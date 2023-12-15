Василий Уткин: «Морено в «Сочи» ждет крах, если клуб не купит 7-10 игроков. Он книжник, очень умный, но у него проблемы с коммуникацией»

Василий Уткин предрек крах Роберту Морено на посту главного тренера «Сочи».

Сегодня бывший тренер сборной Испании возглавил «Сочи», подписав долгосрочный контракт.

«В «Сочи» его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь, – он тоже не решал проблем коллектива. Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.

А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое.

Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца», – написал журналист и блогер Уткин.

После 18 туров « » занимает последнее место в турнирной таблице Мир , набрав 11 очков.

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