«Ман Сити» выиграл 8 матчей ЛЧ подряд – это рекорд для английских клубов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола рекорды Футбол

«Манчестер Сити» одержал 8 побед подряд в Лиге чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы завершила групповой этап текущего розыгрыша ЛЧ с максимально возможным показателем – 6 побед в 6 играх.

С учетом прошлого сезона «горожане» выиграли 8 подряд матчей в этом турнире. «Сити» стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов. 

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25 комментариев
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и МС, и МЮ бьют рекорды, но есть нюанс...
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Два клуба в Манчестере, два лысых шарлатана в обоих командах, один ставит рекорды, другой тоже ставит рекорды, но с приставкой анти
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Ответ Владимир Владимирович
Два клуба в Манчестере, два лысых шарлатана в обоих командах, один ставит рекорды, другой тоже ставит рекорды, но с приставкой анти
Каждому свое время) когда-то МЮ ставил рекорды в АПЛ и был флагманом в ЛЧ, теперь очередь других) это жизнь ) ничего не вечно)
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Исторический момент
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Красная часть Манчестера покраснела от стыда...
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где Сити, там рекорды
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Первая команда Манчестера, Англии, мира
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В тот вечер 1999-го, когда МЮ побеждал Баварию - МанСити играл в плей-офф за выход из одного низшего дивизиона в высший. Я уж не помню какие они там у них.
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Ответ Угараю_с_вас
Каждому свое время) когда-то МЮ ставил рекорды в АПЛ и был флагманом в ЛЧ, теперь очередь других) это жизнь ) ничего не вечно)
Так то да, придёт время шейхи уйдут из Сити, и глядишь лет через 20 флагманом апл будет та же Астон Вилла )
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Ответ Homelender_666
Нет. У Ливерпуля сильно больше побед в ЛЧ, а МЮ в АПЛ. Но если Сити так продолжит, то всё может быть.
Но МЮ и Ливер так тотально не доминировали внутри Англии как Сити, бешеное доминирование, куча внутренних треблов и квадрупл. Много раз забили больше ста голов за сезон, набрано 100 очков, играют бесподобно
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8 выигранный матч, один из которых последний финал лч, сильно 🔥
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Лучшая команда в истории Англии
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Круто что оба Манчестера ставят рекорды Английских клубов в один год)
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Ответ Владимир Владимирович
Так то да, придёт время шейхи уйдут из Сити, и глядишь лет через 20 флагманом апл будет та же Астон Вилла )
Почему бы и нет) был же когда-то Ноттингем победителем ЛЧ и так далее)
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Ответ #SharkTeam
Лучшая команда в истории Англии
Нет. У Ливерпуля сильно больше побед в ЛЧ, а МЮ в АПЛ. Но если Сити так продолжит, то всё может быть.
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