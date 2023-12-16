Контракт Морено с «Сочи» – по схеме «0,5+2». Клуб подпишет 5-6 новых игроков зимой
Стал известен срок контракта Роберта Морено с «Сочи».
Испанец заключил с южанами соглашение на 2,5 года – до конца текущего сезона с опцией продления на два года. Если «Сочи» покинет Мир РПЛ, то Морено сможет уйти, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В тренерском штабе испанца скоро появятся три помощника, при этом прежний главный тренер Александр Точилин уже покинул клуб, а тренер вратарей Дмитрий Бородин остается.
По данным источника, зимой «Сочи» подпишет 5-6 новых игроков, столько же футболистов покинут команду. 38-летний хавбек Кристиан Нобоа, скорее всего, останется в клубе.
После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает в РПЛ последнее место.
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