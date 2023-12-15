Василий Уткин: «Морено в «Сочи» ждет крах, если клуб не купит 7-10 игроков. Он книжник, очень умный, но у него проблемы с коммуникацией»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Ла Лига Сборная Испании по футболу Луис Энрике Сочи Роберт Морено Футбол

Василий Уткин предрек крах Роберту Морено на посту главного тренера «Сочи».

Сегодня бывший тренер сборной Испании возглавил «Сочи», подписав долгосрочный контракт.

«В «Сочи» его ждет крах. Ну, если только клуб не купит 7-10 новых игроков.

Морено – книжник. Он очень умный, но у него проблемы с коммуникацией. Сплотить команду, пересоздать ее – никогда он не решал такой задачи.

Кстати, в единственном его карьерном успехе, в сборной Испании, где он, изначально ассистент, подменял Луиса Энрике, у которого умирала от тяжелой болезни дочь, – он тоже не решал проблем коллектива. Он уже сложился к тому драматическому моменту, когда Морено временно заступил на должность.

А вообще он нигде не проработал долго. В принципе, это то же самое.

Кстати, не помню успешного главного тренера в России – испанца», – написал журналист и блогер Уткин.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.

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17 комментариев
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После испанского дерби Морено - Абаскаль, в случае поражения, кого-то одного из них точно уволят. Как говорят испанцы - Moskva Sochi - huj proskochish!
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Уткин - агрессивный лидер-гигант, он нужен Челси
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Ответ Тиджани Бабангида
В текущей ситуации «Сочи» вообще мало кто способен спасти. Может у испанца что и получится…
Ничего у него не получится. Этот испанец в футбол никогда не играл мяч жонглировать не умеет. У Мостового голов больше чем у этого морено матчей на высоком уровне
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Ответ Не уверен!!
Вопрос в другом, как этот физрук смог попасть в сборную? Наверное с помощью агентов, и теперь любой клуб приглашает экс тренера сборной Испании))
Он всю карьеру был в штабе Луиса Энрике. И заменял его, когда у Луиса трагедия в семье была.
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В текущей ситуации «Сочи» вообще мало кто способен спасти. Может у испанца что и получится…
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Ну крах там уже есть как бы и без него
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на багаже точилина вытянет. а если еще и хохлов забыл там какой-нибудь рюкзак...
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Без проблем. Балтике только Макарчука бы вернуть.
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Морено к нам приехал!
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Бен-Йеддера вполне способен привезти, если его во Франции обвинение крепко за Фаберже схватит.
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Приехал какой-то чушпан, короче говоря.
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710 новых игроков!
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Ответ Тиджани Бабангида
В текущей ситуации «Сочи» вообще мало кто способен спасти. Может у испанца что и получится…
В какой ситуации? Отставание небольшое, состав нормальных, зимой могут усилиться. Всё у них в руках
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