«Ман Сити» выиграл 8 матчей ЛЧ подряд – это рекорд для английских клубов

«Манчестер Сити» одержал 8 побед подряд в Лиге чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы завершила групповой этап текущего розыгрыша ЛЧ с максимально возможным показателем – 6 побед в 6 играх.

С учетом прошлого сезона «горожане» выиграли 8 подряд матчей в этом турнире. « » стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

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