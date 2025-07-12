ЦСКА выиграл трофей в 1-м матче при Челестини – Суперкубок России

ЦСКА выиграл первый трофей при Фабио Челестини.

Московская команда обыграла «Краснодар » в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:0). Победный гол забил защитник Игорь Дивеев.

Сегодняшний матч стал первой официальной игрой ЦСКА под руководством Челестини . Швейцарский специалист возглавил армейцев в июне.

Первый матч ЦСКА в новом розыгрыше чемпионата России пройдет 21 июля. В 1-м туре Мир РПЛ команда сыграет на выезде с «Оренбургом».