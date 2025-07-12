ЦСКА выиграл трофей в 1-м матче при Челестини – Суперкубок России
ЦСКА выиграл первый трофей при Фабио Челестини.
Московская команда обыграла «Краснодар» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:0). Победный гол забил защитник Игорь Дивеев.
Сегодняшний матч стал первой официальной игрой ЦСКА под руководством Челестини. Швейцарский специалист возглавил армейцев в июне.
Первый матч ЦСКА в новом розыгрыше чемпионата России пройдет 21 июля. В 1-м туре Мир РПЛ команда сыграет на выезде с «Оренбургом».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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