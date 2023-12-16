Колосков о матче России с Сербией: «Важно, чтобы наши сыграли, если не с элитной, то очень приличной сборной по европейским меркам»

Вячеслав Колосков высказался о возможном товарищеском матче России с Сербией.

Игра пройдет в марте 2024 года в Санкт‑Петербурге, если будет разрешение от УЕФА и ФИФА.

«Новость эта хорошая, выходит за рамки привычного для нас круга товарищеских матчей. Это первая европейская страна, которая может с нами сыграть, что является хорошим знаком.

— это сборная нашего уровня, сильная, хорошая. По моему собственному рейтингу — это средняя страна, с хорошим футболом.

Очень важно, чтобы наша команда сыграла, если не с элитной, то очень приличной сборной по европейским меркам», — сказал почетный президент РФС.

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