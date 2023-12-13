«Ман Сити» выиграл 8 матчей ЛЧ подряд – это рекорд для английских клубов
«Манчестер Сити» одержал 8 побед подряд в Лиге чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы завершила групповой этап текущего розыгрыша ЛЧ с максимально возможным показателем – 6 побед в 6 играх.
С учетом прошлого сезона «горожане» выиграли 8 подряд матчей в этом турнире. «Сити» стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.
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