потому что  [«Црвена звезда»] много играла один в один, очень агрессивно, с высокой скоростью в атаке. Это был настоящий футбольный матч с потрясающей публикой.

«Црвена звезда» известна тем давлением, которое она оказывает как на поле, так и с трибун, и можно заметить, как люди здесь любят футбол», – сказал Гвардиола.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
слова Чемпиона
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий